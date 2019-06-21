تاريخ البلد المضيف والمباراة الافتتاحية لـ«كان»

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب القاهرة الذي سيكون مسرحا للمباراة الافتتاحية لـ«كان» التي ستجمع بين مصر وزيمبابوي، حيث يسعى الفراعنة لتأكيد تفوق أصحاب الأرض في الافتتاح

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

كأس الأمم الإفريقية

تنطلق اليوم النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها مصر، ويستهل المنتخب الوطني بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، وتملك المنتخبات المضيفة تاريخا مميزا مع المباريات الافتتاحية من خلال تفادي الهزيمة، ومع استعراض تاريخ المباريات الافتتاحية، نجد أن الجابون تعادلت مع غينيا بيساو 1-1 في نسخة 2017 التي استضافتها على أرضها، وفي نسخة غينيا الاستوائية عام 2015، تعادل البلد المضيف مع الكونغو 1-1، وكذلك الحال في نسخة 2013 عندما تعادلت جنوب إفريقيا على أرضها سلبيا مع كاب فيردي، أما غينيا الاستوائية فتغلبت على أرضها على ليبيا (1-0).

وتعادلت أنجولا في افتتاح نسخة 2010 مع مالي 4-4، في الوقت الذي تغلبت فيه غانا على غينيا 2-1 في نسخة 2008، وتغلبت مصر على ليبيا 3-0 في 2006، وفي نسخة 2004، تغلبت تونس على رواندا 2-1، بينما تعادلت مالي مع ليبيريا 1-1 في 2002، كما تعادلت غانا مع الكاميرون 1-1 في نسخة 2000. وخسرت بوركينا فاسو أمام الكاميرون