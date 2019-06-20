رياضة

شلبي يعلق على افتتاح أمم إفريقيا في الشباب والرياضة

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
مدحت شلبي
مدحت شلبي
استقرت إذاعة الشباب والرياضة على اختيار الإعلامي مدحت شلبي، للتعليق على مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، التي تنطلق في العاشرة من مساء الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي بين منتخب مصر حامل لقب الكان 7 مرات، ومنتخب زيمبابوي. يذكر أن الإعلامي الرياضي مدحت شلبي يقدم برنامج "أفريقيا يا مساء الأنوار" على قناة "نايل سبورت" على مدار أيام البطولة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل ويعرض البرنامج من الثانية عشرة منتصف الليل ولمدة ساعتين.
الجدير بالذكر أن بطولة أمم إفريقيا 2019 سيتم إذاعتها عبر أثير الشباب والرياضة وكذلك عبر شاشة قناة "تايم سبورت" من خلال التردد الأرضي وقامت القناة بالتعاقد مع العديد من المحللين والنقاد الرياضيين، كما تم التعاقد مع بعض المعلقين للتعليق على مباريات البطولة، على رأسهم الثنائي العربي، السعودي فهد العتيبي
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في حالة الانسحاب..العقوبات تنتظر الكاميرون وزيمبابوي

شهدت الساعات القليلة الماضية أكثر من أزمة بين صفوف المنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، خاصة منتخبي الكاميرون وزيمبابوي بعد أن رفض لاعبو المنتخبين خوض منافسات البطولة بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل وعدم التزام اتحادات بلادهم بالموعد المحدد لتسليم المكافآت، حيث رفض لاعبو الكاميرون السفر إلى مصر للمشاركة في البطولة وتدخل صامويل إيتو قائد الكاميرون السابق لإثناء اللاعبين عن قرارهم، بينما رفض لاعبو زيمبابوي خوض المران الأخير قبل مواجهة الفراعنة في مباراة الافتتاح.
منتخب زيمبابوي

الأزمة مستمرة.. جلسة بين سفير زيمبابوي واللاعبين

علمت "التحرير" أن كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي في مصر يعقد في الوقت الحالي جلسة مع لاعبي منتخب بلاده في فندق إقامتهم حيث رفض عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي خوض مباراتهم مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويرغب لاعبو منتخب زيمبابوى في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

زوجة أجيري تحضر مباراة مصر وزيمبابوي

علمت "التحرير"، أن زوجة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، ستصل القاهرة مساء اليوم الخميس لحضور افتتاح بطولة أمم إفريقيا، بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، حيث يدير المباراة الحكم الكاميروني نيانت أليوم، وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة في تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبًا إفريقيا لأول مرة في تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه.
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استعدادا لأمم إفريقيا.. أزمة في معسكر جنوب إفريقيا

شهد معسكر منتخب جنوب إفريقيا حادثة غريبة، خلال تحضيراته لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر بداية من الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري وحتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، حيث اختفى ريفالدو كويتزي لاعب فريق صن داونز، عن معسكر منتخب "البافانا بافانا"، دون معلومة لدى مسؤولي المنتخب، وكذلك المدرب الإنجليزي ستيوارت باكستر عن مكان وجوده، ووفقًا لما نشرته صحف جنوب إفريقيا، فإن اللاعب تقدم بطلب لمدربه من أجل التغيب ليوم واحد لزيارة والدته المريضة، لكنه ذهب دون رجعة منذ 4 أيام.
أبوريدة

أول تعليق من هاني أبوريدة بعد القبض على رئيس الكاف

في أول تعليق له بعد القبض على أحمد أحمد رئيس الكاف، أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي، أن استعدادات مصر متواصلة على قدم وساق لاستضافة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الجاري. أضاف أبوريدة، على هامش حضوره اجتماعات لجان الاتحاد الدولي في فرنسا اليوم، أنه عقد جلسة مع النيجيري بينيك أماجو النائب الأول لرئيس الكاف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الاتحاد الإفريقي اليوم، وتم فيها التأكيد علي توافر كل عوامل نجاح البطولة من ملاعب وفنادق إقامة ووسائل إعاشة.
مدحت-شلبي

مدحت شلبي لـ«الأولمبية»: محمود طاهر كان على حق

علق الإعلامي مدحت شلبي على قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن اعتماد اللائحة الجديدة لنادي الزمالك بعد صراع طويل بين رئيس القلعة البيضاء ومسؤولي اللجنة برئاسة هشام حطب. وأكد شلبي خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «مساء الأنوار» على شاشة قناة النيل للرياضة، أنه عندما اتخذ موقفًا داعما لرئيس نادي الزمالك في هذه الأزمة، كان يعلم تمامًا أن موقفه سليم وقانوني، وأن الجمعية العمومية للزمالك التي عقدت في أغسطس الماضي كانت صحيحة وقانونية وفقًا لقانون الرياضة الذي شدد على أن دور اللجنة الأولمبية هو التأكد من مطابقة اللائحة للميثاق الأولمبي فقط.
مدحت-شلبي

مدحت شلبي ينضم لطاقم عمل «تايم سبورت»

انضم الإعلامي مدحت شلبي، رسميًا إلى قائمة إعلاميي قناة «تايم سبورت»، التي تبث مباريات كأس الأمم الإفريقية على التردد الأرضي، حيث أوضحت مصادر بالقناة، اليوم الأربعاء، أن شلبي سيشارك في تقديم الاستوديو التحليلي الخاص بالبطولة الإفريقية، كما يعلق على جميع مباريات منتخب مصر في البطولة، والتي تبدأ بمباراة مصر مع زيمبابوي في الافتتاح، ثم الكونغو، وتختتم دور المجموعات بمباراة أوغندا. وأشارت المصادر، إلى أن مدحت شلبي لن يظهر في الوقت الحالي بالقناة، ويكون ظهوره مرتبطًا ببداية البطولة، ويبدأ العمل مع انطلاقة البطولة في 21 يونيو المقبل.
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