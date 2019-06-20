رياضة

لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
منتخب زيمبابوي
منتخب زيمبابوي
كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.
ووفقا للتقارير فإن سفير زيمبابوي في القاهرة يعقد حاليًا جلسة مع لاعبي منتخب بلاده في استاد القاهرة قبل انطلاق المران، لحثهم على خوض اللقاء وإنهاء الأزمة. ومن المقرر إقامة مباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي. ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة
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مران الزمالك.. عودة أوباما وتأهيل عبدالعزيز

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قياسات بدنية علي هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب النادي بميت عقبة، كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية بالكرة وبدونها، تحت إشراف اليوناني أنطونيس كيزوس مدرب الأحمال الجديد وأمير عزمي المدرب المساعد، ويواصل فريق الكرة بالزمالك تدريباته اليومية، في إطار الاستعداد للمباريات المتبقية من مسابقه الدوري، بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية 2019، حيث يتبقى للزمالك 3 مواجهات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.
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منذر شواشي: ما صنعته مصر في 3 شهور يعد إعجازا

كشف منذر شواشي التونسي المنسق العام للجنة الإعلامية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أن مصر دولة عظيمة وتستحق بجدارة ثقة الاتحاد الإفريقي في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستنطلق مساء غد الجمعة في تمام العاشرة مساءً وتستمر حتى 19 شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن مصر صنعت الإعجاز خلال ثلاثة أشهر فقط وهو ما يدعوا للفخر والانبهار، حيث قال إن ما يحدث ليس غريبًا على مصر وعلى رئيسها عبدالفتاح السيسي الذي تحمس كثيرًا لاستضافة بلاده بطولة الأمم الإفريقية.
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سيدورف يطالب لاعبي الكاميرون بالحفاظ على اللقب

كشف الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم اليوم الخميس، عن قمصان منتخب الكاميرون فى بطولة كأس الأمم 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق منافساتها غدًا الجمعة حتى 19 من شهر يوليو المقبل، حيث أعلن الاتحاد الكاميرونى أن القميص الأساسى لمنتخب الأسود سوف يحمل اللون الأخضر، بينما سيكون اللون الأصفر هو القميص الاحتياطى لبطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم التى أقيمت عام 2017 فى الجابون على حساب المنتخب الوطنى وطلب كلارينس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الأسود، من لاعبى المنتخب الكاميرونى ضرورة الحفاظ على اللقب الذي حققته الأسود الكاميرونية على حساب الفراعنة.
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6 معلومات لا تعرفها عن حكم منتخب مصر ضد زيمبابوي

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، وجاء اختيار "الكاف" للحكم الكاميروني نيانت أليوم، حيث تستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة في تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبًا إفريقيا لأول مرة في تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه. ووقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم كلا من زيمبابوي وأوغندا والكونغو.
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أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
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بطل «كان».. الأرض تبتسم للفراعنة وميلا الأفضل

استضافت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986 وهي المرة الثالثة التي تقام فيها البطولة على أرض الكنانة بعد بطولتي 1959 و1974، وشهدت هذه النسخة من البطولة مشاركة 8 منتخبات، تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات، مصر (البلد المضيف) - السنغال - ساحل العاج - موزمبيق، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على استاد القاهرةن بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، الكاميرونن الجزائر، المغرب، زامبيا، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على استاد الإسكندرية.
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بطل «كان».. الكاميرون تدخل التاريخ والهداف مصري

شهدت بطولة أمم إفريقيا 1984 التي استضافتها ساحل العاج، تتويج بطل جديد باللقب لأول مرة في تاريخه وهو منتخب الكاميرون، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخب مصر مع الكاميرون وساحل العاج (البلد المنظم) وتوجو، وأقيمت مبارياتها على ملعب "فيليكس هوفويت-بوانيي" في أبيدجان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخب الجزائر مع نيجيريا وغانا (حامل اللقب) ومالاوي، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على ملعب "السلام" في مدينة بواكي.
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