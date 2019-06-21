الصين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

تحرير:أ.ش.أ ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

فلسطين

دعا نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل الدولتين في التعامل مع قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن "حل الدولتين هو الطريق الصحيح الوحيد لحل المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، ويجب على المجتمع الدولي العمل على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسهيل وجود حل شامل وعادل ودائم للمسألة الفلسطينية مع رؤية إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف، أن أية مبادرة جديدة يجب أن تلتزم بالأعراف الدولية الأساسية سالفة الذكر، حيث تعد جوهرية في تسوية المسألة الفلسطينية ومهمة للغاية للسلام والهدوء الإقليميين، ويجب التعامل مع القضية بشكل مناسب.وتابع، إنه من الضروري تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يخص الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية