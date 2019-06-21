رياضة

ضربة البداية.. مصر تقص شريط كان 2019 أمام زيمبابوي

عثرة واحدة للفراعنة في المباريات الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية.. وهيمنة تامة في المواجهات المباشرة أمام المحاربين.. واكتساح مصري في القيمة السوقية
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
يستهل الفراعنة مشوارهم في كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
وفي تلك المواجهة فازت مصر بنتيجة 2-1 بثنائية تامر عبد الحميد ومحمد بركات، بينما سجل هدف زيمبابوي الوحيد بيتر ندولفو. وتواجه المنتخبان للمرة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2014 في البرازيل، وحينها فازت مصر في برج العرب بنتيجة 2-1، وفازت في مباراة الإياب خارج ميدانها بنتيجة 4-2، في اللقاء
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شريف إكرامي

كيف دعم شريف إكرامي الفراعنة قبل انطلاق كان 2019؟

دعم شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، نجوم المنتخب الوطني، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (14)

الفراعنة يؤدون صلاة الجمعة في فندق الإقامة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن الفريق القومي سيؤدي صلاة الجمعة في فندق إقامته بجوار مطار القاهرة، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
محمد-صلاح-وعصام-الحضري‎

عصام الحضري يدعم الفراعنة قبل انطلاق كأس الأمم

دعم عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، نجوم الفراعنة، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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محمد صلاح يكشف عن حذائه في كأس الأمم الإفريقية

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني عن حذائه الجديد، الذي من المقرر أن يرتديه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل، حيث ظهر حذاء نجم ليفربول باللون الأزرق الداكن وعليه 3 علامات صفراء بالإضافة إلى وجود اسمه على الحذاء عند الجزء الخاص بكعب القدم، ونشر صلاح صورة حذائه على الاستوري الخاص بالحساب الشخصي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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خاما بيليات: متشوقون لمواجهة منتخب مصر

كشف الدولي الزيمبابوي خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الحالي وصن داونز السابق عن جاهزيته لخوض مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني بعد غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، حيث قال بيليات في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء على هامش مران منتخب بلاده الذي خاضه على استاد السكة الحديد، إنه وجميع لاعبي زيمبابوي متشوقون للغاية لخوض مباراة الجمعة والمشاركة في المسابقة القارية، مؤكدا أن الكل يتطلع لتحقيق نتائج رائعة والذهاب بعيدا في أمم إفريقيا.
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أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
مصر-والكونغو

مصر VS أوغندا.. الفراعنة يكتسحون في القيمة السوقية

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، وستأتي المواجهة يوم 30 يونيو المقبل على استاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتكتسح مصر نظيرتها أوغندا في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب الرافعات 6,18 مليون يورو، ولا يتواجد في قائمة أوغندا المشاركة في الكان سوى لاعب واحد فقط تتخطى قيمته حاجز المليون يورو.
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