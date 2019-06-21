هل يفك مدرب زيمبابوي لعنة الفراعنة بكان 2019؟

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص

مدرب زيمبابوي

يستعد المدرب صنداي شيدزامبوا لقيادة منتخب زيمبابوي في مشاركتها الرابعة بكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق اليوم الجمعة، حيث يستهل مشواره بمواجهة المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية للبطولة، ولعب شيدزامبوا مدافعا في صفوف ديناموز الذي توج معه بلقب الدوري في زيمبابوي 5 مرات، ولعب في صفوف منتخب زيمبابوي الذي شارك معه في تصفيات كأس العالم 1982، وبعد الاعتزال درب ديناموز، قبل أن يتولى تدريب منتخب بلاده الذي تأهل معه لكأس الأمم للمرة الأولى في تاريخ زيمبابوي في نسخة تونس 2004.

وعاد لتدريب زيمبابوي من جديد في عام 2008 قبل أن يرحل لتدريب فريق فري ستيت ستارز الجنوب إفريقي عام 2010، قبل أن يعود لتدريب زيمبابوي من جديد في عام 2017. وسبق أن واجه شيدزامبوا المنتخب الوطني مرتين من قبل، حيث أتت المواجهة الأولى في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في تونس عام 2004، وحينها