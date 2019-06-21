التموين: عاصفة ترابية سبب ارتفاع سعر الليمون (فيديو)

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص

الليمون

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن سبب ارتفاع سعر الليمون الفترة الماضية بسبب عاصفة ترابية في موسم إزهار الليمون، ما أدى إلى سقوط نصف المحصول وبالتالي قلة الإنتاج وأحدث فجوة لمدة 15 يومًا. وأضاف "حسام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن سعر الليمون انخفض لـ25 و30 جنيها بعد 10 أيام من الأزمة، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات تكون استثنائية. وأثار ارتفاع أسعار الليمون الفترة الماضية موجة غضب كبيرة، خصوصا بعدما اقترب سعر الكيلو في بعض المناطق من 100 جنيه.

واضطرت وزارة التموين إلى طرح ليمون بأسعار مخفضة في بعض المحافظات منها القاهرة والجيزة. وطرحت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الليمون بسعر 45 جنيها للكيلوجرام، فضلا عن سلع غذائية ومنتجات لحوم ودواجن بأسعار أقل