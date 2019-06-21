في أمريكا.. الشرطة تطلق سراح «سنجاب» يتعاطى المخدرات

تحرير:وكالات ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ ص

سنجاب - أرشيفية

ذكرت شرطة آلاباما، في جنوب الولايات المتحدة، أنها خلال تفتيش شقة في إطار عملية مخدرات، ضبطت «سنجاب» يتعاطى المخدرات، وهو ما وصفته الشرطة بـ«شيء خارج عن المألوف». وبحسب ما أوردته قناة «العربية» عبر موقعها، فإن الشرطة أكدت أن السنجاب كان يتعاطى الميثامفيتامين. ونقلت صحيفة «نيوز كورير» المحلية، عن مكتب شريف منطقة لايمستون قوله، إن صاحب الشقة أراد أن يكون «السنجاب الهجومي» الموضوع داخل قفص عدوانيًا بما يكفي فقدم له الميثامفيتامين المخصص للحيوانات، مضيفًا أنه تم ضبط مخدرات وذخائر في الشقة خلال عملية التفتيش.

وتمنع قوانين آلاباما حيازة الحيوانات البرية، وبناءً على نصائح خبراء هيئة حماية الطبيعة، فقد تم إطلاق السنجاب في الطبيعة.وأكد مكتب الشريف فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أن السنجاب فر من دون أن يهاجم عناصر الشرطة الذين أفرجوا عنه.يُشار إلى أن الميثامفيتامين هو منشط من مجموعة الأمفيتامين