هاكر تركي يخترق موقع جريدة الأهرام

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ ص

عبد المحسن سلامة

تعرض موقع جريدة الأهرام اليومية، لمحاولة اختراق من مهاجمين وقراصنة أتراك. وقال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، فى تصريحات صحفية، الجمعة، إن قراصنة أتراك حاولوا اختراق الموقع الخاص بالجريدة اليومية، لكن المؤسسة نجحت فى السيطرة على الأمر فى أسرع وقت وتم غلقه بشكل مؤقت بهدف تأمينه وسيعود للعمل مجددًا فى أقرب وقت ممكن. وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن قراره الذى اتخذه حيال الواقعة، إذ تمت إحالتها برمتها للتحقيق الداخلي، وذلك لمعرفة المسؤول عن هذا الخطأ ومحاسبته.

وأشار سلامة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى بكل ما أوتيت من قوة لاستهداف مؤسسات الدولة المصرية والنيل منها، وقد تجلى ذلك فى محاولاتها السابقة باختراق موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤكدًا أن ما تقوم به الجماعة الإرهابية ما هو إلا نتاجا لحالة التخبط التى تعانيها بعدما باءت محاولاتها التخريبية بالفشل