رياضة

تاريخ البلد المضيف والمباراة الافتتاحية لـ«كان»

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب القاهرة الذي سيكون مسرحا للمباراة الافتتاحية لـ«كان» التي ستجمع بين مصر وزيمبابوي، حيث يسعى الفراعنة لتأكيد تفوق أصحاب الأرض في الافتتاح
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
تنطلق اليوم النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها مصر، ويستهل المنتخب الوطني بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، وتملك المنتخبات المضيفة تاريخا مميزا مع المباريات الافتتاحية من خلال تفادي الهزيمة، ومع استعراض تاريخ المباريات الافتتاحية، نجد أن الجابون تعادلت مع غينيا بيساو 1-1 في نسخة 2017 التي استضافتها على أرضها، وفي نسخة غينيا الاستوائية عام 2015، تعادل البلد المضيف مع الكونغو 1-1، وكذلك الحال في نسخة 2013 عندما تعادلت جنوب إفريقيا على أرضها سلبيا مع كاب فيردي، أما غينيا الاستوائية فتغلبت على أرضها على ليبيا (1-0).
وتعادلت أنجولا في افتتاح نسخة 2010 مع مالي 4-4، في الوقت الذي تغلبت فيه غانا على غينيا 2-1 في نسخة 2008، وتغلبت مصر على ليبيا 3-0 في 2006، وفي نسخة 2004، تغلبت تونس على رواندا 2-1، بينما تعادلت مالي مع ليبيريا 1-1 في 2002، كما تعادلت غانا مع الكاميرون 1-1 في نسخة 2000. وخسرت بوركينا فاسو أمام الكاميرون
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ميسي (2)

سيناريوهات تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا

تعاني الأرجنتين كثيرًا في نسخة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، حيث تتذيل ترتيب المجموعة الثانية بعد جولتين، بعد أن خسرت في المباراة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتعادلت في الجولة الثانية أمام باراجواي 1-1، لتنتظرها مباراة مصيرية في الجولة الأخيرة أمام قطر يوم الأحد المقبل، وتحتاج إلى الانتصار بشدة من أجل تعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي وتفادي الخروج المبكر من دور المجموعات، خاصة أن كولومبيا ضمنت التأهل في صدارة المجموعة حيث تملك في رصيدها 6 نقاط، مقابل نقطتين لباراجواي في المركز الثاني ونقطة وحيدة لكل من قطر والأرجنتين.
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مفاجآت في تشكيل الفراعنة المتوقع أمام زيمبابوي

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
شريف إكرامي

كيف دعم شريف إكرامي الفراعنة قبل انطلاق كان 2019؟

دعم شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، نجوم المنتخب الوطني، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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منتخب زيمبابوي

الأزمة مستمرة.. جلسة بين سفير زيمبابوي واللاعبين

علمت "التحرير" أن كريستوفر مايينجا سفير زيمبابوي في مصر يعقد في الوقت الحالي جلسة مع لاعبي منتخب بلاده في فندق إقامتهم حيث رفض عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي خوض مباراتهم مع المنتخب الوطني المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويرغب لاعبو منتخب زيمبابوى في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام اتحاد الكرة في بلادهم بصرف المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي تم تحديده من قبل.
منتخب-زيمبابوى

لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.
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سيدورف يطالب لاعبي الكاميرون بالحفاظ على اللقب

كشف الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم اليوم الخميس، عن قمصان منتخب الكاميرون فى بطولة كأس الأمم 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق منافساتها غدًا الجمعة حتى 19 من شهر يوليو المقبل، حيث أعلن الاتحاد الكاميرونى أن القميص الأساسى لمنتخب الأسود سوف يحمل اللون الأخضر، بينما سيكون اللون الأصفر هو القميص الاحتياطى لبطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم التى أقيمت عام 2017 فى الجابون على حساب المنتخب الوطنى وطلب كلارينس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الأسود، من لاعبى المنتخب الكاميرونى ضرورة الحفاظ على اللقب الذي حققته الأسود الكاميرونية على حساب الفراعنة.
الكاميرون‎

الكاميرون تعلن الإضراب قبل ساعات من انطلاق كان 2019

دخل لاعبو منتخب الكاميرون، في إضراب جماعي، بسبب اعتراضهم على عدم حصولهم على مكافآت التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر، ابتداء من غد الجمعة، وحتى 19 يوليو المقبل، حيث نشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الخميس، أن لاعبي منتخب الكاميرون، أعلنوا الإضراب قبل ساعات قليلة من انطلاق الطائرة المتجهة إلى مصر، استعدادًا لكان 2019. وأكدت الصحيفة أن لاعبي المنتخب الكاميروني معترضون على عدم الحصول على المكافأة المالية الخاصة بهم، وقدرها 30 ألف يورو.
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