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بعد خطأ العلم.. حكيم يوجه رسالة إلى شعب المغرب

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ ص
حكيم
حكيم
أعرب المطرب حكيم عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى افتتاح بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق مساء اليوم الجمعة، كما وجه رسالة إلى الشعب المغربى، وذلك بعد علمه باعتراض بعضهم على ظهور علم جهة معادية فى كليب أغنية «متجمعين». وكتب حكيم منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أكيد أنا سعيد جدًا باختيارى للمشاركة فى أغنية افتتاح كأس الأمم الإفريقية فى بلدى الغالية مصر الحبيبة.. إلا أننى انزعجت جدًا بعد علمى باعتراض بعض الأخوة فى دولة المغرب على ظهور علم جهة معادية بكليب الأغنية».
وأضاف حكيم: «صحيح الحمد لله تم تدارك هذا الخطأ غير المقصود بسرعة فائقة من الجهة المعنية بانتاج وتصوير الكليب».وتابع: «أنا عايز أوضح أن دورى هو الغناء فقط ولا علاقة لى بأى مشاهد يتضمنها الكليب، والأهم من كده أنى أنا و99% من الشعب المصرى لا نعرف ولا نعشق سوى علم المغرب أبو نجمة خضراء على خلفية حمراء..
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محمد-الشرنوبي

الأوبرا: سارة الطباخ رفضت حضور الصحفيين حفل الشرنوبي

أصدرت دار الأوبرا المصرية بيانًا كذبت فيه آخر للمطرب محمد الشرنوبي، والذي قال فيه إنه لم يمنع الصحفيين ووسائل الإعلام من تغطية حفله أمس في الأوبرا، وأكد "احترامه لكل الصحفيين والإعلاميين، وعلاقته المتميزة بهم". دار الأوبرا أرادت أن تبعد عنها شبهة منع الصحفيين، حيث أكدت في بيانها أنها لم تمنعهم من قبل في أي من الحفلات التي استضافتها، مشيرة إلى أن سارة الطباخ، خطيبة الشرنوبي ومديرة أعماله، اشترطت عدم حضور الصحفيين والإعلاميين، وطلبت تواجد مصور واحد بجانب مصور الأوبرا.
حكيم (1)

طرح أغنية افتتاح كأس أمم إفريقيا (فيديو)

طرح اليوم الخميس فيديو كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 "متجمعين" والتى يغنيها المطرب حكيم مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، قبل ساعات من انطلاق البطولة، التي تنطلق، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، وقدمت الأغنية بثلاث لغات، حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء. "متجمعين" صورها المخرج ياسر سامي ومدير التصوير وائل درويش، بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية.
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موزع بفرقة محمد منير يكشف حقيقة خضوعه لعملية جراحية

كشف الموزع الموسيقي شريف نور والذي يتولى قيادة الفرقة الموسيقية للفنان محمد منير، حقيقة خضوع الأخير لعملية جراحية وأكد أن الأخبار المنتشرة مجرد شائعات، وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»:" مش عارف الناس الفاضية اللي بتطلع إشاعات ليه مطلعين إشاعة علي محمد منير إنه في ألمانيا بيعمل عمليه ؟! اتخضيت عليه لأنه ما قاليش ... فاتصلت بيه حالا و لقيته سهران في مطعم إسباني في "بون " و مبسوط جدا بس البوست ده عكنن عليه ، ليه كده بس ؟؟". يستعد "منير" لإحياء حفل غنائي في مهرجان "جرش" للثقافة والفنون في دورته الرابعة والثلاثين الذي يقام في الأردن .
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حكيم (1)

طرح أغنية افتتاح كأس أمم إفريقيا (فيديو)

طرح اليوم الخميس فيديو كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 "متجمعين" والتى يغنيها المطرب حكيم مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، قبل ساعات من انطلاق البطولة، التي تنطلق، مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، وقدمت الأغنية بثلاث لغات، حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء. "متجمعين" صورها المخرج ياسر سامي ومدير التصوير وائل درويش، بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية.
كواليس تصوير اغنية متجمعين (14)

كلمات أغنية «متجمعين» وكواليس الفيديو كليب (صور)

أفرجت شركة "سينرجي" المنتجة لأغنية "متجمعين"، عن لقطات من كواليس تصويرها من قِبل ثلاثي النجوم: المصري حكيم، النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لتقديمها أمام الآلاف في استاد القاهرة الدولي، والملايين عبر الشاشات الناقلة لحفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل. ومن المقرر أن يتم تقديم "متجمعين" بثلاث لغات، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية، وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء.
حكيم (2)

حكيم يفتتح أمم إفريقيا بأغنية «متجمعين»

وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وأعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
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حكيم.. والده حاول قتله ومبارك منعه من الظهور إعلاميا

بعد أن وضعت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة المقرر لها الانطلاق مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي؛ أعلنت اللجنة عن اختيارها الفنان الشعبي الكبير حكيم، ومعه كل من النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه، لإحياء حفل الافتتاح، وتقديم أغنية "كاف 2019"، على أن يُغني حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية. وتم اختيار حكيم نظرًا لشعبيته الكبيرة لدى كثير من الشعوب لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.
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