رفع حالة الاستعداد بالطرق والمنافذ الحدودية

تحرير:محمد الأشموني ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

المرور

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، استقرار حالة المرور، بالشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، عدا بعض الحوادث، التي تسببت في توقف بعض الطرق بشكل جزئي، حيث تم رفع حطام تلك الحوادث، ونشر خدمات أمنية وإعادة الحركة المرورية لسابقها، فيما واصلت قيادات الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، شن حملات مكبرة على الطرق الرئيسية بين المحافظات "زراعي- صحراوي" للتقليل من حوادث السير والحد من السرعات الجنونية، ونشر خدمات إضافية.

فيما واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المكثفة للحد من الحوادث تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، ومنع التكدسات المرورية. بالإضافة إلى رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع تحسباً لاستخدامها في أعمال إرهابية، وتم رفع 11 سيارة متروكة ودراجة بخارية، منها 3 سيارات