التحالف العربي يستهدف قوارب مفخخة للحوثيين باليمن

تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص

غارات لمقاتلات التحالف العربي - أرشيفية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن قيامه بعملية نوعية طالت أهدافا عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية شمالي محافظة الحديدة، من بينها قوارب مفخخة كانت تعد لتهديد الملاحة الدولية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال التحالف العربي إن الأهداف تشمل قوارب مفخخة تم تجهيزها للأعمال الإرهابية ولتهديد الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية تتخذ من المواقع المدنية في شمال الحديدة والتي وردت في إعادة الانتشار انطلاقا لعملياتها.

وأكد التحالف العربي على استمرار تحييد القدرات العدائية والإرهابية للميليشيات الحوثية، وناشد المدنيين بعدم الاقتراب من تلك المواقع المستهدفة.وشدد التحالف، في بيان له أن «الاستهداف يتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية».من ناحية أخرى، قتل وأصيب 18 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران،