رياضة

في حالة الانسحاب..العقوبات تنتظر الكاميرون وزيمبابوي

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م
الكاف
الكاف
شهدت الساعات القليلة الماضية أكثر من أزمة بين صفوف المنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، خاصة منتخبي الكاميرون وزيمبابوي بعد أن رفض لاعبو المنتخبين خوض منافسات البطولة بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل وعدم التزام اتحادات بلادهم بالموعد المحدد لتسليم المكافآت، حيث رفض لاعبو الكاميرون السفر إلى مصر للمشاركة في البطولة وتدخل صامويل إيتو قائد الكاميرون السابق لإثناء اللاعبين عن قرارهم، بينما رفض لاعبو زيمبابوي خوض المران الأخير قبل مواجهة الفراعنة في مباراة الافتتاح.
وإذا استمرت هذه الأزمات فإن الكاميرون وزيمبابوي قد تتعرضان لعقوبات قوية من الاتحاد الإفريقي، حيث نصت المادة 48 من لائحة بطولة أمم إفريقيا على أنه في حالة انسحاب أي من المنتخبات قبل انطلاق دور المجموعات تتكون المجموعة بالمنتخبات المتبقية ما لم يكن للجنة المنظمة أي قرار آخر. كما نصت الفقرة الرابعة من
اقرأ المزيد
منتخب زيمبابوي

الأزمة مستمرة.. جلسة بين سفير زيمبابوي واللاعبين

علمت "التحرير" أن كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي في مصر يعقد في الوقت الحالي جلسة مع لاعبي منتخب بلاده في فندق إقامتهم حيث رفض عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي خوض مباراتهم مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويرغب لاعبو منتخب زيمبابوى في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل.
مدحت-شلبي

شلبي يعلق على افتتاح أمم إفريقيا في الشباب والرياضة

استقرت إذاعة الشباب والرياضة على اختيار الإعلامي مدحت شلبي، للتعليق على مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، التي تنطلق في العاشرة من مساء الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي بين منتخب مصر حامل لقب الكان 7 مرات، ومنتخب زيمبابوي. يذكر أن الإعلامي الرياضي مدحت شلبي يقدم برنامج "أفريقيا يا مساء الأنوار" على قناة "نايل سبورت" على مدار أيام البطولة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل ويعرض البرنامج من الثانية عشرة منتصف الليل ولمدة ساعتين.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

زوجة أجيري تحضر مباراة مصر وزيمبابوي

علمت "التحرير"، أن زوجة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، ستصل القاهرة مساء اليوم الخميس لحضور افتتاح بطولة أمم إفريقيا، بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، حيث يدير المباراة الحكم الكاميروني نيانت أليوم، وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة في تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبًا إفريقيا لأول مرة في تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-زيمبابوى

لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.
عيسى حياتو

رئيس الكاف يكشف لماذا لم يدعُ عيسى حياتو

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الأسباب التي منعته من عدم توجيه الدعوة إلى عيسي حياتو، رئيس الكاف السابق، من أجل الحضور لحفل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «لم نوجه الدعوة إلى حياتو بسبب أزمة قضائية حاليا»، وتابع أحمد أحمد: «حياتو لم يهنئني عندما توليت رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم».
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

أحمد أحمد يعترف بوجود أزمة بأمم إفريقيا.. ويعد بحلها

تحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن خطة الإصلاح التي وضعها في الكاف لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر غدًا الجمعة، حتى يوم 19 يوليو المقبل، وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية: «كانت هناك خطة لشراء المعدات الرياضية، وتم احترام الإجراءات، معترفا بوجود مشكلة في توفير الكرة الرسمية للبطولة لبعض المنتخبات»، موضحًا: «فهناك من تدرب بها وهناك فرق ستلعب البطولة دون استخدامها ولكن سيتم توفيرها للجميع في أسرع وقت، وأن التأخير كان بسبب الإجراءات التعاقدية».
امم-افريقيا‎

بطل «كان».. الكاميرون تدخل التاريخ والهداف مصري

شهدت بطولة أمم إفريقيا 1984 التي استضافتها ساحل العاج، تتويج بطل جديد باللقب لأول مرة في تاريخه وهو منتخب الكاميرون، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخب مصر مع الكاميرون وساحل العاج (البلد المنظم) وتوجو، وأقيمت مبارياتها على ملعب "فيليكس هوفويت-بوانيي" في أبيدجان، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخب الجزائر مع نيجيريا وغانا (حامل اللقب) ومالاوي، وأقيمت مباريات هذه المجموعة على ملعب "السلام" في مدينة بواكي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org