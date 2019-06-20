رياضة

الأزمة مستمرة.. جلسة بين سفير زيمبابوي واللاعبين

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م
زيمبابوي
زيمبابوي
علمت "التحرير" أن كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي في مصر يعقد في الوقت الحالي جلسة مع لاعبي منتخب بلاده في فندق إقامتهم حيث رفض عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي خوض مباراتهم مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويرغب لاعبو منتخب زيمبابوى في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل.
وحتى هذه اللحظة مازال السفير الزيمبابوي في جلسة مع اللاعبين لحثهم على خوض اللقاء وإنهاء الأزمة، بعد رفضهم خوض مرانهم الأخير في تمام السابعة مساء بملعب السكة الحديد، ولكن امتداد الجلسة مع السفير كان نتيجتها إلغاء المران. ومن المقرر إقامة مباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء
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في حالة الانسحاب..العقوبات تنتظر الكاميرون وزيمبابوي

شهدت الساعات القليلة الماضية أكثر من أزمة بين صفوف المنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، خاصة منتخبي الكاميرون وزيمبابوي بعد أن رفض لاعبو المنتخبين خوض منافسات البطولة بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل وعدم التزام اتحادات بلادهم بالموعد المحدد لتسليم المكافآت، حيث رفض لاعبو الكاميرون السفر إلى مصر للمشاركة في البطولة وتدخل صامويل إيتو قائد الكاميرون السابق لإثناء اللاعبين عن قرارهم، بينما رفض لاعبو زيمبابوي خوض المران الأخير قبل مواجهة الفراعنة في مباراة الافتتاح.
مدحت-شلبي

شلبي يعلق على افتتاح أمم إفريقيا في الشباب والرياضة

استقرت إذاعة الشباب والرياضة على اختيار الإعلامي مدحت شلبي، للتعليق على مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، التي تنطلق في العاشرة من مساء الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي بين منتخب مصر حامل لقب الكان 7 مرات، ومنتخب زيمبابوي. يذكر أن الإعلامي الرياضي مدحت شلبي يقدم برنامج "أفريقيا يا مساء الأنوار" على قناة "نايل سبورت" على مدار أيام البطولة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل ويعرض البرنامج من الثانية عشرة منتصف الليل ولمدة ساعتين.
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زوجة أجيري تحضر مباراة مصر وزيمبابوي

علمت "التحرير"، أن زوجة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، ستصل القاهرة مساء اليوم الخميس لحضور افتتاح بطولة أمم إفريقيا، بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، حيث يدير المباراة الحكم الكاميروني نيانت أليوم، وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة في تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبًا إفريقيا لأول مرة في تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه.
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تعرف على حكم مواجهة مصر وزيمبابوي في افتتاح الكان

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، وجاء أختيار "الكاف" للحكم الكاميروني اليوم نيون، حيث تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة فى تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخباً أفريقياً لأول مرة فى تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه.
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يحيى: لقب كأس الأمم 2019 سينحصر بين 5 منتخبات

قال طارق يحيى، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمُتوج بلقب أمم إفريقيا 1986، كما شارك في بطولتي 1988 و1990، إن المنطق سيفرض كلمته في بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا. وأكد يحيى، في تصريحات صحفية، أن "بطولة أمم إفريقيا لن تخرج عن المألوف، والمنطق سيفرض كلمته، ولن تشهد أي مفاجآت، والمنتخبات التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية والنهائية ستستحق ذلك".
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الشناوي الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة في كأس الأمم

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن الحارس الأول للمنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية، التي تنطلق على أرض الفراعنة يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وأوقعت القرعة الفراعنة في مجموعة تضم كلًا من زيمبابوي والكونغو وأوغندا ويصطدم الفراعنة بمنتخب زيمبابوي، الجمعة المقبل في أولى مباريات المجموعة الأولى، وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي هو الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي، بمستهل مشوار المنتخبين في البطولة.
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مدرب الفراعنة يستبعد التدريب على استاد القاهرة

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي قبل كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويلعب منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري، ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات جمهورية الكونغو وأوغندا زيمبابوي، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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