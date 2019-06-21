رياضة

تعادل مثير بين أورجواي واليابان في كوبا أمريكا

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ ص
أورجواي
أورجواي
في مباراة مثيرة، فرض التعادل الإيجابي نفسه على لقاء أوروجواي واليابان، الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب جريميو، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كوبا أمريكا، المقامة في البرازيل وتستمر حتى 7 يوليو المقبل. أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الياباني كوجي ميوشي، هدفين في الدقيقة 25، و59، وأحرز للمنتخب الأورجوياني لويس سواريز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وتعادل خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.
التعادل رفع رصيد منتخب أوروجواي إلى 4 نقاط في المركز الأول، وحصل منتخب الساموراي على أول نقطة احتل بها المركز الثالث.المباراة جاءت سريعة وحماسية من لاعبي المنتخبين، وتألق لويس سواريز، وكاد أن يسجل في أكثر من هجمة، أخطرها رأسية وضعها سهلة في يد الحارس إيجي كواشيما، وفي الدقيقة 25 نجح كوجي ميوشي في إحراز
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تطورات جديدة في أزمة «كهربا» مع رئيس الزمالك

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الأزمة انتهت.. زيمبابوي تعلن خوض مباراة مصر

انتهت أزمة خوض منتخب زيمبابوي مباراته مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعد تمرد عدد من اللاعبين بعد رفضهم خوض المران الأخير قبل اللقاء وتهديدهم بالانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل، وعقد اللاعبون جلسة مطولة مع كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي، ووعدهم بإنهاء الأزمة بعد المباراة.
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في حالة الانسحاب..العقوبات تنتظر الكاميرون وزيمبابوي

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الأوروجواي تسعى للتأهل لربع نهائي كوبا أمام اليابان

تتواصل فجر الجمعة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة بطولة كوبا أمريكا، والمقامة حاليًا في البرازيل، وذلك من خلال المجموعة الثالثة والتي ستشهد مواجهة اليابان بقيادة المدير الفني هاجيمي موريياسو، أمام أوروجواي بقيادة أوسكار تاباريز في تمام الساعة الواحدة صباحًا على ملعب آرينا دو جريميو، وتحتل أوروجواي المركز الثاني بعد فوزها في الجولة الأولى بأربع أهداف نظيفة على منتخب الإكوادور، وتسعى الأوروجواي للانتصار لضمان التأهل رسميًا لدور ربع النهائي.
منتخب تشيلي

تشيلي تصعق اليابان برباعية في كوبا أمريكا

حقق منتخب تشيلي فوزًا مهمًا على نظيره الياباني، بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب «المورومبي» ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حاليًا وحتى 7 يوليو المقبل. ودخل منتخب تشيلي (حامل اللقب) في آخر نسختين للبطولة، المباراة بقوة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب مبكرًا، لكن دون خطورة وسط تحفظ وتراجع نسبي من لاعبي المنتخب الياباني.
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اليابان تصطدم بحامل اللقب في كوبا أمريكا

تتواصل مباريات دور المجموعات من النسخة رقم 46 لكوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، وذلك من خلال المواجهة التي ستجمع بين حامل لقب آخر نسختين، تشيلي أمام اليابان، في تمام الساعة 1:00 من صباح غد الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الثالثة، تلك المجموعة التي شهدت فوز أوروجواي على الإكوادور برباعية نظيفة، وتشارك تشيلي في البطولة للمرة الـ37، وسبق أن توجت باللقب مرتين، إحداهما عام 2015، على أرضها، والأخرى في 2016 في الولايات المتحدة، وسبق أن شاركت تشيلي في كوبا أمريكا عندما أقيمت في البرازيل 5 مرات من قبل.
أرجواي والإكوادور

أورجواي تسحق الإكوادور برباعية في كوبا أمريكا

سحق منتخب أورجواي نظيره الإكوادوري، بنتيجة 4-0 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس»، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل حتى 7 يوليو المقبل. وشهدت اللقاء سيطرة نسبية من أورجواي على مجريات اللعب بمنطقة منتصف الملعب، في ظل محاولات من لاعبي الإكوادور، قبل أن يتمكن نيكولاس لوديرو من تسجيل الهدف الأول لأورجواي في الدقيقة السادسة.
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