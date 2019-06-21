تاريخ البلد المضيف والمباراة الافتتاحية لـ«كان»
تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب القاهرة الذي سيكون مسرحا للمباراة الافتتاحية لـ«كان» التي ستجمع بين مصر وزيمبابوي، حيث يسعى الفراعنة لتأكيد تفوق أصحاب الأرض في الافتتاح
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
كأس الأمم الإفريقية
تنطلق اليوم النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها مصر، ويستهل المنتخب الوطني بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، وتملك المنتخبات المضيفة تاريخا مميزا مع المباريات الافتتاحية من خلال تفادي الهزيمة، ومع استعراض تاريخ المباريات الافتتاحية، نجد أن الجابون تعادلت مع غينيا بيساو 1-1 في نسخة 2017 التي استضافتها على أرضها، وفي نسخة غينيا الاستوائية عام 2015، تعادل البلد المضيف مع الكونغو 1-1، وكذلك الحال في نسخة 2013 عندما تعادلت جنوب إفريقيا على أرضها سلبيا مع كاب فيردي، أما غينيا الاستوائية فتغلبت على أرضها على ليبيا (1-0).
وتعادلت أنجولا في افتتاح نسخة 2010 مع مالي 4-4، في الوقت الذي تغلبت فيه غانا على غينيا 2-1 في نسخة 2008، وتغلبت مصر على ليبيا 3-0 في 2006، وفي نسخة 2004، تغلبت تونس على رواندا 2-1، بينما تعادلت مالي مع ليبيريا 1-1 في 2002، كما تعادلت غانا مع الكاميرون 1-1 في نسخة 2000.
وخسرت بوركينا فاسو أمام الكاميرون
وتعادلت أنجولا في افتتاح نسخة 2010 مع مالي 4-4، في الوقت الذي تغلبت فيه غانا على غينيا 2-1 في نسخة 2008، وتغلبت مصر على ليبيا 3-0 في 2006، وفي نسخة 2004، تغلبت تونس على رواندا 2-1، بينما تعادلت مالي مع ليبيريا 1-1 في 2002، كما تعادلت غانا مع الكاميرون 1-1 في نسخة 2000.
وخسرت بوركينا فاسو أمام الكاميرون 1-0 في نسخة 1998، بينما حسمت جنوب إفريقيا افتتاح 1996 على حساب الكاميرون 3-0، وخسرت تونس في 1994 أمام مالي 2-0، كما خسرت السنغال أمام نيجيريا 2-1 في 1992، في الوقت الذي فازت فيه الجزائر على نيجيريا 5-1 في 1990، وتعادلت المغرب 1-1 مع زائير في 1988، بينما خسرت مصر أمام السنغال 1-0 في 1986.
وفي نسخة 1984، تغلبت كوت ديفوار على توجو 3-0، وتعادلت ليبيا مع غانا 2-2 في 1982، وتغلبت نيجيريا على تنزانيا 3-1 في 1980، وتغلبت غانا على زامبيا 2-1 في نسخة 1978. وتفوقت إثيوبيا على أوغندا 2-0 في نسخة 1976، كما تغلبت مصر 2-1 على أوغندا في نسخة 1974.
وفي نسخة 1972، تغلبت الكاميرون على كينيا 2-1، ولم تلعب السودان المباراة الافتتاحية في نسخة 1970 التي استضافتها على أرضها، وتفوقت إثيوبيا على أوغندا 2-1 في نسخة 1968.
كما تغلبت تونس على إثيوبيا 4-0 في نسخة 1965، أما غانا فتعادلت مع تونس 1-1 في نسخة 1963، وتغلبت إثيوبيا على تونس 4-2 في نسخة 1962، وفي عام 1959 تغلبت مصر على إثيوبيا 4-0، وخسر السودان أمام مصر في نسخة 1957 بنتيجة 2-1.
وبالنظر إلى أكثر المنتخبات مشاركةً في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، فهي مصر وإثيوبيا وتونس وغانا والكاميرون بواقع 5 مرات، وستنفرد مصر اليوم بالرقم القياسي عندما تشارك في المباراة الافتتاحية للمرة السادسة في تاريخها.
وشاركت كل من أوغندا ونيجيريا وليبيا ومالي في المباراة الافتتاحية 3 مرات، مقابل مرتين لكل من كوت ديفوار والسنغال وجنوب إفريقيا وغينيا الاستوائية.
يذكر أن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات، وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
ووضع مسؤولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الرتوش الأخيرة على حفل افتتاح المسابقة، ووضعت اللجنة المنظمة مجسم الأهرامات بجانب وجود بروفات للفرق الراقصة التي سيتم الاعتماد عليها، كما ظهر في استاد القاهرة مجسم ضخم لتميمة البطولة "توت".
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