إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار أمام نادٍ ليلي بأمريكا

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية

أصيب عشرة أشخاص بجراح، مساء الخميس، أثر إطلاق الرصاص خارج أحد النوادي الليلية بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن الضحايا من مرتادي النادي الليلي، إذ نقلوا جميعا إلى المستشفيات للعلاج. ولم تتوافر، حتى الآن، أية تقارير عن طبيعة الحادث انتظارا للانتهاء من نتائج التحقيقات. وفي 1 يونيو الجاري، قالت الشرطة الأمريكية إن بعض الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به.

وأوضحت إدارة شرطة فرجينيا بيتش أن شخصًا أطلق النار في المبنى رقم 2 بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة. ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد الشرطة بولاية فرجينيا ما أعلنه بشأن مقتل 11 شخصًا في حادث إطلاق النار بمركز البلدية بمنطقة فرجينيا بيتش.وفى 8 مايو الماضي، أصيب 7 تلاميذ على الأقل بجروح في إطلاق نار،