رياضة

زوجة أجيري تحضر مباراة مصر وزيمبابوي

تحرير:أحمد بركات ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م
أجيري
أجيري
علمت "التحرير"، أن زوجة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، ستصل القاهرة مساء اليوم الخميس لحضور افتتاح بطولة أمم إفريقيا، بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، حيث يدير المباراة الحكم الكاميروني نيانت أليوم، وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة في تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبًا إفريقيا لأول مرة في تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه.
ووقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم كلا من زيمبابوي وأوغندا والكونغو. ويخوض المنتخب الوطني مرانه الأخير على ملعب الكلية الحربية، في الثامنة والنصف مساء، بعدما قررت اللجنة المنظمة للبطولة منع أي منتخب من خوض أي تدريبات على الملاعب الرئيسة التي تستضيف مباريات البطولة. وكان المنتخب
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الاتحاد-الافريقي‎

في حالة الانسحاب..العقوبات تنتظر الكاميرون وزيمبابوي

شهدت الساعات القليلة الماضية أكثر من أزمة بين صفوف المنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، خاصة منتخبي الكاميرون وزيمبابوي بعد أن رفض لاعبو المنتخبين خوض منافسات البطولة بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل وعدم التزام اتحادات بلادهم بالموعد المحدد لتسليم المكافآت، حيث رفض لاعبو الكاميرون السفر إلى مصر للمشاركة في البطولة وتدخل صامويل إيتو قائد الكاميرون السابق لإثناء اللاعبين عن قرارهم، بينما رفض لاعبو زيمبابوي خوض المران الأخير قبل مواجهة الفراعنة في مباراة الافتتاح.
منتخب زيمبابوي

الأزمة مستمرة.. جلسة بين سفير زيمبابوي واللاعبين

علمت "التحرير" أن كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي في مصر يعقد في الوقت الحالي جلسة مع لاعبي منتخب بلاده في فندق إقامتهم حيث رفض عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي خوض مباراتهم مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويرغب لاعبو منتخب زيمبابوى في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل.
مدحت-شلبي

شلبي يعلق على افتتاح أمم إفريقيا في الشباب والرياضة

استقرت إذاعة الشباب والرياضة على اختيار الإعلامي مدحت شلبي، للتعليق على مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، التي تنطلق في العاشرة من مساء الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي بين منتخب مصر حامل لقب الكان 7 مرات، ومنتخب زيمبابوي. يذكر أن الإعلامي الرياضي مدحت شلبي يقدم برنامج "أفريقيا يا مساء الأنوار" على قناة "نايل سبورت" على مدار أيام البطولة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل ويعرض البرنامج من الثانية عشرة منتصف الليل ولمدة ساعتين.
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أجيري يعلق على نظام المؤتمرات واستاد الكلية الحربية

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، غضبه من تغيير نظام المؤتمرات الصحفية، بعد مباريات أمم إفريقيا، حيث أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على نظام المؤتمرات الصحفية حيث عاد للنظام القديم بحضور كل المديرين الفنيين معًا بدلا من حضور كل مدير فني على حدة. وتحدث المدير الفني للفراعنة مع جهازه المعاون عن عدم رضاه عن هذا التعديل؛ لأن المدربين يكونون متوترين بعض الشيء بعد المباريات وهو ما قد يتسبب في أزمات خلال المؤتمر في حالة خروج تصريحات عنيفة.
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أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
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مؤتمر صحفي لخافيير أجيري استعدادا لزيمبابوي

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل حتى 19 يوليو المُقبل، وأوضح الكاف أن منتخب زيمبابوي سيبدأ مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحًا على أن يبدأ بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي لمنتخب أوغندا، ويليه بعد نصف ساعة كذلك مؤتمر منتخب الكونغو الديمقراطية.
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شاهد الصورة الرسمية للمنتخب الوطني في أمم إفريقيا

كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، عن صورة المنتخب الوطني الرسمية قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم بأيام، حيث تلتقي مصر في مباراة افتتاح البطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة المقبل. وشهدت الصورة الرسمية للمنتخب الوطني، ظهور جميع اللاعبين الذين اختارهم المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ضمن قائمة الـ23 التي ستخوض مشوار المنتخب الوطني في البطولة، بالإضافة إلى محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لكنه فضل البقاء في المعسكر.
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