فوارق ضخمة في القيمة السوقية بين مصر وزيمبابوي
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
محمد صلاح
تتجه الأنظار اليوم الجمعة صوب استاد القاهرة الذي سيكون مسرحًا للمباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، التي ستجمع بين المنتخب الوطني وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء، وإلى جانب الفوارق التاريخية الكبيرة بين المنتخبين، هناك فارق كبير في القيمة السوقية لكل منتخب، حيث تبلغ قيمة زيمبابوي 20,65 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، حسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت"، وفي قائمة منتخب زيمبابوي، نجد أن هناك 6 لاعبين فقط تتخطى قيمتهم حاجز المليون يورو، وهم الظهير الأيمن تينداي داريكوا لاعب نوتنجهام فورست بقمية 1,5 مليون يورو.
كما تبلغ قيمة الجناح نوليدج موسونا لاعب لوكيرين البلجيكي 1,4 مليون يورو، وتبلغ قيمة متوسط الميدان مارفيلوس ناكامبا لاعب كلوب بروج البلجيكي 6,5 مليون يورو.
وتبلغ قيمة المهاجم خاما بيليات لاعب كايزر تشفيز الجنوب إفريقي 2 مليون يورو، أما مهاجم داليان يافانج الصيني نياشا موشيكوي فتبلغ 3 ملايين يورو، وأخيرًا
كما تبلغ قيمة الجناح نوليدج موسونا
لاعب لوكيرين البلجيكي 1,4 مليون يورو، وتبلغ قيمة متوسط الميدان مارفيلوس ناكامبا لاعب كلوب بروج البلجيكي 6,5 مليون يورو.
وتبلغ قيمة المهاجم خاما بيليات لاعب كايزر تشفيز الجنوب إفريقي 2 مليون يورو، أما مهاجم داليان يافانج الصيني نياشا موشيكوي فتبلغ 3 ملايين يورو، وأخيرًا تبلغ قيمة مهاجم لو هافر الفرنسي تينو كاديويري 1,25 مليون يورو.
ومن جانب الفراعنة، يتصدر صلاح
القائمة بقيمة 150 مليون يورو ومن ثم محمد النني بـ8 ملايين يورو مناصفة مع أحمد حجازي و6 ملايين يورو لمحمود حسن تريزيجيه، و3 ملايين يورو لأحمد المحمدي وأحمد حسن كوكا و2 مليون يورو لكل من أحمد الشناوي وعبد الله السعيد وعمرو وردة.
وتبلغ قيمة محمد الشناوي
1,5 مليون يورو مناصفة مع طارق حامد، مقابل 1,2 مليون يورو لكل من أيمن أشرف ومحمود علاء.