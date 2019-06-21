تعادل مثير بين أورجواي واليابان في كوبا أمريكا
تحرير:التحرير
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ ص
أورجواي
في مباراة مثيرة، فرض التعادل الإيجابي نفسه على لقاء أوروجواي واليابان، الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب جريميو، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كوبا أمريكا، المقامة في البرازيل وتستمر حتى 7 يوليو المقبل.
أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الياباني كوجي ميوشي، هدفين في الدقيقة 25، و59، وأحرز للمنتخب الأورجوياني لويس سواريز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وتعادل خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.
التعادل رفع رصيد منتخب أوروجواي إلى 4 نقاط في المركز الأول، وحصل منتخب الساموراي على أول نقطة احتل بها المركز الثالث.المباراة جاءت سريعة وحماسية من لاعبي المنتخبين، وتألق لويس سواريز، وكاد أن يسجل في أكثر من هجمة، أخطرها رأسية وضعها سهلة في يد الحارس إيجي كواشيما، وفي الدقيقة 25 نجح كوجي ميوشي في إحراز
التعادل رفع رصيد منتخب أوروجواي إلى 4 نقاط في المركز الأول، وحصل منتخب الساموراي على أول نقطة احتل بها المركز الثالث.
المباراة جاءت سريعة وحماسية من لاعبي المنتخبين، وتألق لويس سواريز، وكاد أن يسجل في أكثر من هجمة، أخطرها رأسية وضعها سهلة في يد الحارس إيجي كواشيما، وفي الدقيقة 25 نجح كوجي ميوشي في إحراز الهدف الأول للساموراي.
وفي الدقيقة 31، حدث التحام بين كافاني وناوميتشي أويدا داخل منطقة جزاء اليابان، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو، ويقرر احتساب ركلة جزاء للسيلستي، نفذها سواريز بنجاح داخل الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
الشوط الثاني جاء سريعًا أيضًا، فخطف ميوشي الهدف الثاني لليابان، في الدقيقة 59 وسرعان ما حاول أوروجواي التعويض ونجح خوسيه ماريا خيمينيز في إدراك هدف التعادل لأوروجواي برأسية رائعة لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.