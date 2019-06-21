توريس يعلن اعتزاله كرة القدم في اليابان
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
فرناندو توريس
أعلن النجم الإسباني فرناندو توريس اعتزاله كرة القدم بعمر 35 عامًا، حيث سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد المقبل لفسير ذلك القرار، وقال توريس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أملك شيئا هاما للإعلان عنه، بعد 18 عامًا من الإثارة، حان الوقت لأنهي مسيرتي مع كرة القدم، وسأعقد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت اليابان مؤتمرًا صحفيًا في طوكيو لشرح كل التفاصيل، أراكم هناك"، ويأتي ذلك القرار في أثناء لعب توريس في صفوف فريق ساجان توسو الياباني.
ولعب توريس مع فرق أتلتيكو مدريد وليفربول وتشيلسي وميلان وساجان توسو 756 مباراة سجل خلالها 260 هدفًا.
وتوج مع أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي عام 2018، وحل وصيفًا لدوري أبطال أوروبا مع الروخيبلانكوس في عام 2016، ومع تشيلسي توج بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا عام 2012، إضافة إلى لقب الدوري
ولعب توريس
مع فرق أتلتيكو مدريد وليفربول وتشيلسي وميلان وساجان توسو 756 مباراة سجل خلالها 260 هدفًا.
وتوج مع أتلتيكو مدريد
بلقب الدوري الأوروبي عام 2018، وحل وصيفًا لدوري أبطال أوروبا مع الروخيبلانكوس في عام 2016، ومع تشيلسي توج بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا عام 2012، إضافة إلى لقب الدوري الأوروبي عام 2013.
ورفقة المنتخب الإسباني توج بلقب يورو تحت 16 عامًا في 2001، ولقب يورو تحت 19 سنة في عام 2002، إلى جانب التتويج بلقب اليورو عامي 2008 و2012 وكأس العالم عام 2010.
ويعد توريس ثالث أفضل هداف في تاريخ إسبانيا
مسجلًا 38 هدفًا في 110 مباريات دولية، ولا يتفوق عليه سوى الثنائي ديفيد فيا وراؤول.