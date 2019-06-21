رياضة

الفراعنة يؤدون صلاة الجمعة في فندق الإقامة

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن الفريق القومي سيؤدي صلاة الجمعة في فندق إقامته بجوار مطار القاهرة، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال إيهاب لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»،
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شريف إكرامي

كيف دعم شريف إكرامي الفراعنة قبل انطلاق كان 2019؟

دعم شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، نجوم المنتخب الوطني، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
محمد-صلاح-وعصام-الحضري‎

عصام الحضري يدعم الفراعنة قبل انطلاق كأس الأمم

دعم عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، نجوم الفراعنة، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
فرناندو-توريس (2)

توريس يعلن اعتزاله كرة القدم في اليابان

أعلن النجم الإسباني فرناندو توريس اعتزاله كرة القدم بعمر 35 عامًا، حيث سيعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الأحد المقبل لفسير ذلك القرار، وقال توريس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أملك شيئا هاما للإعلان عنه، بعد 18 عامًا من الإثارة، حان الوقت لأنهي مسيرتي مع كرة القدم، وسأعقد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت اليابان مؤتمرًا صحفيًا في طوكيو لشرح كل التفاصيل، أراكم هناك"، ويأتي ذلك القرار في أثناء لعب توريس في صفوف فريق ساجان توسو الياباني.
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محمد-صلاح-وعصام-الحضري‎

عصام الحضري يدعم الفراعنة قبل انطلاق كأس الأمم

دعم عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، نجوم الفراعنة، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (1)

مكافأة مالية ضخمة لأجيري حال التتويج بكأس الأمم

يبحث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني عن التتويج باللقب الأول له مع الفراعنة، وذلك حين يخوض الفريق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".
السيسى-يزور-معسكر-منتخب-مصر-صباح-اليوم (5)

أحمد أحمد يشكر السيسي ويشيد بتنظيم كأس الأمم 2019

شكر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "مصر دولة كبيرة وحضارة عريقة وأشكر السيسي على دعمه لنا ومصر قبلت التحدي بعدما استضافت البطولة وحدث مجهود غير عادي والتزام تام لتجهيز الملاعب والاستعداد للبطولة، ونحن أيضًا قبلنا التحدي بإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقا وإقامتها في فصل الصيف".
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