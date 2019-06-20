محمود «تريزيجيه» يحسم مصيره مع قاسم باشا

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

محمود تريزيجيه

كشف محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب المنتخب الوطني وفريق قاسم باشا التركي عن مستقبله مع فريقه الحالي، حيث قال اللاعب في تصريحات لصحيفة "ترك برس": "قضيت موسمًا رائعًا مع فريق قاسم باشا ولا أريد أي شيء من أحد وإنجازاتي أصنعها لشخصي". وأضاف: "هذا الموسم سيكون الأخير لي مع فريق قاسم باشا خاصة أنني حققت الكثير معهم وأحرزت 28 هدفًا على مدار موسمين ولدي الطموح أن تستمر مسيرتي الاحترافية في الملاعب الأوروبية، لكن لم أحدد فريقي الجديد ولا يشغلني ما هي وجهتي المقبلة، الأهم أن أشارك بصفة أساسية مع الفريق الذي سأنتقل له خلال الفترة القادمة".

واختتم نجم الفراعنة تصريحاته قائلا: "ما يشغلني الآن هو التتويج ببطولة الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، من أجل إسعاد الجماهير التي تستحق الكثير، واستضافة البطولة يضيف لنا قوة مضاعفة متمثلة في دعم الجماهير”. وتلقى ترزيجيه العديد من العروض جاء أبرزها من فريق جالطة سراي التركي وليون الفرنسي لكنه أجل