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التحالف العربي يستهدف قوارب مفخخة للحوثيين باليمن

تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص
غارات لمقاتلات التحالف العربي - أرشيفية
غارات لمقاتلات التحالف العربي - أرشيفية
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن قيامه بعملية نوعية طالت أهدافا عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية شمالي محافظة الحديدة، من بينها قوارب مفخخة كانت تعد لتهديد الملاحة الدولية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال التحالف العربي إن الأهداف تشمل قوارب مفخخة تم تجهيزها للأعمال الإرهابية ولتهديد الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية تتخذ من المواقع المدنية في شمال الحديدة والتي وردت في إعادة الانتشار انطلاقا لعملياتها.
وأكد التحالف العربي على استمرار تحييد القدرات العدائية والإرهابية للميليشيات الحوثية، وناشد المدنيين بعدم الاقتراب من تلك المواقع المستهدفة.وشدد التحالف، في بيان له أن «الاستهداف يتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية».من ناحية أخرى، قتل وأصيب 18 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران،
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قوات-الدفاع-السعودية (1)

السعودية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين بجازان

أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي طائرتين بدون طيار (درونز) أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان جنوب غرب المملكة، بحسب "سي إن إن" عربي. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: إن قوات الدفاع الجوية السعودية اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين: الأولى عند الساعة 08:40، والثانية عند الساعة 09:06، من مساء الخميس، بحسب ما جاء في بيانين منفصلين على موقع وزارة الدفاع السعودية. وأضاف أن "ميليشيا الحوثي تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة".
المجلس العسكري السوداني

إقالة النائب العام السوداني من منصبه

أعلنت مصادر سودانية اليوم، إقالة النائب العام الوليد سيد أحمد محمود، من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له، إذ يأتي القرار المفاجئ، بعد أيام من ظهور الرجل في مؤتمر صحفي يسرد فيه تفاصيل وملابسات فض اعتصام القيادة، وإحالة مسؤولين سابقين للمحاكمة، مؤكدا أن اجتماعه مع قادة الجيش كان لبحث الإشراف القضائي على خطة فض منطقة "كولومبيا" المجاورة لمفر الاعتصام، وأنهم لم يتطرقوا لفكرة فض اعتصام المحتجين، مشيرا إلى أنه وافق أن تخلي الشرطة الموقع تحت إشراف مكتب النائب العام وبدون استخدام ذخيرة حية، ولوح باستقالته في حال شعر بأي ضغوط، بحسب سكاي نيوز.
حميدتي والعشائر

حل الأزمة السودانية بين الضغط الدولي واللجوء للعشائر

يسعى كل طرف من أطراف النزاع في السودان للبحث عن مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد نتيجة عدم وجود توافق وتعثر المفاوضات بين الجانبين والذي تصاعدت حدته بعد فض الاعتصام بالقوة وهو ما أدى إلى سقوط العشرات الضحايا بين قتيل وجريح. فلا تزال شوارع الخرطوم تنتفض من أجل هدف واحد وهو تسليم المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، السلطة لحكومة مدنية وهو شرط أساسي من قبل المعارضة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير، لإنهاء الاحتجاجات.
ايران-وامريكا-في-العراق

استهداف مصالح أمريكا بالعراق رسالة من طهران لواشنطن

في خضم التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت المصالح والمنشآت الأمريكية داخل الأراضي العراقية هدف رئيسي بعد تكرار استهدافها في الآونة الأخيرة، فخلال أسبوع وقعت أربع هجمات من خلال سقوط صواريخ قرب منشآت أمريكية. تلك الهجمات التي وقعت أمس الأربعاء، حيث سقطت صواريخ على تجمع شركات نفطية عراقية وأجنبية في محافظة البصرة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. وسقط صاروخ "كاتيوشا" قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة "إكسون موبيل" الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة.
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رويترز: الحوثيون قصفوا محطة كهرباء في السعودية

نقلت قناة المسيرة التليفزيونية عن الحوثيين في اليمن قولهم مساء الأربعاء إنهم قصفوا محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان بصاروخ كروز، بحسب "رويترز". وقالت الوكالة، إنه لم يرد على الفور أي تأكيد من السلطات السعودية. وأشارت "رويترز"، إلى أن الحوثيين كثفوا هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن سعودية في الأسبوعين الأخيرين. وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس الثلاثاء، تمكن قوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة أبها.
نظام-الدفاع-الجوي-خرداد- 15

إسقاط طائرتين مفخختين قبل وصولهما لمدنيين بالسعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تمكن قوات القوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها، مساء أمس الإثنين، مشيرا إلى أنه بعد دقائق قليلة، تمكنت القوات أبضا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى، محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" .
عبد-الملك-الحوثي

تهديدات خطيرة وغموض.. وكالة الحوثي تزعم اختراق موقعها

تداولت صباح اليوم، وكالات أنباء وشبكات إخبارية عربية ودولية، بينها شبكات مناهضة لدول التحالف العربي، على رأسها الجزيرة القطرية، خبرا مثيرا يحوي متنه تصريحات منسوبة لمهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، الذي يعد أعلى هيئة تنفيذية داخل الجماعة الموالية لإيران، ومهمتها إدارة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، ووصفت بعض المواقع التصريحات بأنها "تطور جديد وتهديد خطير"، مشيرة إلى أن المسؤول الحوثي البارز، أكد أن جماعته قررت "استهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، وكذلك دول التحالف العربي بالصواريخ"، ودولا صديقة.
ميليشيات-الحوثى

بعد استهداف المطارات.. الحوثيون للسعودية: انتظروا أياما مؤلمة

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، تهديداتها للسعودية، والتي تطورت مؤخرا، إلى مستوى خطير باستهداف مواقع ومنشآت غير عسكرية وتخص تعاملات المدنيين داخل أراضي المملكة، وتوعدت الحركة المسلحة المدعومة من إيران، بمزيد من الهجمات الإرهابية وسط حالة من التباهي بالعمليات العدوائية الأخيرة والتي طالت مدنيين، إذ أعلنت فضائية "المسيرة" الناطقة بلسان الحوثي، أن حركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها جنوب السعودية، وأكدت أنهما خرجا من الخدمة، على الرغم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الملكي، طائرة بدون طيار "أطلقتها المليشيات الإرهابية باتجاه أبها".
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