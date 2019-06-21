توريس يعلن اعتزاله كرة القدم في اليابان

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

فرناندو توريس

أعلن النجم الإسباني فرناندو توريس اعتزاله كرة القدم بعمر 35 عامًا، حيث سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد المقبل لفسير ذلك القرار، وقال توريس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أملك شيئا هاما للإعلان عنه، بعد 18 عامًا من الإثارة، حان الوقت لأنهي مسيرتي مع كرة القدم، وسأعقد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت اليابان مؤتمرًا صحفيًا في طوكيو لشرح كل التفاصيل، أراكم هناك"، ويأتي ذلك القرار في أثناء لعب توريس في صفوف فريق ساجان توسو الياباني.

ولعب توريس مع فرق أتلتيكو مدريد وليفربول وتشيلسي وميلان وساجان توسو 756 مباراة سجل خلالها 260 هدفًا. وتوج مع أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأوروبي عام 2018، وحل وصيفًا لدوري أبطال أوروبا مع الروخيبلانكوس في عام 2016، ومع تشيلسي توج بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا عام 2012، إضافة إلى لقب الدوري