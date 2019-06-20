زوجة أجيري تحضر مباراة مصر وزيمبابوي

تحرير:أحمد بركات ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م

أجيري

علمت "التحرير"، أن زوجة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، ستصل القاهرة مساء اليوم الخميس لحضور افتتاح بطولة أمم إفريقيا، بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، حيث يدير المباراة الحكم الكاميروني نيانت أليوم، وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة في تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبًا إفريقيا لأول مرة في تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه.

ووقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم كلا من زيمبابوي وأوغندا والكونغو. ويخوض المنتخب الوطني مرانه الأخير على ملعب الكلية الحربية، في الثامنة والنصف مساء، بعدما قررت اللجنة المنظمة للبطولة منع أي منتخب من خوض أي تدريبات على الملاعب الرئيسة التي تستضيف مباريات البطولة. وكان المنتخب

ووقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم كلا من زيمبابوي وأوغندا والكونغو.



ويخوض المنتخب الوطني مرانه الأخير على ملعب الكلية الحربية، في الثامنة والنصف مساء، بعدما قررت اللجنة المنظمة للبطولة منع أي منتخب من خوض أي تدريبات على الملاعب الرئيسة التي تستضيف مباريات البطولة.



وكان المنتخب الوطني قد خاض وديتين استعدادًا لمشواره في بطولة كأس الأمم، الأولى كانت أمام منتخب تنزانيا وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف دون رد سجله أحمد المحمدي والثانية كانت أمام منتخب غينيا وانتهت بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف وتمكن محمد صلاح من صناعة هدفين لعمر جابر وأحمد علي في حين سجل مروان محسن الهدف الأول في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي.