جريمة

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ ص
نقل مصابين فى حادث - أرشيفية
نقل مصابين فى حادث - أرشيفية
أصيب، منذ قليل، 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجة نارية مع توك توك، أثناء زفاف عروسين، بمحافظة كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ ورد إلى العميد أحمد نشأت، مأمور مركز شرطة بيلا من المستشفى المركزى، باستقبال 3 أشخاص مصابين فى حادث تصادم. وانتقلت قوة من مركز الشرطة إلى المستشفى، وتبين أنه فى أثناء زفاف عروسين على طريق بيلا - إبشان، بنطاق مركز بيلا، وفى طريقهم إلى عزبة العلايلى، اصطدمت دراجة نارية بتوك توك.
وقد أسفر الحادث عن إصابة الشبان الثلاثة، وتنوعت الإصابات ما بين كسور مضاعفة، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.وبتوقيع الكشف عليهم فى المستشفى، تبين إصابة محمد راشد، بكسر مضاعف فى الساق وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتم نقله من مستشفى بيلا إلى مستشفى الجامعة بالمنصورة، ومحمد السعيد، بكسور مضاعفة فى مناطق متفرقة
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كيث رانييري

إدانة زعيم «نكسيام» في اتهامه باستعباد النساء جنسيا

أدانت محكمة أمريكية، كيث رانييري، المتهم بقيادة جماعة سرية تستعبد النساء لأغراض جنسية، إذ توصل المحلفون إلى قرار بإدانة رانييري بعد محاكمة استمرت 6 أسابيع في بروكلين، بنيويورك. وبحسب «BBC»، فإن رانييري صاحب الـ58 عاما، متهم بالإشراف على نظام استعبادي بين أفراد جماعته، التي تعرف باسم «نكسيام»، ومن الممكن أن تصل عقوبة رانييري، الذي أنكر كل الاتهامات، إلى السجن مدى الحياة. وخلال وقائع المحاكمة، استمع المحلفون إلى تفاصيل تصف كيف قام رانييري بوسم النساء بالأحرف الأولى من اسمه وأجبرهن على ممارسة الجنس معه.
إثبات-النسب-في-محاكم-الأسرة (2)

قتل طفلي.. مأساة «مهجة» في محكمة الأسرة

جلست الزوجة العشرينية، في رواق يعج بالمتنازعين في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تمسك بيدها حافظة مستندات باهتة اللون بها أوراق دعوى خلع ضد زوجها، وعلى وجهها نظرات الوجوم واليأس، وكأنها تسترجع لحظات مريرة عاشتها وتتندم عليها، بعد أن اتهمها في شرفها، لمعرفته بأنها حامل، واعتدى عليها بالضرب محاولا إجهاضها، معللا بأنه عقيم، وقالت "مهجة"، في دعواها " أنها تزوجت "جابر" زواجا تقليديًّا، بعد خطبة استمرت لسنتين، وكان ضعيف الشخصية، ولكنها تغاضت عن ذلك العيب لطيبته.
اعدام

إحالة أوراق قاتل «حاملة القرآن» في كفر الشيخ للمفتي

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار محمد زكريا مطحنة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، وخالد محمد صقر، وحاتم حمزة، إحالة أوراق "شعبان م. ج. ع"، 37 سنة، نجار مسلح يقيم بمركز كفر الشيخ، إلى فضيلة المفتي، لإبداء رأيه الشرعي في عقوبة إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل "صابرين مبارك مصطفى"، حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، والملقبة بـ"حاملة القرآن"، وذلك في أحداث القضية رقم 29595 لسنة 2018 والمقيدة برقم كلي 3353 لسنة 2018 كفر الشيخ.
تعذيب

عامل يعذب عشيقته حتى الموت بعد اعترافها بخيانته

"العشق الممنوع".. أنهى حياة سيدة مطلقة بعد زواج قصير من نجل عمها، من مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، إذ وقعت في الخطيئة مع شقيق زوجها، وافتعلت المشكلات حتى طلقها، وما أن تم المراد، هربت مع أخيه "عشيقها" لحين إيجاد خطة إقناع العائلة بإتمام الزواج من طليقة أخيه، وفي ساعة صفا اعترفت له بقصص خيانتها مع رجال آخرين، وأقدم على تعذيبها وضربها بعصا 4 أيام متتالية حتى الموت، وما أن فقدت الوعي هرع بها إلى المستشفى مدعيًا دخولها في غيبوبة سكر ليتخلص من جثتها.
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إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 11 شخصا بجروح وكسور وكدمات وسحجات في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص أسفل الطريق الدولي الساحلي أمام كوبري المعدية بدائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة، حيث قطعت السيارة نصف النقل الطريق على "الميكروباص"، ما أدى إلى حدوث تصادم بين السيارتين وانقلابهم على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة.
سيارة -اسعاف

مصرع 3 أشخاص في تصادم «موتوسيكلين» بالشرقية

لقي ثلاثة شباب مصرعهم، فيما أصيب آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين "موتوسيكل" بطريق "ميت جابر - بلبيس" بدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي مدير نيابة بلبيس، تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حادث-الأوتستراد‎ (4)

كارثة على الأوتوستراد.. مصرع 12 وإصابة 11 في تصادم مروع

لقي 12 شخصا مصرعهم اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بحلوان، وذلك بسبب السرعة الزائدة.. حيث ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص أعلى طريق الأتوستراد، ليتم الدفع بقوة أمنية من المرور ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص على الطريق قادمة من حلوان في اتجاه المعادي، انفجر إطارها فاصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى، وسيارة ملاكي، مما تسبب في مصرع 12 وإصابة 11 آخرين، وجارٍ نقل المصابين إلى المستشفيات.
حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

مصرع شخص وإصابة 5 أخرين في حادثين بالقاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، حادثي مرور، أسفرا عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، حيث لقى شاب مصرعه، بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، خلال عبوره الطريق، على أثر اصطدام سيارة به، ما تسبب في توقف الحركة، ونُقل جثمان المتوفى إلى المستشفى، بينما تم إبلاغ غرفة عمليات نجدة القاهرة، ووصل رجال المرور إلى موقع الحادث وتمت إعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السير، وذلك في الوقت الذي أصيب فيه 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
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