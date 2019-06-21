جو بايدن: سياسة ترامب لاحتواء إيران «كارثية»
تحرير:وكالات
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ ص
جو بايدن
يرى جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الخميس، أن سياسة الرئيس دونالد ترامب، لاحتواء إيران «كارثية»، وأن ابتعاده عن الدبلوماسية جعل «الصراع العسكري أكثر ترجيحا».
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بايدن، في بيان، وهو أحد المرشحين ضمن انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية للسباق إلى البيت الأبيض، إن ترامب «أخفق» في حماية «مصلحتين أمريكيتين حيويتين في الشرق الأوسط، هما منع إيران من الحصول على سلاح نووي وضمان استقرار إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز».
وتناول بايدن انتهاج ترامب سياسة «الضغوط القصوى» بهدف دفع إيران نحو التفاوض على اتفاق نووي جديد.وقال بايدن إن ترامب «وعد بأن التخلي عن الاتفاق وفرض عقوبات، سيكبحان اعتداءات إيران في المنطقة، غير أن الأخيرة أصبحت أكثر عدائية».وتابع نائب الرئيس السابق، أنه «من المفارقات المحزنة أن تدعو وزارة الخارجية إيران
وتناول بايدن انتهاج ترامب سياسة «الضغوط القصوى» بهدف دفع إيران نحو التفاوض على اتفاق نووي جديد.
وقال بايدن إن ترامب «وعد بأن التخلي عن الاتفاق وفرض عقوبات، سيكبحان اعتداءات إيران في المنطقة، غير أن الأخيرة أصبحت أكثر عدائية».
وتابع نائب الرئيس السابق، أنه «من المفارقات المحزنة أن تدعو وزارة الخارجية إيران الآن إلى تطبيق الاتفاق، الذي تخلت عنه إدارة الرئيس ترامب»، وذلك بعدما أعلنت طهران أنها ستتخلى عن التزاماتها ضمن الاتفاق.
وحذّر السياسي الأمريكي الديمقراطي من أن «آخر شيء نحن في حاجة إليه هو حرب جديدة في الشرق الأوسط»، وذلك بعدما أعلنت واشنطن إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى الخليج للرد على الهجمات البحرية قرب مضيق هرمز، والتى اتهمت واشنطن إيران بتنفيذها، لكن الأخيرة بادرت بنفى هذا الأمر.