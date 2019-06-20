عاوز جلسة سرية.. «بكري» يكشف اللحظات الأخيرة لمرسي (فيديو)

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

محمد مرسي

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن التفاصيل الأخيرة في حياة محمد مرسي، قبل وفاته يوم الإثنين الماضي، في أثناء محاكمته بقضية التخابر. وقال بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدفاع تحدث أولا عن المتهم سيد علي لمدة ساعة وهو أحد المتهمين في القضية، ثم ترافع المحامي كامل مندور عن المتهم محمد مرسي وخيرت الشاطر، لمدة ثلاث ساعات. وأضاف أنه خلال المرافعة طلب محمد مرسي الكلمة فقال له المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، انتظر لحين انتهاء الدفاع، وسوف أسمح لك بالكلمة إن وافق الدفاع.

وتابع: بعد انتهاء المحامي من الدفاع بعد 3 ساعات، سأل القاضي المحامي "هل تقبل بحديث مرسي؟"، فوافق، وتحد مرسي لدقائق، وبدأ بكلامه المعروف "أنا لدي أسرار كثيرة للدولة أريد أن أقولها في جلسة سرية، واندهش زملاؤه من كلامه، فرد رئيس المحكمة، إن جلسات المحاكمة علنية ولا يجوز مخالفة القانون، ومن مصلحتك أن تقولها