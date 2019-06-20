رياضة

الأزمة انتهت.. زيمبابوي تعلن خوض مباراة مصر

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م
زيمبابوي
زيمبابوي
انتهت أزمة خوض منتخب زيمبابوي مباراته مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعد تمرد عدد من اللاعبين بعد رفضهم خوض المران الأخير قبل اللقاء وتهديدهم بالانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل، وعقد اللاعبون جلسة مطولة مع كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي، ووعدهم بإنهاء الأزمة بعد المباراة.
وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة الزيمبابوي عبر تويتر، أن اللاعبين سيخوضون مباراة الافتتاح أمام مصر غدًا الجمعة، وسيتدرب الفريق في وقت مبكر من الجمعة، تعويضا للحصة التدريبية التي ألغيت اليوم الخميس. ZIFA reiterates that Warriors remain focused ahead of tomorrow's match against Egypt . pic.twitter.com/2Zi6iXlvRw —
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الاتحاد-الافريقي‎

في حالة الانسحاب..العقوبات تنتظر الكاميرون وزيمبابوي

شهدت الساعات القليلة الماضية أكثر من أزمة بين صفوف المنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، خاصة منتخبي الكاميرون وزيمبابوي بعد أن رفض لاعبو المنتخبين خوض منافسات البطولة بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل وعدم التزام اتحادات بلادهم بالموعد المحدد لتسليم المكافآت، حيث رفض لاعبو الكاميرون السفر إلى مصر للمشاركة في البطولة وتدخل صامويل إيتو قائد الكاميرون السابق لإثناء اللاعبين عن قرارهم، بينما رفض لاعبو زيمبابوي خوض المران الأخير قبل مواجهة الفراعنة في مباراة الافتتاح.
منتخب زيمبابوي

الأزمة مستمرة.. جلسة بين سفير زيمبابوي واللاعبين

علمت "التحرير" أن كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي في مصر يعقد في الوقت الحالي جلسة مع لاعبي منتخب بلاده في فندق إقامتهم حيث رفض عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي خوض مباراتهم مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويرغب لاعبو منتخب زيمبابوى في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل.
مدحت-شلبي

شلبي يعلق على افتتاح أمم إفريقيا في الشباب والرياضة

استقرت إذاعة الشباب والرياضة على اختيار الإعلامي مدحت شلبي، للتعليق على مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، التي تنطلق في العاشرة من مساء الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولي بين منتخب مصر حامل لقب الكان 7 مرات، ومنتخب زيمبابوي. يذكر أن الإعلامي الرياضي مدحت شلبي يقدم برنامج "أفريقيا يا مساء الأنوار" على قناة "نايل سبورت" على مدار أيام البطولة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل ويعرض البرنامج من الثانية عشرة منتصف الليل ولمدة ساعتين.
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منتخب زيمبابوي

الأزمة مستمرة.. جلسة بين سفير زيمبابوي واللاعبين

علمت "التحرير" أن كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي في مصر يعقد في الوقت الحالي جلسة مع لاعبي منتخب بلاده في فندق إقامتهم حيث رفض عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي خوض مباراتهم مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويرغب لاعبو منتخب زيمبابوى في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل.
منتخب مصر

تعرف على حكم مواجهة مصر وزيمبابوي في افتتاح الكان

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق غدًا الجمعة في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة على أن تنتهي فاعليات البطولة يوم 19 يوليو المقبل، وجاء أختيار "الكاف" للحكم الكاميروني اليوم نيون، حيث تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا رقم 32 للمرة الخـامسة فى تاريخها، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخباً أفريقياً لأول مرة فى تاريخ المونديال القاري منذ انطلاقه.
مؤتمر أجيري‎ (10)

مؤتمر صحفي لخافيير أجيري استعدادا لزيمبابوي

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل حتى 19 يوليو المُقبل، وأوضح الكاف أن منتخب زيمبابوي سيبدأ مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحًا على أن يبدأ بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي لمنتخب أوغندا، ويليه بعد نصف ساعة كذلك مؤتمر منتخب الكونغو الديمقراطية.
تميمة-امم -افريقيا

الوطنية للإعلام تكشف مصير تايم سبورت بعد أمم إفريقيا

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام، عن مصير قناة «تايم سبورت»، بعد انتهاء بث بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وأوضح حسين زين، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء «سبوتنيك»، أنه تم إنشاء وتقوية الشبكة الأرضية للبث التليفزيوني بتكلفة بلغت 300 مليون جنيه، حتى تتاح مشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية على الترددات الأرضية. وسيقام افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل في ملعب القاهرة بمواجهة مصر أمام زيمبابوي.
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