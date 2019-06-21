حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

في أمريكا.. الشرطة تطلق سراح «سنجاب» يتعاطى المخدرات

تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ ص
سنجاب - أرشيفية
سنجاب - أرشيفية
ذكرت شرطة آلاباما، في جنوب الولايات المتحدة، أنها خلال تفتيش شقة في إطار عملية مخدرات، ضبطت «سنجاب» يتعاطى المخدرات، وهو ما وصفته الشرطة بـ«شيء خارج عن المألوف». وبحسب ما أوردته قناة «العربية» عبر موقعها، فإن الشرطة أكدت أن السنجاب كان يتعاطى الميثامفيتامين. ونقلت صحيفة «نيوز كورير» المحلية، عن مكتب شريف منطقة لايمستون قوله، إن صاحب الشقة أراد أن يكون «السنجاب الهجومي» الموضوع داخل قفص عدوانيًا بما يكفي فقدم له الميثامفيتامين المخصص للحيوانات، مضيفًا أنه تم ضبط مخدرات وذخائر في الشقة خلال عملية التفتيش.
وتمنع قوانين آلاباما حيازة الحيوانات البرية، وبناءً على نصائح خبراء هيئة حماية الطبيعة، فقد تم إطلاق السنجاب في الطبيعة.وأكد مكتب الشريف فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أن السنجاب فر من دون أن يهاجم عناصر الشرطة الذين أفرجوا عنه.يُشار إلى أن الميثامفيتامين هو منشط من مجموعة الأمفيتامين
اقرأ المزيد
جوجل يحتفل بيوم الأب

«جوجل» يحتفل بيوم الأب في الدول العربية (صور)

على طريقته الخاصة، احتفل محرك البحث الأشهر «جوجل» بيوم الأب. ونشر «جوجل» على صفحته الرئيسية صورة كرتونية لذكر من طائر البط، وحوله 6 من صغاره، وقد ناموا فى كنفه وتحت حمايته، وما إن يبدأ المستخدم فى تحريك الصورة حتى تبدأ فى التحرك بـ3 طرق، الأولى يظهر خلالها الصغار يلعبون ويمرحون حول أبيهم، بينما يرتقى اثنان منهم فوق رأسه وجسمه دون أى امتعاض يبديه الأب. وفى الثانية، تبدو دعابة الصغار، من خلال تخفيهم عن يمين أبيهم الذى يبحث عنهم، وما إن يهم بتحويل وجهته إلى مكانهم حتى يغطس الجميع فى الماء ثم يخرجون عن يساره، وهكذا فى جو تكسوه روح الدعابة.
زيمبابوي

بها شلالات فيكتوريا وكهف للغوص.. زيمبابوي عن قرب

قديما.. لم يكن هناك وجود لاسم دولة زيمبابوي الإفريقية التي عرفت سابقا باسم روديسيا الجنوبية حين كانت مستعمرة من البريطانيين، لتعلن استقلالها في عام 1965 وتقع تحت حكم الأغلبية الإفريقية ويتركها الأقلية البيضاء ثم تسمى بجمهورية زيمبابوي المعروفة الآن. وتعتبر زيمبابوي من أكثر الدول الإفريقية الجذابة والرائدة في السياحة، حيث تنبض بالحياة، ولديها من المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية ما يخطف الأنظار، ولأنها من الدول المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، دعنا نتعرف عليها عن قرب وفقا لما ذكره موقع AFKTravel.
الكلاب-تكشف-الاجهاد

دراسة: الكلاب تعكس مستويات التوتر لدى أصحابها

يحب الكثير من الأشخاص تربية الكلاب، كنوع من الأمان لحراستهم أو لكونها صديقا وفيا، وهذه الحيوانات من الكائنات الحساسة في التعامل مع الإنسان، حيث أظهرت دراسات سابقة أن الكلاب لديها القدرة على إنذار أصحابها بارتفاع السكر في الدم، كما أن أحد الكلاب كان له الفضل في اكتشاف صاحبته لمرض السرطان، وهذا يعني أن تلك الحيوانات الأليفة تستطيع الشعور بالتغيرات التي تحدث داخل جسم الإنسان، وإذا رأيت كلبك معرضا للتوتر، فالحقيقة أن المشكلة موجودة لديك، وفقا لما ذكره موقع Healthline.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيسبوك

هل يدفع فيسبوك أموالا للمستخدمين مقابل بياناتهم؟

أعلن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إطلاق تطبيقه الجديد ستدي Study المخصص للأغراض البحثية، والذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخل هذه التطبيقات، والوقت الذي يقضونه فيها، وذلك مقابل أجر مالي. تضمن تلك البيانات؛ البلد الذي تستخدم منه فيسبوك، وبيانات التطبيق الإضافية التي يمكن أن تكشف عن ميزات معينة تستخدمها، من بين أشياء أخرى. قال فيسبوك إنه لن يرى أي محتوى بعينه، بما في ذلك الرسائل وكلمات المرور ومواقع الويب التي تزورها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org