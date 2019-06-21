ضربة البداية.. مصر تقص شريط كان 2019 أمام زيمبابوي

عثرة واحدة للفراعنة في المباريات الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية.. وهيمنة تامة في المواجهات المباشرة أمام المحاربين.. واكتساح مصري في القيمة السوقية

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص

كأس الأمم الإفريقية

يستهل الفراعنة مشوارهم في كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.

وفي تلك المواجهة فازت مصر بنتيجة 2-1 بثنائية تامر عبد الحميد ومحمد بركات، بينما سجل هدف زيمبابوي الوحيد بيتر ندولفو. وتواجه المنتخبان للمرة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2014 في البرازيل، وحينها فازت مصر في برج العرب بنتيجة 2-1، وفازت في مباراة الإياب خارج ميدانها بنتيجة 4-2، في اللقاء