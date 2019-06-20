الأزمة مستمرة.. جلسة بين سفير زيمبابوي واللاعبين

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م

زيمبابوي

علمت "التحرير" أن كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي في مصر يعقد في الوقت الحالي جلسة مع لاعبي منتخب بلاده في فندق إقامتهم حيث رفض عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي خوض مباراتهم مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويرغب لاعبو منتخب زيمبابوى في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل.

وحتى هذه اللحظة مازال السفير الزيمبابوي في جلسة مع اللاعبين لحثهم على خوض اللقاء وإنهاء الأزمة، بعد رفضهم خوض مرانهم الأخير في تمام السابعة مساء بملعب السكة الحديد، ولكن امتداد الجلسة مع السفير كان نتيجتها إلغاء المران. ومن المقرر إقامة مباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء

وحتى هذه اللحظة مازال السفير الزيمبابوي في جلسة مع اللاعبين لحثهم على خوض اللقاء وإنهاء الأزمة، بعد رفضهم خوض مرانهم الأخير في تمام السابعة مساء بملعب السكة الحديد، ولكن امتداد الجلسة مع السفير كان نتيجتها إلغاء المران.



ومن المقرر إقامة مباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ويقع منتخب زيمبابوي في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية.



أزمة منتخب زيمبابوي ليست الأولى، حيث شهدت الساعات الماضية أزمة مماثلة من جانب لاعبي منتخب الكاميرون حيث كشف صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن رفضهم السفر إلى القاهرة والمشاركة في البطولة بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل للبطولة.