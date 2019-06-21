تطورات جديدة في أزمة «كهربا» مع رئيس الزمالك

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ ص

كهربا

في تطور جديد للأحداث، كشف رئيس الزمالك عن توقيع غرامة مالية قيمتها 300 ألف جنيه على مجموعة اللاعبين الذين تخلفوا عن تدريبات الفريق في أول يوم عقب نهاية فترة الراحة السلبية، التي منحها لهم الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، المدير الفني للزمالك. وقال رئيس الزمالك عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذي يذاع عبر فضائية «المحور» إنه قرر تغريم محمود عبد المنعم «كهربا»، وحميد أحداد، وحمدي النقاز، ويوسف إبراهيم «أوباما»، ومحمد إبراهيم، 300 ألف جنيه بعد الغياب عن أول مران للزمالك بعد انتهاء الراحة.

وشدد رئيس القلعة البيضاء على أنه سيكتفي بهذه الغرامة على اللاعب الذي انتظم في التدريبات في اليوم التالي، أما اللاعب الذي سيواصل الغياب سيتم تغريمه 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب.وبسؤاله عما يتردد عن رغبة بعض اللاعبين في الرحيل، أجاب رئيس الزمالك قائلًا: «أي لاعب يرغب في الرحيل عليه إحضار عرض يليق بالنادي،