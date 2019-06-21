رياضة

تطورات جديدة في أزمة «كهربا» مع رئيس الزمالك

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ ص
كهربا
كهربا
في تطور جديد للأحداث، كشف رئيس الزمالك عن توقيع غرامة مالية قيمتها 300 ألف جنيه على مجموعة اللاعبين الذين تخلفوا عن تدريبات الفريق في أول يوم عقب نهاية فترة الراحة السلبية، التي منحها لهم الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، المدير الفني للزمالك. وقال رئيس الزمالك عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذي يذاع عبر فضائية «المحور» إنه قرر تغريم محمود عبد المنعم «كهربا»، وحميد أحداد، وحمدي النقاز، ويوسف إبراهيم «أوباما»، ومحمد إبراهيم، 300 ألف جنيه بعد الغياب عن أول مران للزمالك بعد انتهاء الراحة.
وشدد رئيس القلعة البيضاء على أنه سيكتفي بهذه الغرامة على اللاعب الذي انتظم في التدريبات في اليوم التالي، أما اللاعب الذي سيواصل الغياب سيتم تغريمه 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب.وبسؤاله عما يتردد عن رغبة بعض اللاعبين في الرحيل، أجاب رئيس الزمالك قائلًا: «أي لاعب يرغب في الرحيل عليه إحضار عرض يليق بالنادي،
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أورجواي

تعادل مثير بين أورجواي واليابان في كوبا أمريكا

في مباراة مثيرة، فرض التعادل الإيجابي نفسه على لقاء أوروجواي واليابان، الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب جريميو، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كوبا أمريكا، المقامة في البرازيل وتستمر حتى 7 يوليو المقبل. أحرز أهداف اللقاء للمنتخب الياباني كوجي ميوشي، هدفين في الدقيقة 25، و59، وأحرز للمنتخب الأورجوياني لويس سواريز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وتعادل خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.
منتخب-زيمبابوي (1)

الأزمة انتهت.. زيمبابوي تعلن خوض مباراة مصر

انتهت أزمة خوض منتخب زيمبابوي مباراته مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعد تمرد عدد من اللاعبين بعد رفضهم خوض المران الأخير قبل اللقاء وتهديدهم بالانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل، وعقد اللاعبون جلسة مطولة مع كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي، ووعدهم بإنهاء الأزمة بعد المباراة.
الاتحاد-الافريقي‎

في حالة الانسحاب..العقوبات تنتظر الكاميرون وزيمبابوي

شهدت الساعات القليلة الماضية أكثر من أزمة بين صفوف المنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، خاصة منتخبي الكاميرون وزيمبابوي بعد أن رفض لاعبو المنتخبين خوض منافسات البطولة بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل وعدم التزام اتحادات بلادهم بالموعد المحدد لتسليم المكافآت، حيث رفض لاعبو الكاميرون السفر إلى مصر للمشاركة في البطولة وتدخل صامويل إيتو قائد الكاميرون السابق لإثناء اللاعبين عن قرارهم، بينما رفض لاعبو زيمبابوي خوض المران الأخير قبل مواجهة الفراعنة في مباراة الافتتاح.
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كهربا

رئيس الزمالك يحدد رقم خيالي لبيع كهربا

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة، بقيادة خالد جلال المدير الفني، والذي جاء على النحو التالي: عبد الحميد بسيوني (مدرب عام)، أمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد (مدربين مساعدين)، أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى). وأوضح رئيس النادي الأبيض، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي عبر قناة المحور، أنه اجتمع بجميع أفراد الجهاز الفني الجديد، خلال الساعات الماضية، كما أنه قرر الاستعانة بالثنائي نبيل محمود، وأيمن عبد العزيز، للعمل في قطاع الناشئين بالنادي.
نادي الزمالك 2

رئيس الزمالك يعلن عن موعد الانتخابات التكميلية

أعلن رئيس نادي الزمالك أنه سيتم إجراء انتخابات تكميلية لمجلس إدارة النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، التي ستقام على مقاعد ثلاثة أعضاء وأمين صندوق بالمجلس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمقر النادى بميت عقبة، والذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء، حيث إنه قرر أن تقام هذه الانتخابات أيام 18 و19 و20 من شهر يوليو المقبل، وفقًا للائحة التي تم اعتمادها مؤخرًا من قبل وزير الرياضة واللجنة الأوليمبية خلال الأيام الماضية.
الاهلى-والمصرى

رئيس الزمالك يكشف حقيقة ضم نجم المصري

نفى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد خلال الساعات الماضية، عن دخول القلعة البيضاء، في مفاوضات مع إسلام عيسى، لاعب النادي المصري، وشدد على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بمقر النادي، بأن الفريق يمتلك لاعبين على أفضل مستوى، من المعارين ومن الموجودين داخل الفريق في نفس مركزه، وهو لاعب موهوب ولكننا لم نفاوضه، وأضاف أن خالد جلال المدير الفني الجديد لم يقدم تقريره الخاص بشأن الراحلين أو الصفقات الجديدة حتى الآن، مطالبا الجميع بالهدوء والحفاظ على استقرار الفريق ومديره الفني الذي نجح من قبل في الفوز على الأهلي وأحرز بطولة كأس مصر.
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تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، لعرض رؤيته لخطة عمل الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسة خاصة مع جلال، غدًا الخميس، لبحث خطة إعداد الفريق والمعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري العام، قبل عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة.
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