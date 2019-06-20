في حالة الانسحاب..العقوبات تنتظر الكاميرون وزيمبابوي

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

الكاف

شهدت الساعات القليلة الماضية أكثر من أزمة بين صفوف المنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، خاصة منتخبي الكاميرون وزيمبابوي بعد أن رفض لاعبو المنتخبين خوض منافسات البطولة بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل وعدم التزام اتحادات بلادهم بالموعد المحدد لتسليم المكافآت، حيث رفض لاعبو الكاميرون السفر إلى مصر للمشاركة في البطولة وتدخل صامويل إيتو قائد الكاميرون السابق لإثناء اللاعبين عن قرارهم، بينما رفض لاعبو زيمبابوي خوض المران الأخير قبل مواجهة الفراعنة في مباراة الافتتاح.

وإذا استمرت هذه الأزمات فإن الكاميرون وزيمبابوي قد تتعرضان لعقوبات قوية من الاتحاد الإفريقي، حيث نصت المادة 48 من لائحة بطولة أمم إفريقيا على أنه في حالة انسحاب أي من المنتخبات قبل انطلاق دور المجموعات تتكون المجموعة بالمنتخبات المتبقية ما لم يكن للجنة المنظمة أي قرار آخر. كما نصت الفقرة الرابعة من