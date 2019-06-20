شاهد.. «قصف الجبهة» مستمر بين محمد هنيدي وأحمد فهمي

تحرير:التحرير ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

محمد هنيدي

حاول الفنان أحمد فهمي، السخرية من الفنان محمد هنيدي، عبر المشاركة في "ترند" الأسماء المنتشر في مواقع التواصل، حيث نشر صورة مركبة للفنان أحمد عز وهنيدي، في المثل الشعبي "الطول هيبة والقصر خيبة"، واستبدل كلمة "الطول" بصورة أحمد عز، وكلمة "القصر" بصورة هنيدي، في إشارة إلى قصر قامة الأخير. إلا أن الرد جاءه سريعًا من هنيدي، الذي علق بصورة كلب وإلى جواره صورة الفنان أحمد السقا، قاصدًا جملة "كلب السقا"، وهو اللقب الذي كان يطلق على شخصية "فهمي" في فيلم "سمير وشهير وبهير".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها الفنانان في مساجلات، فسبق أن تهكم هنيدي على ظهور "فهمي" بالحجاب في مسلسله الرمضاني "الواد سيد الشحات"، ليعقب عليه فهمي قائلا إنه لم يبارك له حتى على المسلسل، فيجيبه هنيدي قائلا: "ما شاء الله هو كان فيه مسلسل كمان"، ودخل أحمد عز على الخط حينها ونشر صورة له من مسلسل