كيف دعم شريف إكرامي الفراعنة قبل انطلاق كان 2019؟

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

شريف إكرامي

دعم شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، نجوم المنتخب الوطني، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: "كل الدعم والمساندة لرجال منتخب مصر في بطولة إفريقيا وكل التوفيق لأبطالنا في ضربة البداية اليوم، كلنا وراء منتخبنا لتحقيق اللقب الثامن.. #شجع_مصر". كل الدعم و المسانده لرجال منتخب مصر في بطولة إفريقيا و كل التوفيق لأبطالنا