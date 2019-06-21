عصام الحضري يدعم الفراعنة قبل انطلاق كأس الأمم

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

عصام الحضري

دعم عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، نجوم الفراعنة، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: "بالتوفيق يا رجالة، البطولة في ملعبكم وكلنا بنشجعكم، ربنا يوفقكم وتفرحوا الشعب المصري بكأس البطولة إن شاء الله.. (صباح الخير والنصر)". بالتوفيق يا رجالة ، البطولة في ملعبكم و كلنا بنشجعكم ، ربنا يوفقكم و تفرحوا الشعب المصري