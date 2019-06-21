لماذا ألغى ترامب ضربته العسكرية ضد إيران؟

استقر الرئيس الأمريكي على إلغاء ضربته العسكرية ضد إيران، والتي كان قد تم الاتفاق عليها خلال الساعات القليلة الماضية، ردا على إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار

تحرير:محمود نبيل ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

ترامب

توقع الخبراء المعنيون بمتابعة شؤون الشرق الأوسط، أن يكون للإدارة الأمريكة رد صريح على إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة بدون طيار، صباح أمس الخميس، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طهران بالهجوم على الطائرة، في المجال الجوي الدولي. حديث الرئيس الأمريكي، أمس، أعطى العالمَ مؤشرات واضحة للخيارات التي قد يناقشها البيت الأبيض، للرد على إسقاط الطائرة الأمريكية، وكان من بينها إمكانية توجيه ضربة عسكريّة مباشرة لإيران، خلال الساعات الماضية.

ولم تمض سوى ساعات قليلة، حتى كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن خطط لضربة مركزة ضد إيران، وذلك على الرغم من أن ذلك لم يعلن عنه بصفة رسمية حتى الآن. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وبحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال مسؤولون إن الرئيس ترامب