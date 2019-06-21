إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص

نقل مصابين فى حادث - أرشيفية

أصيب، منذ قليل، 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة نارية مع توك توك، أثناء زفاف عروسين، بمحافظة كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ ورد إلى العميد أحمد نشأت، مأمور مركز شرطة بيلا من المستشفى المركزى، باستقبال 3 أشخاص مصابين فى حادث تصادم. وانتقلت قوة من مركز الشرطة إلى المستشفى، وتبين أنه فى أثناء زفاف عروسين على طريق بيلا - إبشان، بنطاق مركز بيلا، وفى طريقهم إلى عزبة العلايلى، اصطدمت دراجة نارية بتوك توك.

وقد أسفر الحادث عن إصابة الشبان الثلاثة، وتنوعت الإصابات ما بين كسور مضاعفة، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.وبتوقيع الكشف عليهم فى المستشفى، تبين إصابة محمد راشد، بكسر مضاعف فى الساق وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتم نقله من مستشفى بيلا إلى مستشفى الجامعة بالمنصورة، ومحمد السعيد، بكسور مضاعفة فى مناطق متفرقة