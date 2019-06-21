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لماذا ألغى ترامب ضربته العسكرية ضد إيران؟

استقر الرئيس الأمريكي على إلغاء ضربته العسكرية ضد إيران، والتي كان قد تم الاتفاق عليها خلال الساعات القليلة الماضية، ردا على إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار
تحرير:محمود نبيل ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
ترامب
ترامب
توقع الخبراء المعنيون بمتابعة شؤون الشرق الأوسط، أن يكون للإدارة الأمريكة رد صريح على إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة بدون طيار، صباح أمس الخميس، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طهران بالهجوم على الطائرة، في المجال الجوي الدولي. حديث الرئيس الأمريكي، أمس، أعطى العالمَ مؤشرات واضحة للخيارات التي قد يناقشها البيت الأبيض، للرد على إسقاط الطائرة الأمريكية، وكان من بينها إمكانية توجيه ضربة عسكريّة مباشرة لإيران، خلال الساعات الماضية.
ولم تمض سوى ساعات قليلة، حتى كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن خطط لضربة مركزة ضد إيران، وذلك على الرغم من أن ذلك لم يعلن عنه بصفة رسمية حتى الآن. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وبحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال مسؤولون إن الرئيس ترامب
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ترامب

رسالة مفاجئة من ترامب لإيران عبر عُمان.. والرد صادم

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برسالة إلى إيران عبر سلطنة عُمان، تزامنت مع تقارير تحدثت عن عدول ترامب عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية، بحسب "رويترز". وأكد ترامب في رسالته أنه غير راغب في خوض حرب مع طهران ويرغب في الحوار، لكنه مع ذلك حذر من هجوم وشيك قد يستهدف إيران، وفق مسؤولين إيرانيين. وقال المسؤولون إن ترامب منح الإيرانيين "مهلة محدودة" من أجل الرد على رسالته. وكان رد إيران الفوري على رسالته، التأكيد على موقف مرشد نظام طهران، علي خامنئي، الرافض لإجراء أي محادثات مع واشنطن، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن خامنئي سيستلم الرسالة.
دونالد ترامب

صحيفة أمريكية: ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة لضرب أهداف إيرانية، ثم تراجع عن التنفيذ بشكل مفاجئ. جاء ذلك في وقت تصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بشكل ملموس، في أعقاب قيام إيران بإسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، وفي وقت يترقب فيه العالم رد واشنطن على ما وصفه ترامب بـ«الخطأ الفادح» من قبل النظام الإيراني. وشددت الصحيفة الأمريكية: «حتى الساعة 7 مساء الخميس، كان المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون يتوقعون ضربة أمريكية، وذلك بعد محادثات مكثفة في البيت الأبيض بين كبار مسؤولي الأمن القومي وقيادات الكونجرس».
طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز

الولايات المتحدة تحظر رحلاتها في المجال الجوي الإيراني

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، أمرا طارئا بحظر كل الرحلات الأمريكية في المجال الجوي، الذي تسيطر عليه إيران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعربت إدارة الطيران الأمريكية عن قلقها من تصاعد التوتر والنشاط العسكري بالقرب من مسارات جوية للطائرات المدنية، ومن استعداد إيران لاستخدام صواريخ أرض جو طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار. وأشارت إلى أن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة تجارية كانت في نطاق 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران.
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أمريكا تكشف مسار طائرتها التي أسقطتها إيران

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الخميس، صورة قالت إنها لمسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران دون أن تقدم شرحا مفصلا للصورة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن الولايات المتحدة عززت فرضية إسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي، بعد أن ادعت طهران أن الطائرة كانت في مهمة تجسس وأنها أُسقطت في المجال الجوي الإيراني، وذلك من خلال قيامها بنشر تلك الصور. من جانبه، أفاد جنرال أمريكي بأن طائرة الاستطلاع المسيّرة كانت على بعد حوالى 34 كيلومترا من أقرب نقطة في إيران عندما أسقطتها طهران بصاروخ أرض جو، الخميس، فوق مضيق هرمز.
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ترامب

أزمة بين ترامب والكونجرس تهدد بتسريح 150 موظفا

لا تبدو المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الأمريكي تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد أنهت أو قللت من الصدام السياسي مع الكونجرس خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعدما هددت الإدارة باتخاذ إجراءات قاسية في التعامل مع موظفيها للحصول على بعض المكاسب الاقتصادية. وتهدد إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعلان الإفلاس أو اتخاذ قرارات بتسريح ما يصل إلى 150 موظفًا من مكتب إدارة شؤون العاملين، إذا لم يوافق الكونجرس على إلغاء الوكالة الفيدرالية أو إيجاد طريقة جديدة لدفع تكاليف المناصب تلك الوظائف.
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إدارة ترامب تستند لقانون عمره 20 عاما للحرب ضد إيران

شهد البيت الأبيض على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من النقاشات الخاصة بكيفية التعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وكانت الخيارات العسكرية مطروحة بقوة على طاولة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع مستجدات الوضع. وخلال الأيام القليلة الماضية، استعرض الرئيس الأمريكي العديد من السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع إيران، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط في بحر عمان، والتي كانت بمثابة مؤشرات صريحة إلى المخاطر التي تحيط بحركة التجارة العالمية التي تستخدم هذا الممر الملاحي المهم.
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

مهام وتشكيلات البحرية الإيرانية تحرج واشنطن سياسيا

تنذر التحديات والصراعات الحالية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بعواقب وخيمة على المستوى السياسي أو العسكري، خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها المنطقة في أعقاب استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان خلال الأيام القليلة الماضية. وفي أعقاب اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني لإيران بالوقوف خلف تلك الهجمات التي تهدف لهدم استقرار وأمن المنطقة المؤثرة فى مستوى حركة التجارة العالمية، توجهت الأنظار إلى القدرات البحرية الإيرانية، التي تعد التهديد الأبرز في المنطقة من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية.
ترامب

أحدها عسكري.. خيارات ترامب لمواجهة إيران ببحر عمان

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعماء الإيرانيون الاتهامات، أمس الجمعة، حول من المسؤول عن الانفجارات التي استهدفت ناقلتين نفطيتين قبالة سواحل إيران منذ يومين، لكن كلا الجانبين بدا حذرًا في عدم تجاوز مستويات الحرب الكلامية وتجنب التصعيد العسكري. وبعد إلقاء اللوم على إيران في أعقاب الهجمات على ناقلة يابانية وأخرى نرويجية يوم الخميس الماضي، نظرت إدارة ترامب في الخيارات المتاحة للرد على تلك التهديدات والتي تعد الثانية خلال شهر واحد، بعد استهداف 4 ناقلات قبالة سواحل الإمارات مايو الماضي.
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