مكافأة مالية ضخمة لأجيري حال التتويج بكأس الأمم

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

أجيري

يبحث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني عن التتويج باللقب الأول له مع الفراعنة، وذلك حين يخوض الفريق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

وفي حال تتويج الفراعنة بكان 2019، سيحصل خافيير أجيري، على 250 ألف دولار، وهو ما يوازي راتب شهرين، حيث إن أجيري راتبه الشهري 120 ألف دولار (شاملة رواتب 3 مساعدين أجانب)، علمًا بأن مكافأة المكسيكي حال الوصول لكأس العالم 2022 هي 500 ألف دولار. ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية

وفي حال تتويج الفراعنة بكان 2019، سيحصل خافيير أجيري، على 250 ألف دولار، وهو ما يوازي راتب شهرين، حيث إن أجيري راتبه الشهري 120 ألف دولار (شاملة رواتب 3 مساعدين أجانب)، علمًا بأن مكافأة المكسيكي حال الوصول لكأس العالم 2022 هي 500 ألف دولار.



ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.



وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.

