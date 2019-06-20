السعودية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين بجازان

٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

قوات الدفاع السعودية- صورة أرشيفية

أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي طائرتين بدون طيار (درونز) أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان جنوب غرب المملكة، بحسب "سي إن إن" عربي. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: إن قوات الدفاع الجوية السعودية اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين: الأولى عند الساعة 08:40، والثانية عند الساعة 09:06، من مساء الخميس، بحسب ما جاء في بيانين منفصلين على موقع وزارة الدفاع السعودية. وأضاف أن "ميليشيا الحوثي تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة".

وتابع المالكي: "إننا نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية". وواصلت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها على الأراضي السعودية، باستهداف أهداف ومنشآت غير عسكرية داخل المملكة، بإطلاق "مقذوف معاد"