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الصين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

تحرير:أ.ش.أ ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
فلسطين
فلسطين
دعا نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل الدولتين في التعامل مع قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن "حل الدولتين هو الطريق الصحيح الوحيد لحل المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، ويجب على المجتمع الدولي العمل على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسهيل وجود حل شامل وعادل ودائم للمسألة الفلسطينية مع رؤية إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف، أن أية مبادرة جديدة يجب أن تلتزم بالأعراف الدولية الأساسية سالفة الذكر، حيث تعد جوهرية في تسوية المسألة الفلسطينية ومهمة للغاية للسلام والهدوء الإقليميين، ويجب التعامل مع القضية بشكل مناسب.وتابع، إنه من الضروري تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يخص الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
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الأمير خالد بن سلمان

نائب وزير الدفاع السعودي: ندعم عقوبات أمريكا ضد إيران

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية بريان هوك، دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة. وقال الأمير خالد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة: "سعدت بلقاء بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
غارة لمقاتلات التحالف - أرشيفية

التحالف العربي يستهدف قوارب مفخخة للحوثيين باليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن قيامه بعملية نوعية طالت أهدافا عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية شمالي محافظة الحديدة، من بينها قوارب مفخخة كانت تعد لتهديد الملاحة الدولية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال التحالف العربي إن الأهداف تشمل قوارب مفخخة تم تجهيزها للأعمال الإرهابية ولتهديد الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية تتخذ من المواقع المدنية في شمال الحديدة والتي وردت في إعادة الانتشار انطلاقا لعملياتها.
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السعودية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين بجازان

أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي طائرتين بدون طيار (درونز) أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان جنوب غرب المملكة، بحسب "سي إن إن" عربي. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: إن قوات الدفاع الجوية السعودية اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين: الأولى عند الساعة 08:40، والثانية عند الساعة 09:06، من مساء الخميس، بحسب ما جاء في بيانين منفصلين على موقع وزارة الدفاع السعودية. وأضاف أن "ميليشيا الحوثي تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة".
المجلس العسكري السوداني

إقالة النائب العام السوداني من منصبه

أعلنت مصادر سودانية اليوم، إقالة النائب العام الوليد سيد أحمد محمود، من منصبه وتعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له، إذ يأتي القرار المفاجئ، بعد أيام من ظهور الرجل في مؤتمر صحفي يسرد فيه تفاصيل وملابسات فض اعتصام القيادة، وإحالة مسؤولين سابقين للمحاكمة، مؤكدا أن اجتماعه مع قادة الجيش كان لبحث الإشراف القضائي على خطة فض منطقة "كولومبيا" المجاورة لمفر الاعتصام، وأنهم لم يتطرقوا لفكرة فض اعتصام المحتجين، مشيرا إلى أنه وافق أن تخلي الشرطة الموقع تحت إشراف مكتب النائب العام وبدون استخدام ذخيرة حية، ولوح باستقالته في حال شعر بأي ضغوط، بحسب سكاي نيوز.
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

استشهاد فلسطيني إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه

شهد مخيم (شعفاط) بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، استشهاد فلسطيني مقدسي، متأثرًا بإصابته إثر الاعتداء عليه من قبل عناصر من الوحدات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي "مستعربين" قبل نحو أسبوعين. والمستعربون هم وحدة أمنية سرية وخاصة، تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتطلق عليها ألقاب كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح قوات الاحتلال.
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خبراء قطريون في إسرائيل لمد خط كهرباء جديد إلى غزة

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين اليوم الثلاثاء، إن وفدا قطريا من الخبراء الفنيين أجرى محادثات في إسرائيل وقطاع غزة هذا الأسبوع بشأن المساهمة في دفع تكاليف مد خط كهرباء جديد بينهما، ما يشير إلى توسع محتمل في جهود الدوحة لمساعدة الفلسطينيين. وحسب "رويترز" فإن إسرائيل توافق على هذه الخطوة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتعامل بفتور مع قطر بسبب علاقاتها بإيران وجماعات إسلامية مثل حماس، لا يظهر بدرجة كبيرة إقراره لها.
نتنياهو-ترامب

لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
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وسط مطالبات إسرائيلية| هل ستشهد غزة حربا برية قريبا؟

"كل شيء متعلق بخيط رفيع، في أية لحظة من الممكن أن ينفجر الوضع بشكل كبير"، جملة أطلقها ضابط إسرائيلي عن توقعاته للأوضاع المقبلة في قطاع غزة، إذ أشارت تقديراته إلى أن الأوضاع في القطاع قابلة للاشتعال أكثر من أي وقت مضى. ويبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجه إلى تقديم توصية للمستوى السياسي في إسرائيل بتبني سياسات أكثر عدوانية تجاه قطاع غزة، وسط تحذيرات من جيش الاحتلال بتفجر الأوضاع مع تصاعد الاحتجاجات وقيام المتظاهرين الفلسطينيين بإطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، والتي أصبحت صداعا في رأس الاحتلال مع فشله في وقفها.
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