جريمة

رفع حالة الاستعداد بالطرق والمنافذ الحدودية

تحرير:محمد الأشموني ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
المرور
المرور
شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، استقرار حالة المرور، بالشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، عدا بعض الحوادث، التي تسببت في توقف بعض الطرق بشكل جزئي، حيث تم رفع حطام تلك الحوادث، ونشر خدمات أمنية وإعادة الحركة المرورية لسابقها، فيما واصلت قيادات الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، شن حملات مكبرة على الطرق الرئيسية بين المحافظات "زراعي- صحراوي" للتقليل من حوادث السير والحد من السرعات الجنونية، ونشر خدمات إضافية.
فيما واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها المكثفة للحد من الحوادث تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، ومنع التكدسات المرورية. بالإضافة إلى رفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع تحسباً لاستخدامها في أعمال إرهابية، وتم رفع 11 سيارة متروكة ودراجة بخارية، منها 3 سيارات
اقرأ المزيد
الانتحار شنقا - أرشيفية

مريض نفسي ينتحر على «جذع شجرة» في الشرقية

أقدم نجار مسلح، في نهاية العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته شنقًا، اليوم الجمعة؛ وذلك لمروره بأزمة ألمت به جراء إصابته بمرض نفسي، حيث علق نفسه بواسطة حبل ربطه في «جذع» شجرة داخل أرض زراعية بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
القبض-على-متهم

عاطل يلقي نجل جاره من الطابق الثالث في الخانكة

«ما ينوب المخلص غير تقطيع هدومه».. لكن هذه المرة كاد أن يتسبب في فقدان نجل أحد المواطنين تدخل لفض مشاجرة بين اثنين من جيرانه، فقام أحدهما بإلقاء نجله من الطابق الثالث فأصيب بجروح وكسور خطيرة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء طفل من علو بناحية الكراكات أبو زعبل دائرة المركز وانتقلت قوة من مركز الشرطة لمكان البلاغ لكشف ملابسات الحادث.
حلقة-نقاشية-تنظمها-وزارة-الداخلية-عن-ترويج-الشائعات-عبر-وسائل-التواصل-الاجتماعى (2)

«انسَ القديم».. تفعيل خط 15008 لجرائم الإنترنت

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنه ابتداءً من أول يوليو 2019، سيتم تفعيل الخط التليفونى 15008 للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية بدلا من الخط رقم 108، إذ تقرر العمل بالخط التليفونى 15008 الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، ابتداءً من 1 يوليو 2019، وذلك للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية والإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها حيال المحاضر المحررة بشأنها، وذلك بدلا من الخط التليفونى (108) السابق تخصيصه لذات الغرض.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (1)

كيف تصدى حي الهرم لمطاعم ومحلات الموت في الهضبة؟

حي سكني يقطنه الملايين، يحظى بمتابعة دقيقة وحملات تفتيشية مكبرة لا تتوقف من قبل الأجهزة المعنية في مقدمتها قوات الشرطة يتبعها القائمون على إدارة حي الهرم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع، الذي يولي اهتماما كبيرا بمنطقة الهرم نظرا لكثافتها السكانية المرتفعة، فضلا عن أنها تضم منشآت حيوية بعضها أثري يقصده السائحون من مختلف البلدان للاستمتاع بالحضارة الفرعونية في حضرة أهرامات الجيزة الثلاثة وتمثال أبي الهول.
اقرأ المزيد من الأخبار
استروكس

ضبط إستروكس وحشيش بحوزة عاطلين في التجمع الخامس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، القبض على عاطلين بحوزتهما 12 كيسا لمخدر الإستروكس، و20 قطعة من مخدر الحشيش بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعد ورود معلومات إلى رجال المباحث باستعداد عاطلين لترويج كمية كبيرة من المخدرات على عملائهما بالتزامن مع عيد الفطر، وتم إخطار النيابة العامة، وأذنت لرجال المباحث بضبط المتهمين، وتم إعداد كمين أمني فى أماكن ترددهما، أسفر أحدها عن الإيقاع بهما متلبسين بحيازة وترويج المواد المخدرة وتم التحفظ عليهما.
سرقة

مفاجأة في تحقيقات سرقة خزينة شركة مقاولات

رجال المباحث بالقاهرة تمكنوا من كشف غموض سرقة خزينة من داخل شركة مقاولات بدائرة قسم شرطة بدر، إذ تبين أن موظفين بالشركة استعانا بثالث، وتحصلا على نسخة من مفتاح الشركة، منحاه لشريكهما الذى دخل مقر العمل وسرق الخزينة، وأخذها إلى منزله ليفتحها المتهمون ويستولوا على ما بها من أموال قدرها 240 ألف جنيه، ونجحت القوات فى التوصل إلى المتهمين الثلاثة من خلال رصد دخول ثالثهم عبر كاميرات المراقبة، واستبيان دخوله بمفتاح وليس بأسلوب كسر الباب، وبالتحرى والتفتيش اتضحت صلته بشريكيه العاملين بالشركة.
المرور‎ (2)

المرور: حملات مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق

واصلت، اليوم الأحد، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لعدد من السائقين، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاغطي 26 سائقا لمواد مخدرة، تم تحرير محاضر ضدهم، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
انقلاب-سيارة

مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حوادث طرق بمطروح

لقي 8 مواطنين مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، جراء ثلاثة حوادث طرق وقعت فجر اليوم الأحد، على الطرق الدولية السريعة، وتبين وقوع تلك الحوادث بسبب انقلاب 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة، وأعلن الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن كلا من مستشفى الضبعة والحمام المركزيين استقبل الضحايا، حيث استقبل مستشفى الضبعة المركزي "شعبان محمد فرغلي" البالغ من العمر 35 عامًا، جثة هامدة، وجثتين هامدتين مجهولتين، جراء حادث انقلاب سيارة أجرة أمام قرية غزالة بمركز الضبعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org