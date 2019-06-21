زي انهاردة.. وُلد العندليب الأسمر وتُوفيت السندريلا

تحرير:محمد عودة ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

عبد الحليم حافظ وسعاد حسني

في مثل هذا اليوم 21 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: ولد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ. وفي عام 2001: توفيت سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني. وفي عام 1932: توفي الشاعر المصري حافظ إبراهيم، الملقب بشاعر النيل. وفي عام 1976: قوات الردع العربية تبدأ بالوصول إلى لبنان بعد قرار الجامعة العربية إرسالها لوقف الاقتتال الدائر هناك. وفي عام 1958: إعلان الجمهورية في موريتانيا.

وفي عام 1942: الجنرال إيرون رومل الشهير بثعلب الصحراء يهاجم القوات البريطانية في طبرق بليبيا، وانتهى هذا الهجوم بالانتصار عليهم واستسلام أكثر من 30 ألف أسير للقوات الألمانية.وفي عام 1963: الحكومة الفرنسية تعلن عن سحبها لقواتها البحرية من أسطول حلف شمال الأطلسي.وفي عام 1977: إندلاع الحرب المصرية الليبية.وفي