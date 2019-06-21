الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا

تحرير:أ.ش.أ ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص

طقس حار

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم الجمعة، أول أيام بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، والذي يشهد مبارة مصر ضد زيمبابوي، متوقعة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 25 37شبين الكوم 25 37طنطا 24 36دمنهور 23 34الإسكندرية 23 30بلطيم 24 30مطروح 20 30السلوم 19 32سيوة 24 36بورسعيد 23 30دمياط 24 29 الزقازيق 25 38الإسماعيلية 23 36السويس 26 37 العريش 21 32رفح 21 32رأس سدر 26 38نخل 18 35نويبع 27 38طابا 26

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى



القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 36

دمنهور 23 34

الإسكندرية 23 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 30

السلوم 19 32

سيوة 24 36

بورسعيد 23 30

دمياط 24 29

الزقازيق 25 38

الإسماعيلية 23 36

السويس 26 37

العريش 21 32

رفح 21 32

رأس سدر 26 38

نخل 18 35

نويبع 27 38

طابا 26 36

كاترين 16 33

الطور 27 38

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 39

مرسى علم 29 40

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 38

المنيا 24 39

أسيوط 25 39

سوهاج 26 42

قنا 26 45

الأقصر 29 45

أسوان 30 46

أبوسمبل 27 46

الوادى الجديد 26 45

شلاتين 29 42

أبو رماد 27 42

حلايب 27 37

رأس حدربة 27 37







