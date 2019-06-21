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«جوجل» يحتفل بيوم الأب في الدول العربية (صور)

تحرير:محمد عودة ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ ص
«جوجل» يحتفل بيوم الأب
«جوجل» يحتفل بيوم الأب
على طريقته الخاصة، احتفل محرك البحث الأشهر «جوجل» بيوم الأب. ونشر «جوجل» على صفحته الرئيسية صورة كرتونية لذكر من طائر البط، وحوله 6 من صغاره، وقد ناموا فى كنفه وتحت حمايته، وما إن يبدأ المستخدم فى تحريك الصورة حتى تبدأ فى التحرك بـ3 طرق، الأولى يظهر خلالها الصغار يلعبون ويمرحون حول أبيهم، بينما يرتقى اثنان منهم فوق رأسه وجسمه دون أى امتعاض يبديه الأب. وفى الثانية، تبدو دعابة الصغار، من خلال تخفيهم عن يمين أبيهم الذى يبحث عنهم، وما إن يهم بتحويل وجهته إلى مكانهم حتى يغطس الجميع فى الماء ثم يخرجون عن يساره، وهكذا فى جو تكسوه روح الدعابة.
وفي الثالثة، يتجه الأب ناحية صغاره، وينفخ لهم بالونات تحملهم وتتطاير إلى الأعلى ثم تنفجر فيسقطون فى الماء مرة أخرى، وما إن تقذفهم المياه إلى الأعلى مرة أخرى حتى يطلبون من أبيهم تكرار الأمر، فيفعل، وهكذا يظل الأب يداعب أبناءه ويلهو معهم.ويوم الأب هو احتفال عالمى اجتماعى لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به
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بها شلالات فيكتوريا وكهف للغوص.. زيمبابوي عن قرب

قديما.. لم يكن هناك وجود لاسم دولة زيمبابوي الإفريقية التي عرفت سابقا باسم روديسيا الجنوبية حين كانت مستعمرة من البريطانيين، لتعلن استقلالها في عام 1965 وتقع تحت حكم الأغلبية الإفريقية ويتركها الأقلية البيضاء ثم تسمى بجمهورية زيمبابوي المعروفة الآن. وتعتبر زيمبابوي من أكثر الدول الإفريقية الجذابة والرائدة في السياحة، حيث تنبض بالحياة، ولديها من المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية ما يخطف الأنظار، ولأنها من الدول المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، دعنا نتعرف عليها عن قرب وفقا لما ذكره موقع AFKTravel.
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دراسة: الكلاب تعكس مستويات التوتر لدى أصحابها

يحب الكثير من الأشخاص تربية الكلاب، كنوع من الأمان لحراستهم أو لكونها صديقا وفيا، وهذه الحيوانات من الكائنات الحساسة في التعامل مع الإنسان، حيث أظهرت دراسات سابقة أن الكلاب لديها القدرة على إنذار أصحابها بارتفاع السكر في الدم، كما أن أحد الكلاب كان له الفضل في اكتشاف صاحبته لمرض السرطان، وهذا يعني أن تلك الحيوانات الأليفة تستطيع الشعور بالتغيرات التي تحدث داخل جسم الإنسان، وإذا رأيت كلبك معرضا للتوتر، فالحقيقة أن المشكلة موجودة لديك، وفقا لما ذكره موقع Healthline.
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بعد ابتزازها.. الممثلة بيلا ثورن تنشر صورها عارية

ما يلتقطه هاتفك الذكي من الصور الشخصية ليس بالضرورة أن يظل سرا، درس تعلمته الممثلة الأمريكية بيلا ثورن ودفعت ثمنه غاليًا، يوم السبت الماضي، شاركت ثورن، البالغة من العمر 21 عامًا، مجموعة من الصور العارية لها على موقع تويتر، أرفقت بيلا ثورن مجموعة الصور بتعليق منها كتبت فيه: "تعرضت حساباتي في الـ24 ساعة الماضية للاختراق، وتم تهديدي بصوري العارية التي أردت لشخص واحد فقط أن يراها، الآن لن تأخذ شيئا آخر مني سأستطيع النوم الليلة جيدًا لمعرفتي بأني استعدت قوتي، لن تستطيع التحكم في حياتي ولن تفعل".
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هواوي

هواوي تخرج عن صمتها وتعترض على الحظر الأمريكي

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي والولايات المتحدة، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول. سيتوفر نظام التشغيل الجديد بحلول هذا العام داخل الصين، وسيتم إطلاقه في أجزاء أخرى من عام 2020.
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تعليق إصدار جهاز MateBook من هواوي بسبب الحظر

أكد الرئيس التنفيذي لعملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، ريتشارد يو، تعليقًا لأجل غير مسمى على إصدار جهاز كمبيوتر محمول جديد من سلسلة MateBook، وفقًا لتقارير من شبكة CNBC. على الرغم من ذلك، تكافح هواوي لإبقاء نفسها كعلامة تجارية رائدة داخل الولايات المتحدة بالأخص، على الرغم من أنها صنعت بالفعل بعضًا من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأفضل الهواتف، حول العالم، لكن هناك سببا واحدا باستطاعته هدم كل تلك النجاحات؛ الحظر الأمريكي المفروض على الشركة الصينية.
خرائط-جوجل

«جوجل مابس» يطلق خاصية تحذرك من نصب سائقي التاكسي

زادت معدلات حالات السرقة والخطف بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة، في العالم بأكمله، حسب العديد من التقارير الدولية، ولم يعد الأمر مقتصرا على وقت الخروج من المنزل، لذا فأنت معرض لذلك في أي وقت خلال اليوم، سواء في وضح النهار أو عتمة الليل. يوفر تطبيق خرائط جوجل، التطبيق المجاني المقدم من موقع البحث جوجل على الشبكة العالمية، الخدمة عند بدايتها عرض لخرائط الشوارع، بالإضافة إلى استطاعة الشخص مشاهدة صور عالية الجودة بواسطة الأقمار الصناعية لمئات من المدن في العالم.
هواوي

هواوي تدعو المطورين للانضمام إلى متجر AppGallery

حققت هواوي الصينية، العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكثر الهواتف مبيعًا عالميًا. في أواخر الشهر الماضي، راجت الأخبار التي تفيد بأن جوجل ألغت ترخيص أندرويد من هواوي، أصداء مجتمع التكنولوجيا، منذ ذلك الحين، انسحب موردي الأجهزة ومصممي الرقائق وعدد من الشركات الأخرى من صفقاتها مع هواوي. أرغمت آلام هواوي المتزايدة الشركة على تسريع عملية التطوير على نظام التشغيل أندرويد و Play Store البديل، إذا كانت الشركة تريد البقاء على قيد الحياة بدون جوجل، فعليها التأكد من أن هواتفها الذكية يمكنها الوصول إلى نظام بيئي مزدهر للتطبيقات.
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