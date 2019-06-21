جريمة

إدانة زعيم «نكسيام» في اتهامه باستعباد النساء جنسيا

اتهامات عدة لاحقت كيث رانييري، الذى أدانته محكمة أمريكية فى وقائع إدارة جماعة لاستعباد النساء واستغلالهن جنسيا تحت قناع تقديم التدريب والنصح الاجتماعي.
تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ ص
كيث رانييري
كيث رانييري
أدانت محكمة أمريكية، كيث رانييري، المتهم بقيادة جماعة سرية تستعبد النساء لأغراض جنسية، إذ توصل المحلفون إلى قرار بإدانة رانييري بعد محاكمة استمرت 6 أسابيع في بروكلين، بنيويورك. وبحسب «BBC»، فإن رانييري صاحب الـ58 عاما، متهم بالإشراف على نظام استعبادي بين أفراد جماعته، التي تعرف باسم «نكسيام»، ومن الممكن أن تصل عقوبة رانييري، الذي أنكر كل الاتهامات، إلى السجن مدى الحياة. وخلال وقائع المحاكمة، استمع المحلفون إلى تفاصيل تصف كيف قام رانييري بوسم النساء بالأحرف الأولى من اسمه وأجبرهن على ممارسة الجنس معه.
وظل رانييري يكرر القول إن نكسيام جماعة مختصة بالعمل على مساعدة الأشخاص في «تطوير ذواتهم»، لكن المحققين قالوا إنها جماعة استعباد جنسي تحت قناع تقديم التدريب والنصح الاجتماعي.وكشف الادعاء أن المجموعة كانت تقدم نفسها للنساء على أنها مجموعة نسوية فقط، وطلبت منهن تقديم مواد وأسرار حساسة استخدمت لاحقا لابتزازهن.اعتقالهواعتقل
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