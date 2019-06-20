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إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار أمام نادٍ ليلي بأمريكا

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
أصيب عشرة أشخاص بجراح، مساء الخميس، أثر إطلاق الرصاص خارج أحد النوادي الليلية بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن الضحايا من مرتادي النادي الليلي، إذ نقلوا جميعا إلى المستشفيات للعلاج. ولم تتوافر، حتى الآن، أية تقارير عن طبيعة الحادث انتظارا للانتهاء من نتائج التحقيقات. وفي 1 يونيو الجاري، قالت الشرطة الأمريكية إن بعض الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به.
وأوضحت إدارة شرطة فرجينيا بيتش أن شخصًا أطلق النار في المبنى رقم 2 بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة. ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد الشرطة بولاية فرجينيا ما أعلنه بشأن مقتل 11 شخصًا في حادث إطلاق النار بمركز البلدية بمنطقة فرجينيا بيتش.وفى 8 مايو الماضي، أصيب 7 تلاميذ على الأقل بجروح في إطلاق نار،
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عاوز جلسة سرية.. «بكري» يكشف اللحظات الأخيرة لمرسي (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن التفاصيل الأخيرة في حياة محمد مرسي، قبل وفاته يوم الإثنين الماضي، في أثناء محاكمته بقضية التخابر. وقال بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدفاع تحدث أولا عن المتهم سيد علي لمدة ساعة وهو أحد المتهمين في القضية، ثم ترافع المحامي كامل مندور عن المتهم محمد مرسي وخيرت الشاطر، لمدة ثلاث ساعات. وأضاف أنه خلال المرافعة طلب محمد مرسي الكلمة فقال له المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، انتظر لحين انتهاء الدفاع، وسوف أسمح لك بالكلمة إن وافق الدفاع.
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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية

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الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

«شظايا اللغم» تشير لتورط إيران في هجوم خليج عمان

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مقتل 9 أشخاص في عمليات تبادل لإطلاق النار بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 9 أشخاص، وإصابة طفل أثر عمليات تبادل لإطلاق النار في ولاية سونورا شمالي البلاد. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الادعاء العام في الولاية المكسيكية قوله في بيان اليوم، الثلاثاء: إن أول حادث تبادل لإطلاق النار وقع في بلدة "أجوا بريتا" شمالي ولاية سونورا على الحدود مع مدينة دوجلاس بولاية أريزونا الأمريكية. وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه تم العثور على أربعة رجال وامرأة قتلى في سيارتين على إحدى الطرق كما وجدت أسلحة هجومية.
الشرطة الامريكية

12 قتيلا في حادث إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

لقي 12 شخصا مصرعهم، جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الجمعة في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية. وقال رئيس الشرطة المحلية، جيم سيرفيرا: "يوجد لدينا أيضا 4 مصابين جدد يتلقون علاجا في المستشفى. كما تتوفر لدينا معلومات أن عددا من المصابين يصلون إلى المستشفى بأنفسهم". وأضاف: "وهناك 4 شرطيين تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه به في المبنى الإداري.. يمكنني القول إننا شهدنا تبادلا طويلا لإطلاق النار بين رجال الشرطة الأربعة والمشتبه به. وعثرنا على مسدس عيار 45 وذخيرة عديدة".
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن أشخاص عدة أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» إن شخصًا أطلق النار في المبنى رقم 2 بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة. ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد الشرطة بولاية فرجينيا ما أعلنه بشأن مقتل 11 شخصًا في حادث إطلاق النار بمركز البلدية بمنطقة فرجينيا بيتش.
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