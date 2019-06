الأزمة انتهت.. زيمبابوي تعلن خوض مباراة مصر

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م

زيمبابوي

انتهت أزمة خوض منتخب زيمبابوي مباراته مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعد تمرد عدد من اللاعبين بعد رفضهم خوض المران الأخير قبل اللقاء وتهديدهم بالانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل، وعقد اللاعبون جلسة مطولة مع كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي، ووعدهم بإنهاء الأزمة بعد المباراة.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة الزيمبابوي عبر تويتر، أن اللاعبين سيخوضون مباراة الافتتاح أمام مصر غدًا الجمعة، وسيتدرب الفريق في وقت مبكر من الجمعة، تعويضا للحصة التدريبية التي ألغيت اليوم الخميس. ZIFA reiterates that Warriors remain focused ahead of tomorrow's match against Egypt . pic.twitter.com/2Zi6iXlvRw —