شلبي يعلق على افتتاح أمم إفريقيا في الشباب والرياضة

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

مدحت شلبي

استقرت إذاعة الشباب والرياضة على اختيار الإعلامي مدحت شلبي، للتعليق على مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، التي تنطلق في العاشرة من مساء الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي بين منتخب مصر حامل لقب الكان 7 مرات، ومنتخب زيمبابوي. يذكر أن الإعلامي الرياضي مدحت شلبي يقدم برنامج "أفريقيا يا مساء الأنوار" على قناة "نايل سبورت" على مدار أيام البطولة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل ويعرض البرنامج من الثانية عشرة منتصف الليل ولمدة ساعتين.

الجدير بالذكر أن بطولة أمم إفريقيا 2019 سيتم إذاعتها عبر أثير الشباب والرياضة وكذلك عبر شاشة قناة "تايم سبورت" من خلال التردد الأرضي وقامت القناة بالتعاقد مع العديد من المحللين والنقاد الرياضيين، كما تم التعاقد مع بعض المعلقين للتعليق على مباريات البطولة، على رأسهم الثنائي العربي، السعودي فهد العتيبي