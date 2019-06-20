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عاوز جلسة سرية.. «بكري» يكشف اللحظات الأخيرة لمرسي (فيديو)

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
محمد مرسي
محمد مرسي
كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن التفاصيل الأخيرة في حياة محمد مرسي، قبل وفاته يوم الإثنين الماضي، في أثناء محاكمته بقضية التخابر. وقال بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدفاع تحدث أولا عن المتهم سيد علي لمدة ساعة وهو أحد المتهمين في القضية، ثم ترافع المحامي كامل مندور عن المتهم محمد مرسي وخيرت الشاطر، لمدة ثلاث ساعات. وأضاف أنه خلال المرافعة طلب محمد مرسي الكلمة فقال له المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، انتظر لحين انتهاء الدفاع، وسوف أسمح لك بالكلمة إن وافق الدفاع.
وتابع: بعد انتهاء المحامي من الدفاع بعد 3 ساعات، سأل القاضي المحامي "هل تقبل بحديث مرسي؟"، فوافق، وتحد مرسي لدقائق، وبدأ بكلامه المعروف "أنا لدي أسرار كثيرة للدولة أريد أن أقولها في جلسة سرية، واندهش زملاؤه من كلامه، فرد رئيس المحكمة، إن جلسات المحاكمة علنية ولا يجوز مخالفة القانون، ومن مصلحتك أن تقولها
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الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار أمام نادٍ ليلي بأمريكا

أصيب عشرة أشخاص بجراح، مساء الخميس، أثر إطلاق الرصاص خارج أحد النوادي الليلية بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن الضحايا من مرتادي النادي الليلي، إذ نقلوا جميعا إلى المستشفيات للعلاج. ولم تتوافر، حتى الآن، أية تقارير عن طبيعة الحادث انتظارا للانتهاء من نتائج التحقيقات. وفي 1 يونيو الجاري، قالت الشرطة الأمريكية إن بعض الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كلا من بيلاروسيا ورومانيا. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية.
دونالد-ترامب (2)

ترامب يجيب.. هل تضرب أمريكا إيران بعد إسقاط طائرتها؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رد قريب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة ما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران. وقال ترامب في حديث للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كانت واشنطن ستوجه ضربة إلى إيران: "ستعرفون قريبا". ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ"تطور جديد"، وكرر ما كتبه في حسابه على "تويتر" في وقت سابق، قائلا إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا"، واصفا من أسقط الطائرة بأنه "متهور وغبي". وأشار إلى أنه لو تم إسقاط طائرة على متنها طيار لكان الأمر مختلفا تماما.
توت-عنخ-آمون

بيان بريطاني عن عملية بيع رأس تمثال توت عنخ آمون

أعلنت السفارة البريطانية في مصر، تواصلها الوثيق بالسفارة المصرية في لندن ومعرض كريستيز بشأن المزاد المقبل لبيع رأس تمثال توت عنخ آمون والقطع التاريخية المصرية الأخرى في بريطانيا . وقالت الوزارة، في بيان لها مساء الخميس، إن بريطانيا تُدرك أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحمايته، كما أن لديها تشريعات وإجراءات قوية لحماية الممتلكات الثقافية. وتابع البيان، أن "كريستيز" على اتصال مباشر مع السلطات المصرية بشأن المخاوف التي تم الإعراب عنها عن البيع".
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احمد-موسى

أحمد موسى: شتيمة الإخوان ليا فخر (فيديو)

قال الإعلامى أحمد موسى إنه دائما ما يتعرض للسب وبشكل مستمر من قِبل جميع قنوات ومواقع وصفحات جماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: «عايز أقولكم إن جميع قنوات الإخوان الإرهابيين بالكامل ومواقعهم وعاملين 6 ولا 7 ملايين صفحة، كلهم شغالين شتيمة فيا، وهذا الأمر بالنسبالى فخر»، مؤكدا: «طب والله العظيم فخر.. حد يقدر يقول كدا غيرى.. ليه بقولكم كدا.. أشيل معنديش مشكلة أبدًا»
محمد-مـرسى (2)

بالأدلة.. مصر تكذب «رايتس وواتش» بسبب محمد مرسي

ردت الهيئة العامة للاستعلامات، على التغريدات التي نشرتها سارة ليا واتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر حسابها على "تويتر"، وتحدثت خلالها عن ملابسات وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، إذ أكدت الهيئة أن كل ما نشر ما هو إلا مجرد استباق مغرض للأحداث، بدوافع سياسية، وأنه تضمن "ادعاءات واهية"، تؤكد مواصلة "تدوير الأكاذيب"، الذي اتخذته المنظمة منهجا لها، وأوضحت الاستعلامات، ن واتسون اتهمت الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامي"، واستخدمت الواقعة كوسيلة لتأكيد الأكاذيب وتعميمها على نزلاء السجون كافة، وهي سقطة جديدة لرايتس ووتش.
محمد-مـرسى (5)

بيان جديد من النيابة العامة بشأن وفاة محمد مرسي

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المتوفى محمد مرسي عيسى العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها. وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس، وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم الإثنين إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط في أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة، إذ تحدث 5 دقائق.
محمد مرسى

ماذا طلبت أسرة محمد مرسي بعد وفاته؟

عقب الإعلان عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي قالت قناة العربية، إن أسرته طلبت أن تتولى عملية دفنه. وكان مرسي يحاكم اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، وتوفي بعد كلمته أمام قاضي الجلسة. وأشارت مراسلة القناة في القاهرة إلى أن "عائلة مرسي ستلقي نظرة على جثمانه بعد انتهاء عمل فريق الطب الشرعي". وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي العياط، اليوم خلال جلسة محاكمته بقضية التخابر مع حماس. وورد فى البيان أن النيابة تلقت عصر اليوم إخطارًا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته بالقضية رقم 56458 لسنة 2013.
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