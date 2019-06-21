رياضة

فوارق ضخمة في القيمة السوقية بين مصر وزيمبابوي

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
تتجه الأنظار اليوم الجمعة صوب استاد القاهرة الذي سيكون مسرحًا للمباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، التي ستجمع بين المنتخب الوطني وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء، وإلى جانب الفوارق التاريخية الكبيرة بين المنتخبين، هناك فارق كبير في القيمة السوقية لكل منتخب، حيث تبلغ قيمة زيمبابوي 20,65 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، حسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت"، وفي قائمة منتخب زيمبابوي، نجد أن هناك 6 لاعبين فقط تتخطى قيمتهم حاجز المليون يورو، وهم الظهير الأيمن تينداي داريكوا لاعب نوتنجهام فورست بقمية 1,5 مليون يورو.
كما تبلغ قيمة الجناح نوليدج موسونا لاعب لوكيرين البلجيكي 1,4 مليون يورو، وتبلغ قيمة متوسط الميدان مارفيلوس ناكامبا لاعب كلوب بروج البلجيكي 6,5 مليون يورو. وتبلغ قيمة المهاجم خاما بيليات لاعب كايزر تشفيز الجنوب إفريقي 2 مليون يورو، أما مهاجم داليان يافانج الصيني نياشا موشيكوي فتبلغ 3 ملايين يورو، وأخيرًا
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شريف إكرامي

كيف دعم شريف إكرامي الفراعنة قبل انطلاق كان 2019؟

دعم شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، نجوم المنتخب الوطني، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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الفراعنة يؤدون صلاة الجمعة في فندق الإقامة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن الفريق القومي سيؤدي صلاة الجمعة في فندق إقامته بجوار مطار القاهرة، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
محمد-صلاح-وعصام-الحضري‎

عصام الحضري يدعم الفراعنة قبل انطلاق كأس الأمم

دعم عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، نجوم الفراعنة، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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ضربة البداية.. مصر تقص شريط كان 2019 أمام زيمبابوي

يستهل الفراعنة مشوارهم في كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
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أجيري: صلاح لا يحظى بمعاملة خاصة وهدفنا اللقب الثامن

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، أنه لا فرق بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، وباقي اللاعبين، من حيث المعاملة وفرص اللعب، وأضاف أجيري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي: «من الطبيعي أن كل فرق المجموعة الأولى تسعى للمركز الأول.. شيء جيد أن يكون جميع المنافسين يحاولون تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة».
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مصر VS أوغندا.. الفراعنة يكتسحون في القيمة السوقية

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي في ختام دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو، وستأتي المواجهة يوم 30 يونيو المقبل على استاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كل من الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتكتسح مصر نظيرتها أوغندا في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة منتخب الرافعات 6,18 مليون يورو، ولا يتواجد في قائمة أوغندا المشاركة في الكان سوى لاعب واحد فقط تتخطى قيمته حاجز المليون يورو.
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مؤتمر صحفي لخافيير أجيري استعدادا لزيمبابوي

يعقد خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة للحديث عن مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يوم الجمعة المقبل، التي ستنطلق بداية من الجمعة المُقبل حتى 19 يوليو المُقبل، وأوضح الكاف أن منتخب زيمبابوي سيبدأ مؤتمره الصحفي في تمام العاشرة صباحًا على أن يبدأ بعد نصف ساعة المؤتمر الصحفي لمنتخب أوغندا، ويليه بعد نصف ساعة كذلك مؤتمر منتخب الكونغو الديمقراطية.
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