أمريكا تكشف مسار طائرتها التي أسقطتها إيران

تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ ص

طائرة بدون طيار - أرشيفية

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الخميس، صورة قالت إنها لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران دون أن تقدم شرحا مفصلا للصورة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن الولايات المتحدة عززت فرضية إسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي، بعد أن ادعت طهران أن الطائرة كانت في مهمة تجسس وأنها أُسقطت في المجال الجوي الإيراني، وذلك من خلال قيامها بنشر تلك الصور. من جانبه، أفاد جنرال أمريكي بأن طائرة الاستطلاع المسيّرة كانت على بعد حوالى 34 كيلومترا من أقرب نقطة في إيران عندما أسقطتها طهران بصاروخ أرض جو، الخميس، فوق مضيق هرمز.

وقال الجنرال جوزف جواستيلا، الذي يقود القوات الجوية الأمريكية في المنطقة: «هذا الهجوم الخطير والتصعيدي هو هجوم غير مسؤول ووقع في منطقة ممرات جوية معروفة وربما شكل خطرا على حياة المدنيين الأبرياء».ونشر البنتاجون رسما بيانيا يوضح موقع الطائرة على خارطة مضيق هرمز، الذي تمر منه معظم شحنات النفط العالمية.وأضاف