صحيفة أمريكية: ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع

تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٤ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة لضرب أهداف إيرانية، ثم تراجع عن التنفيذ بشكل مفاجئ. جاء ذلك في وقت تصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بشكل ملموس، في أعقاب قيام إيران بإسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، وفي وقت يترقب فيه العالم رد واشنطن على ما وصفه ترامب بـ«الخطأ الفادح» من قبل النظام الإيراني. وشددت الصحيفة الأمريكية: «حتى الساعة 7 مساء الخميس، كان المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون يتوقعون ضربة أمريكية، وذلك بعد محادثات مكثفة في البيت الأبيض بين كبار مسؤولي الأمن القومي وقيادات الكونجرس».

وأكدت الصحيفة أن ترامب وافق في البداية على تنفيذ هجمات ضد مجموعة من الأهداف الإيرانية، من بينها رادارات ومواقع إطلاق صواريخ، لكن الضربة تم إلغاؤها بشكل مفاجئ في المساء، وهي الضربة التي إن حدثت ستكون ثالث عمل عسكري لترامب ضد أهداف في منطقة الشرق الأوسط، بعد تنفيذ ضربتين في سوريا عامي 2017 و2018». وفي