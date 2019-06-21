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التموين: عاصفة ترابية سبب ارتفاع سعر الليمون (فيديو)

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص
الليمون
الليمون
قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن سبب ارتفاع سعر الليمون الفترة الماضية بسبب عاصفة ترابية في موسم إزهار الليمون، ما أدى إلى سقوط نصف المحصول وبالتالي قلة الإنتاج وأحدث فجوة لمدة 15 يومًا. وأضاف "حسام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن سعر الليمون انخفض لـ25 و30 جنيها بعد 10 أيام من الأزمة، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات تكون استثنائية. وأثار ارتفاع أسعار الليمون الفترة الماضية موجة غضب كبيرة، خصوصا بعدما اقترب سعر الكيلو في بعض المناطق من 100 جنيه.
واضطرت وزارة التموين إلى طرح ليمون بأسعار مخفضة في بعض المحافظات منها القاهرة والجيزة. وطرحت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الليمون بسعر 45 جنيها للكيلوجرام، فضلا عن سلع غذائية ومنتجات لحوم ودواجن بأسعار أقل
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هاكر تركي يخترق موقع جريدة الأهرام

تعرض موقع جريدة الأهرام اليومية لمحاولة اختراق من مهاجمين وقراصنة أتراك. وقال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن موقع الجريدة اليومية تعرض بالفعل لمحاولة اختراق، لكن المؤسسة نجحت فى السيطرة على مجريات الأمور وإحباط محاولة الاختراق فى أسرع وقت، لافتا إلى أنه تم غلق الموقع بشكل مؤقت بهدف تأمينه على أن يعود للعمل مجددا فى أقرب وقت ممكن. وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إلى قراره بإحالة الواقعة لتحقيق داخلي لمعرفة المسؤول عن مثل هذا الخطأ ومحاسبته.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار أمام نادٍ ليلي بأمريكا

أصيب عشرة أشخاص بجراح، مساء الخميس، أثر إطلاق الرصاص خارج أحد النوادي الليلية بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن الضحايا من مرتادي النادي الليلي، إذ نقلوا جميعا إلى المستشفيات للعلاج. ولم تتوافر، حتى الآن، أية تقارير عن طبيعة الحادث انتظارا للانتهاء من نتائج التحقيقات. وفي 1 يونيو الجاري، قالت الشرطة الأمريكية إن بعض الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به.
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عاوز جلسة سرية.. «بكري» يكشف اللحظات الأخيرة لمرسي (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن التفاصيل الأخيرة في حياة محمد مرسي، قبل وفاته يوم الإثنين الماضي، في أثناء محاكمته بقضية التخابر. وقال بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدفاع تحدث أولا عن المتهم سيد علي لمدة ساعة وهو أحد المتهمين في القضية، ثم ترافع المحامي كامل مندور عن المتهم محمد مرسي وخيرت الشاطر، لمدة ثلاث ساعات. وأضاف أنه خلال المرافعة طلب محمد مرسي الكلمة فقال له المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، انتظر لحين انتهاء الدفاع، وسوف أسمح لك بالكلمة إن وافق الدفاع.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كلا من بيلاروسيا ورومانيا. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية.
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«الفلاحين»: الإخوان سحبوا الليمون لافتعال أزمة

قال النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار محصول الليمون هو بعض التجار المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن هناك بعض القنوات الخاصة بالجماعات الإرهابية أوهمت الرأي العام بأن هناك أزمات في الشارع المصري متعلقة بأسعار الخضروات والموالح وبعض السلع الغذائية وفي مقدمتها الليمون. وأضاف الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريح إلى «التحرير»، أن بعض التجار المنتمين للجماعات الإرهابية في الفترة الأخيرة حاولوا سحب منتج الليمون من السوق، بقصد افتعال أزمة بالسوق المصري.
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الليمون ينخفض بسوق الجملة والتجزئة اليوم

شهدت أسعار الليمون انخفاضا ملحوظا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
ليمون

تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الليمون استقرارا ملحوظا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85 جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
ليمون

تعرف على أسعار الليمون اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الليمون ارتفاعا طفيفا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، بعد موجة ارتفاع ناتجة عن نقص المعروض منه فى الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين بوصول الكيلو لنحو 85جنيها فى أغلب منافذ البيع، يذكر أن المساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا، ونحو 8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
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