جريمة

القبض على 20 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص
مخدرات
مخدرات
قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، حيث داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 21 متهما بينهم 20 في قضايا اتجار في المخدرات، عثر بحوزتهم على 430 جراما من مخدر الحشيش، و166 قرصا مخدرا و150 جراما من مخدر الإستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على متهمين اثنين في قضيتي دفاع
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.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 80 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3009 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 975 مخالفة انتظار خاطئ، و411 مخالفة متنوعة.
حملة-امنية

القبض على 46 مشتبها به في حملة بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري، دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، باعتبارها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ شئونها.
بيع-لحوم

مباحث التموين تحبط طرح لحوم مذبوحة خارج مجازر الدولة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 87 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 19 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
كيث رانييري

إدانة زعيم «نكسيام» في اتهامه باستعباد النساء جنسيا

أدانت محكمة أمريكية، كيث رانييري، المتهم بقيادة جماعة سرية تستعبد النساء لأغراض جنسية، إذ توصل المحلفون إلى قرار بإدانة رانييري بعد محاكمة استمرت 6 أسابيع في بروكلين، بنيويورك. وبحسب «BBC»، فإن رانييري صاحب الـ58 عاما، متهم بالإشراف على نظام استعبادي بين أفراد جماعته، التي تعرف باسم «نكسيام»، ومن الممكن أن تصل عقوبة رانييري، الذي أنكر كل الاتهامات، إلى السجن مدى الحياة. وخلال وقائع المحاكمة، استمع المحلفون إلى تفاصيل تصف كيف قام رانييري بوسم النساء بالأحرف الأولى من اسمه وأجبرهن على ممارسة الجنس معه.
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سلاح-ومخدرات (1)

المباحث تلاحق مروجي المخدرات وحائزي السلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (2)

سقوط 32 متهما بترويج المخدرات على عملائهم بالجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، حيث داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

سقوط 34 متهما بترويج المخدرات في الجيزة

لا تدخر قوات الشرطة جهدا في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
الشرطة - استعدادات أمنية (3)

حملة الـ24 ساعة توقع 36 تاجر مخدرات في الجيزة

جهود متواصلة تبذلها قوات الأمن في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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