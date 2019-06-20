لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

منتخب زيمبابوي

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.

ووفقا للتقارير فإن سفير زيمبابوي في القاهرة يعقد حاليًا جلسة مع لاعبي منتخب بلاده في استاد القاهرة قبل انطلاق المران، لحثهم على خوض اللقاء وإنهاء الأزمة. ومن المقرر إقامة مباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي. ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة