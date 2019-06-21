ضربة البداية.. مصر تقص شريط كان 2019 أمام زيمبابوي

عثرة واحدة للفراعنة في المباريات الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية.. وهيمنة تامة في المواجهات المباشرة أمام المحاربين.. واكتساح مصري في القيمة السوقية
يستهل الفراعنة مشوارهم في كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
وفي تلك المواجهة فازت مصر بنتيجة 2-1 بثنائية تامر عبد الحميد ومحمد بركات، بينما سجل هدف زيمبابوي الوحيد بيتر ندولفو.
وتواجه المنتخبان للمرة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2014 في البرازيل، وحينها فازت مصر في برج العرب بنتيجة 2-1، وفازت في مباراة الإياب خارج ميدانها بنتيجة 4-2، في اللقاء
وفي تلك المواجهة فازت مصر بنتيجة 2-1 بثنائية تامر عبد الحميد ومحمد بركات، بينما سجل هدف زيمبابوي الوحيد بيتر ندولفو.
وتواجه المنتخبان للمرة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2014 في البرازيل، وحينها فازت مصر في برج العرب بنتيجة 2-1، وفازت في مباراة الإياب خارج ميدانها بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي شهد تسجيل نجم المنتخب الوطني
وليفربول محمد صلاح للهاتريك.
أما انتصاري زيمبابوي، فنجد أن واحدا منهما أتى في تصفيات كأس العالم 1994 بنتيجة 2-1 في هراري، تلك التصفيات الشهيرة التي شهدت إلغاء مباراة المنتخب الوطني مع زيمبابوي في القاهرة بسبب الطوبة الشهيرة وإعادتها في فرنسا، وحينها خطفت زيمبابوي بطاقة التأهل إلى المرحلة الأخيرة على حساب مصر بعد التعادل سلبيًا بدن أهداف في مباراة ليون، أما الانتصار الثاني فتحقق في دورة الألعاب الإفريقية 1995.
وسجلت مصر في شباك زيمبابوي
24 هدفًا، بينما سجلت زيمبابوي في شباك الفراعنة 14 هدفًا، ويتصدر هدافي مواجهات المنتخبين كل من محمد صلاح ومحمد أبو تريكة اللذان سجلا 3 أهداف من قبل.
ويشرف على تدريب زيمبابوي المدرب صنداي شيدزامبوا، الذي سبق أن واجه مصر مرتين من قبل رفقة زيمبابوي، حيث خسر وديًا على ملعب القاهرة بالذات في عام 2004 بهدفين دون رد، وخسر قبلها في نفس العام في كأس الأمم الإفريقية بتونس كما سبق ذكره.
ولا تملك زيمبابوي تاريخًا كبيرًا مع الكرة، حيث لم يسبق لها أن تأهلت إلى نهائيات كأس العالم من قبل، وتشارك للمرة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية، حيث ودعت في مشاركتها الثلاث السابقة من دور المجموعات في نسخ تونس 2004 ومصر 2006 والجابون 2017، وفي تلك المشاركات حققت انتصارين فقط على الجزائر في 2004 وعلى غانا في 2006، وتعادلت في مباراة واحدة وخسرت 6 لقاءات.
وسجلت زيمبابوي طوال تاريخها في كأس الأمم الإفريقية 12 هدفًا واهتزت شباكها بـ21 هدفًا.
وبالنظر إلى القيمة السوقية للمنتخبين، فتبلغ قيمة المنتخب الوطني
حسب موقع "ترانسفير ماركت" 196,2 مليون يورو يتصدرهم بالطبع نجم المنتخب الوطني الذي تبلغ قيمته 150 مليون يورو، أما أعلى لاعبي زيمبابوي من حيث القيمة التسويقية فهو مارفيلوس ناكامبا لاعب كلوب بروج البلجيكي، الذي تبلغ قيمته 6,6 مليون يورو.
وتعول زيمبابوي في تلك البطولة على خدمات مهاجمها نوليدج موسونا لاعب أندرلخت البلجيكي، وهو ثالث أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 22 هدفًا، إلى جانب خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي رابع أفضل هداف برصيد 13 هدفًا.
وبالنسبة لتاريخ الفريقين في المباريات الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، فلم تلعب زيمبابوي اللقاء الافتتاحي من قبل، أما مصر فتغلبت على السودان 2-1 في افتتاح النسخة الأولى 1957، وتغلبت على إثيوبيا 4-0 في نسخة 1959، وتغلبت على أوغندا 2-1 على استاد القاهرة في افتتاح نسخة 1974.
وخسر الفراعنة المباراة الافتتاحية لكأس الأمم 1986 التي استضافتها مصر بهدف دون رد أمام السنغال، وأخيرًا تغلبت على ليبيا 3-0 في افتتاح البطولة التي استضافتها مصر في عام 2006.