بعد خطأ العلم.. حكيم يوجه رسالة إلى شعب المغرب

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ ص

حكيم

أعرب المطرب حكيم عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى افتتاح بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق مساء اليوم الجمعة، كما وجه رسالة إلى الشعب المغربى، وذلك بعد علمه باعتراض بعضهم على ظهور علم جهة معادية فى كليب أغنية «متجمعين». وكتب حكيم منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أكيد أنا سعيد جدًا باختيارى للمشاركة فى أغنية افتتاح كأس الأمم الإفريقية فى بلدى الغالية مصر الحبيبة.. إلا أننى انزعجت جدًا بعد علمى باعتراض بعض الأخوة فى دولة المغرب على ظهور علم جهة معادية بكليب الأغنية».

وأضاف حكيم: «صحيح الحمد لله تم تدارك هذا الخطأ غير المقصود بسرعة فائقة من الجهة المعنية بانتاج وتصوير الكليب».وتابع: «أنا عايز أوضح أن دورى هو الغناء فقط ولا علاقة لى بأى مشاهد يتضمنها الكليب، والأهم من كده أنى أنا و99% من الشعب المصرى لا نعرف ولا نعشق سوى علم المغرب أبو نجمة خضراء على خلفية حمراء..