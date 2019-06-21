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هاكر تركي يخترق موقع جريدة الأهرام

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ ص
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
تعرض موقع جريدة الأهرام اليومية، لمحاولة اختراق من مهاجمين وقراصنة أتراك. وقال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، فى تصريحات صحفية، الجمعة، إن قراصنة أتراك حاولوا اختراق الموقع الخاص بالجريدة اليومية، لكن المؤسسة نجحت فى السيطرة على الأمر فى أسرع وقت وتم غلقه بشكل مؤقت بهدف تأمينه وسيعود للعمل مجددًا فى أقرب وقت ممكن. وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن قراره الذى اتخذه حيال الواقعة، إذ تمت إحالتها برمتها للتحقيق الداخلي، وذلك لمعرفة المسؤول عن هذا الخطأ ومحاسبته.
وأشار سلامة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى بكل ما أوتيت من قوة لاستهداف مؤسسات الدولة المصرية والنيل منها، وقد تجلى ذلك فى محاولاتها السابقة باختراق موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤكدًا أن ما تقوم به الجماعة الإرهابية ما هو إلا نتاجا لحالة التخبط التى تعانيها بعدما باءت محاولاتها التخريبية بالفشل
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التموين: عاصفة ترابية سبب ارتفاع سعر الليمون (فيديو)

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن سبب ارتفاع سعر الليمون الفترة الماضية بسبب عاصفة ترابية في موسم إزهار الليمون، ما أدى إلى سقوط نصف المحصول وبالتالي قلة الإنتاج وأحدث فجوة لمدة 15 يومًا. وأضاف "حسام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن سعر الليمون انخفض لـ25 و30 جنيها بعد 10 أيام من الأزمة، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات تكون استثنائية. وأثار ارتفاع أسعار الليمون الفترة الماضية موجة غضب كبيرة، خصوصا بعدما اقترب سعر الكيلو في بعض المناطق من 100 جنيه.
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إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار أمام نادٍ ليلي بأمريكا

أصيب عشرة أشخاص بجراح، مساء الخميس، أثر إطلاق الرصاص خارج أحد النوادي الليلية بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن الضحايا من مرتادي النادي الليلي، إذ نقلوا جميعا إلى المستشفيات للعلاج. ولم تتوافر، حتى الآن، أية تقارير عن طبيعة الحادث انتظارا للانتهاء من نتائج التحقيقات. وفي 1 يونيو الجاري، قالت الشرطة الأمريكية إن بعض الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به.
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عاوز جلسة سرية.. «بكري» يكشف اللحظات الأخيرة لمرسي (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن التفاصيل الأخيرة في حياة محمد مرسي، قبل وفاته يوم الإثنين الماضي، في أثناء محاكمته بقضية التخابر. وقال بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدفاع تحدث أولا عن المتهم سيد علي لمدة ساعة وهو أحد المتهمين في القضية، ثم ترافع المحامي كامل مندور عن المتهم محمد مرسي وخيرت الشاطر، لمدة ثلاث ساعات. وأضاف أنه خلال المرافعة طلب محمد مرسي الكلمة فقال له المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، انتظر لحين انتهاء الدفاع، وسوف أسمح لك بالكلمة إن وافق الدفاع.
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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت كلا من بيلاروسيا ورومانيا. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أمس، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو بمقر القصر الجمهوري بمينسك، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لبيلاروسيا. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول ملف مكافحة الاتجار في البشر، إذ أشاد الجانبان بالتنسيق القائم في هذا الخصوص بين البلدين في المحافل الدولية للدفع بتلك القضية.
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