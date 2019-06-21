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أمريكا تكشف مسار طائرتها التي أسقطتها إيران

تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ ص
طائرة بدون طيار - أرشيفية
طائرة بدون طيار - أرشيفية
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الخميس، صورة قالت إنها لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران دون أن تقدم شرحا مفصلا للصورة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن الولايات المتحدة عززت فرضية إسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي، بعد أن ادعت طهران أن الطائرة كانت في مهمة تجسس وأنها أُسقطت في المجال الجوي الإيراني، وذلك من خلال قيامها بنشر تلك الصور. من جانبه، أفاد جنرال أمريكي بأن طائرة الاستطلاع المسيّرة كانت على بعد حوالى 34 كيلومترا من أقرب نقطة في إيران عندما أسقطتها طهران بصاروخ أرض جو، الخميس، فوق مضيق هرمز.
وقال الجنرال جوزف جواستيلا، الذي يقود القوات الجوية الأمريكية في المنطقة: «هذا الهجوم الخطير والتصعيدي هو هجوم غير مسؤول ووقع في منطقة ممرات جوية معروفة وربما شكل خطرا على حياة المدنيين الأبرياء».ونشر البنتاجون رسما بيانيا يوضح موقع الطائرة على خارطة مضيق هرمز، الذي تمر منه معظم شحنات النفط العالمية.وأضاف
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طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز

الولايات المتحدة تحظر رحلاتها في المجال الجوي الإيراني

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، أمرا طارئا بحظر كل الرحلات الأمريكية في المجال الجوي، الذي تسيطر عليه إيران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعربت إدارة الطيران الأمريكية عن قلقها من تصاعد التوتر والنشاط العسكري بالقرب من مسارات جوية للطائرات المدنية، ومن استعداد إيران لاستخدام صواريخ أرض جو طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار. وأشارت إلى أن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة تجارية كانت في نطاق 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران.
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جو بايدن: سياسة ترامب لاحتواء إيران «كارثية»

يرى جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الخميس، أن سياسة الرئيس دونالد ترامب، لاحتواء إيران «كارثية»، وأن ابتعاده عن الدبلوماسية جعل «الصراع العسكري أكثر ترجيحا». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بايدن، في بيان، وهو أحد المرشحين ضمن انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية للسباق إلى البيت الأبيض، إن ترامب «أخفق» في حماية «مصلحتين أمريكيتين حيويتين في الشرق الأوسط، هما منع إيران من الحصول على سلاح نووي وضمان استقرار إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز».
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رئيسة «النواب الأمريكي» تدعو لخفض التصعيد مع إيران

دخل أعضاء الكونجرس الأمريكي على خط الحرب مع إيران، من خلال تصريحات أطلقها الديمقراطيون تحذر منها وتدعو لخفض التصعيد، وأخرى للجمهوريين تنادي برد محسوب على إسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار. نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، دعت بلادها إلى خفض التصعيد مع إيران بعد أن حضر كبار أعضاء الكونجرس إفادة في البيت الأبيض بشأن إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وقالت بيلوسي، الديمقراطية، في بيان: «من المهم أن نبقى على تواصل كامل مع حلفائنا، وأن نقر بأننا لا نتعامل مع خصم مسؤول، وأن نفعل كل ما بوسعنا لخفض التصعيد».
ترامب

أزمة بين ترامب والكونجرس تهدد بتسريح 150 موظفا

لا تبدو المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الأمريكي تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد أنهت أو قللت من الصدام السياسي مع الكونجرس خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعدما هددت الإدارة باتخاذ إجراءات قاسية في التعامل مع موظفيها للحصول على بعض المكاسب الاقتصادية. وتهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان الإفلاس أو اتخاذ قرارات بتسريح ما يصل إلى 150 موظفًا من مكتب إدارة شؤون العاملين، إذا لم يوافق الكونجرس على إلغاء الوكالة الفيدرالية أو إيجاد طريقة جديدة لدفع تكاليف المناصب تلك الوظائف.
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طائرة-بدون-طيار-أمريكية

مسؤول أمريكي يعترف: إيران أسقطت طائرة أمريكية

أكد مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن صاروخ أرض جو إيراني، تسبب في إسقاط طائرة استطلاع عسكرية أمريكية بدون طيار في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الطائرة بدون طيار من طراز "إم كيو 4 سي ترايتون"، ومن إنتاج شركة "نورثروب جرومان" وتتبع البحرية الأمريكية، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة، وحقيقة الادعاءات الإيرانية بأنها كانت في المجال الجوي الإيراني.
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تحالف دعم اليمن يُسقط طائرة مُفخخة باتجاه السعودية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات، ودمرها. وأضاف أن الطائرة المسيرة كانت تتجه للشمال الشرقي فوق حجة، منطلقة من محافظة الحديدة، باتجاه السعودية، مؤكدًا أنه مستمر في تحييد القدرات الحوثية العدائية، بحسب موقع "العربية". وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن أن قوات التحالف الجوية تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "كانت مسيّرة باتجاه المملكة.
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رفض التعيين.. ترامب يعلن رحيل القائم بأعمال «الدفاع»

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن القائم بأعمال وزير الدفاع في البلاد، باتريك شاناهان، قرر عدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بشكل دائم مؤكدا أنه اختار مارك إسبر لهذا المنصب. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من أن شاناهان قام بعمله بشكل رائع إلا أنه قرر عدم المضي قدمًا في هذا الأمر "كي يكرس المزيد من الوقت لعائلته". وأكد ترامب أنه اختار مارك إسبر ليشغل منصب وزير الدفاع، بدلا من باتريك شانهان.
إف 35 بي

البنتاجون يوقف تدريب الطيارين الأتراك على «إف 35»

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الإثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، بحسب وكالة «رويترز». يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية. وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز، المتحدث باسم البنتاجون: «دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35».
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