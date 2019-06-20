السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

الرئيس عبدالفتاح السيسي

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كلا من بيلاروسيا ورومانيا. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية.

وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن ذلك يأتي في ظل عضوية مصر وبيلاروسيا في مجموعة الأصدقاء المتحدين ضد الاتجار في البشر داخل الأمم المتحدة. ثم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة بوخارست، صباح أمس الأربعاء، في زيارة رسمية إلى رومانيا، وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وعقد الرئيس السيسي