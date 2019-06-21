فوارق ضخمة في القيمة السوقية بين مصر وزيمبابوي

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

محمد صلاح

تتجه الأنظار اليوم الجمعة صوب استاد القاهرة الذي سيكون مسرحًا للمباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، التي ستجمع بين المنتخب الوطني وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء، وإلى جانب الفوارق التاريخية الكبيرة بين المنتخبين، هناك فارق كبير في القيمة السوقية لكل منتخب، حيث تبلغ قيمة زيمبابوي 20,65 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، حسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت"، وفي قائمة منتخب زيمبابوي، نجد أن هناك 6 لاعبين فقط تتخطى قيمتهم حاجز المليون يورو، وهم الظهير الأيمن تينداي داريكوا لاعب نوتنجهام فورست بقمية 1,5 مليون يورو.

كما تبلغ قيمة الجناح نوليدج موسونا لاعب لوكيرين البلجيكي 1,4 مليون يورو، وتبلغ قيمة متوسط الميدان مارفيلوس ناكامبا لاعب كلوب بروج البلجيكي 6,5 مليون يورو. وتبلغ قيمة المهاجم خاما بيليات لاعب كايزر تشفيز الجنوب إفريقي 2 مليون يورو، أما مهاجم داليان يافانج الصيني نياشا موشيكوي فتبلغ 3 ملايين يورو، وأخيرًا