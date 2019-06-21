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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا

تحرير:أ.ش.أ ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص
طقس حار
طقس حار
أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم الجمعة، أول أيام بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، والذي يشهد مبارة مصر ضد زيمبابوي، متوقعة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 25 37طنطا 24 36دمنهور 23 34الإسكندرية 23 30بلطيم 24 30مطروح 20 30السلوم 19 32سيوة 24 36بورسعيد 23 30دمياط 24 29 الزقازيق 25 38الإسماعيلية 23 36السويس 26 37 العريش 21 32رفح 21 32رأس سدر 26 38نخل 18 35نويبع 27 38طابا 26
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حوار-عبد-المحسن-سلامة (3)

هاكر تركي يخترق موقع جريدة الأهرام

تعرض موقع جريدة الأهرام اليومية، لمحاولة اختراق من مهاجمين وقراصنة أتراك. وقال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، فى تصريحات صحفية، الجمعة، إن قراصنة أتراك حاولوا اختراق الموقع الخاص بالجريدة اليومية، لكن المؤسسة نجحت فى السيطرة على الأمر فى أسرع وقت وتم غلقه بشكل مؤقت بهدف تأمينه وسيعود للعمل مجددًا فى أقرب وقت ممكن. وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن قراره الذى اتخذه حيال الواقعة، إذ تمت إحالتها برمتها للتحقيق الداخلي، وذلك لمعرفة المسؤول عن هذا الخطأ ومحاسبته.
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التموين: عاصفة ترابية سبب ارتفاع سعر الليمون (فيديو)

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن سبب ارتفاع سعر الليمون الفترة الماضية بسبب عاصفة ترابية في موسم إزهار الليمون، ما أدى إلى سقوط نصف المحصول وبالتالي قلة الإنتاج وأحدث فجوة لمدة 15 يومًا. وأضاف "حسام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن سعر الليمون انخفض لـ25 و30 جنيها بعد 10 أيام من الأزمة، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات تكون استثنائية. وأثار ارتفاع أسعار الليمون الفترة الماضية موجة غضب كبيرة، خصوصا بعدما اقترب سعر الكيلو في بعض المناطق من 100 جنيه.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار أمام نادٍ ليلي بأمريكا

أصيب عشرة أشخاص بجراح، مساء الخميس، أثر إطلاق الرصاص خارج أحد النوادي الليلية بولاية بنسلفانيا الأمريكية. وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن الضحايا من مرتادي النادي الليلي، إذ نقلوا جميعا إلى المستشفيات للعلاج. ولم تتوافر، حتى الآن، أية تقارير عن طبيعة الحادث انتظارا للانتهاء من نتائج التحقيقات. وفي 1 يونيو الجاري، قالت الشرطة الأمريكية إن بعض الأشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش، بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبهًا به.
محمد-مـرسى (4)

عاوز جلسة سرية.. «بكري» يكشف اللحظات الأخيرة لمرسي (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن التفاصيل الأخيرة في حياة محمد مرسي، قبل وفاته يوم الإثنين الماضي، في أثناء محاكمته بقضية التخابر. وقال بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدفاع تحدث أولا عن المتهم سيد علي لمدة ساعة وهو أحد المتهمين في القضية، ثم ترافع المحامي كامل مندور عن المتهم محمد مرسي وخيرت الشاطر، لمدة ثلاث ساعات. وأضاف أنه خلال المرافعة طلب محمد مرسي الكلمة فقال له المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، انتظر لحين انتهاء الدفاع، وسوف أسمح لك بالكلمة إن وافق الدفاع.
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طقس-حر

الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة غدًا الخميس ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس (3)

الأرصاد تُحذر: طقس اليوم شديد الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الحر يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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