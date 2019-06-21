«جوجل» يحتفل بيوم الأب في الدول العربية (صور)

تحرير:محمد عودة ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ ص

«جوجل» يحتفل بيوم الأب

على طريقته الخاصة، احتفل محرك البحث الأشهر «جوجل» بيوم الأب. ونشر «جوجل» على صفحته الرئيسية صورة كرتونية لذكر من طائر البط، وحوله 6 من صغاره، وقد ناموا فى كنفه وتحت حمايته، وما إن يبدأ المستخدم فى تحريك الصورة حتى تبدأ فى التحرك بـ3 طرق، الأولى يظهر خلالها الصغار يلعبون ويمرحون حول أبيهم، بينما يرتقى اثنان منهم فوق رأسه وجسمه دون أى امتعاض يبديه الأب. وفى الثانية، تبدو دعابة الصغار، من خلال تخفيهم عن يمين أبيهم الذى يبحث عنهم، وما إن يهم بتحويل وجهته إلى مكانهم حتى يغطس الجميع فى الماء ثم يخرجون عن يساره، وهكذا فى جو تكسوه روح الدعابة.

وفي الثالثة، يتجه الأب ناحية صغاره، وينفخ لهم بالونات تحملهم وتتطاير إلى الأعلى ثم تنفجر فيسقطون فى الماء مرة أخرى، وما إن تقذفهم المياه إلى الأعلى مرة أخرى حتى يطلبون من أبيهم تكرار الأمر، فيفعل، وهكذا يظل الأب يداعب أبناءه ويلهو معهم.ويوم الأب هو احتفال عالمى اجتماعى لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به