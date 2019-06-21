تعادل مثير بين أورجواي واليابان في كوبا أمريكا

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ ص

أورجواي

في مباراة مثيرة، فرض التعادل الإيجابي نفسه على لقاء أوروجواي واليابان، الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب جريميو، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كوبا أمريكا، المقامة في البرازيل وتستمر حتى 7 يوليو المقبل. أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الياباني كوجي ميوشي، هدفين في الدقيقة 25، و59، وأحرز للمنتخب الأورجوياني لويس سواريز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وتعادل خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

التعادل رفع رصيد منتخب أوروجواي إلى 4 نقاط في المركز الأول، وحصل منتخب الساموراي على أول نقطة احتل بها المركز الثالث.المباراة جاءت سريعة وحماسية من لاعبي المنتخبين، وتألق لويس سواريز، وكاد أن يسجل في أكثر من هجمة، أخطرها رأسية وضعها سهلة في يد الحارس إيجي كواشيما، وفي الدقيقة 25 نجح كوجي ميوشي في إحراز