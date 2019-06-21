لماذا ألغى ترامب ضربته العسكرية ضد إيران؟

استقر الرئيس الأمريكي على إلغاء ضربته العسكرية ضد إيران، والتي كان قد تم الاتفاق عليها خلال الساعات القليلة الماضية، ردا على إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار
توقع الخبراء المعنيون بمتابعة شؤون الشرق الأوسط، أن يكون للإدارة الأمريكة رد صريح على إسقاط الحرس الثوري الإيراني لطائرة بدون طيار، صباح أمس الخميس، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" طهران بالهجوم على الطائرة، في المجال الجوي الدولي.
حديث الرئيس الأمريكي، أمس، أعطى العالمَ مؤشرات واضحة للخيارات التي قد يناقشها البيت الأبيض، للرد على إسقاط الطائرة الأمريكية، وكان من بينها إمكانية توجيه ضربة عسكريّة مباشرة لإيران، خلال الساعات الماضية.
ولم تمض سوى ساعات قليلة، حتى كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن خطط لضربة مركزة ضد إيران، وذلك على الرغم من أن ذلك لم يعلن عنه بصفة رسمية حتى الآن.
إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر
وبحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال مسؤولون إن الرئيس ترامب
ولم تمض سوى ساعات قليلة، حتى كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن خطط لضربة مركزة ضد إيران، وذلك على الرغم من أن ذلك لم يعلن عنه بصفة رسمية حتى الآن.
إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر
وبحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال مسؤولون إن الرئيس ترامب أمر بشن هجوم على إيران، أمس الخميس، ردا على إسقاط الطائرة في مضيق هرمز، لكنه ألغى العملية قبل ساعات فقط من موعد تنفيذها.
وقال مسؤولو الإدارة، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قرارات الأمن القومي الحساسة، إن الرئيس وافق على الهجمات المضادة بعد أن أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز RQ-4 تعمل قبالة الساحل الجنوبي لإيران فوق المياه الدولية.
وأكد المسؤولون أن ترامب تراجع عن القرار في وقت لاحق، مشيرين إلى أنه حتى الآن لم يُعرف السبب الرئيسي في عدول الرئيس الأمريكي عن قراره بإتمام العملية، كما لم تصدر الإدارة أي إعلان رسمي بشأن العمل العسكري.
وكانت العملية التي أُجهضَت اليوم أحدث مؤشرات رد الفعل الأمريكي المنتظر لاستهداف طائرة بدون طيار، ما أكد أن كلا من الولايات المتحدة وإيران، تسير في اتجاه نزاع عسكري، لأن كل جانب يلقي باللوم على الطرف الآخر في الحادث.
أمريكا تكشف مسار طائرتها التي أسقطتها إيران
وقدمت طهران وواشنطن روايات متضاربة عما حدث عندما تحطمت الطائرة الضخمة في البحر، إذ قالت إيران إنها دخلت مجالها الجوي، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية نفت ذلك، ووصفت الحادث بأنه "هجوم غير مبرر" على أحد أهم الممرات المائية التجارية في العالم.
ومن جانبها، أكدت واشنطن بوست أن الرئيس ترامب قد وافق فعليا على توجيه ضربات عسكرية لإيران لكنه تراجع عن إتمامها.
وقالت الصحيفة الأمريكية، وفقا لما ذكره العديد من كبار المسؤولين في الإدارة، المشاركين في المداولات أو الذين اطلعوا عليها: "حتى الساعة السابعة مساءً، كان المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون يتوقعون ضربة عسكرية، بعد مناقشات مكثفة في البيت الأبيض بين كبار مسؤولي الأمن القومي للرئيس وزعماء الكونجرس".
وقال مسؤولون إن الرئيس وافق في البداية على تنفيذ هجمات ضد عدد من الأهداف الإيرانية، مثل بطاريات الرادار والصواريخ، وهي المواقع التي من المتوقع أن تكون قد شاركت في عملية إسقاط الطائرة الأمريكية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة إن العملية كانت جارية في مراحلها المبكرة عندما تم إلغاؤها، كما أكد أن الطائرات كانت في الجو والسفن في موقعها لكن لم تطلق صواريخ.
ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين
وأدى الانعكاس المفاجئ إلى وقف ما وصف بأنه سيكون ثالث عمل عسكري للرئيس ضد أهداف في الشرق الأوسط، لا سيما أن ترامب اتخذ قرارات فعلية بضرب هدفين في سوريا عامي 2017 و2018.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان ترامب قد غير رأيه بشأن ضرب إيران أو ما إذا كانت الإدارة قد غيرت المسار بسبب العوامل اللوجيستية أو الإستراتيجية.