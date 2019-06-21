الفراعنة يؤدون صلاة الجمعة في فندق الإقامة

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

المنتخب الوطني

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن الفريق القومي سيؤدي صلاة الجمعة في فندق إقامته بجوار مطار القاهرة، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال إيهاب لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»،

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.



وقال إيهاب لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الفريق سيتناول الغداء في الواحدة والنصف ظهرا، على أن يتحرك إلى استاد القاهرة في الثامنة إلا الربع مساءً، وقبلها بـ15 دقيقة يلقي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، محاضرة أخيرة على اللاعبين.



وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات، وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.

