الولايات المتحدة تحظر رحلاتها في المجال الجوي الإيراني

تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ ص

طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، أمرا طارئا بحظر كل الرحلات الأمريكية في المجال الجوي، الذي تسيطر عليه إيران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعربت إدارة الطيران الأمريكية عن قلقها من تصاعد التوتر والنشاط العسكري بالقرب من مسارات جوية للطائرات المدنية، ومن استعداد إيران لاستخدام صواريخ أرض جو طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار. وأشارت إلى أن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة تجارية كانت في نطاق 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران.

وبحسب وكالة «رويترز»، أعلنت شركة الخطوط الجوية المتحدة «يونايتد إير لاينز»، الجمعة، تعليق رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى مومباي بالهند، بعد قيام إيران بإسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية.وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني: «نظرا للأحداث الحالية في إيران، أجرينا مراجعة شاملة للسلامة