كيف تصدى حي الهرم لمطاعم ومحلات الموت في الهضبة؟
شكاوى مستمرة واستغاثات عدة أطلقها سكان منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة من انتشار مطاعم وثلاجات حفظ لحوم وأسماك مخالفة مما يهدد صحة الأهالي وذويهم
تحرير:محمد الشاملي
٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص
لحوم ودواجن فاسدة
حي سكني يقطنه الملايين، يحظى بمتابعة دقيقة وحملات تفتيشية مكبرة لا تتوقف من قبل الأجهزة المعنية في مقدمتها قوات الشرطة يتبعها القائمون على إدارة حي الهرم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع، الذي يولي اهتماما كبيرا بمنطقة الهرم نظرا لكثافتها السكانية المرتفعة، فضلا عن أنها تضم منشآت حيوية بعضها أثري يقصده السائحون من مختلف البلدان للاستمتاع بالحضارة الفرعونية في حضرة أهرامات الجيزة الثلاثة وتمثال أبي الهول.
وترتكز الجهود الأمنية في أحد محاورها على الحملات التموينية المكبرة التي تستهدف التصدي لظاهرة الغش التجاري من قبل أصحاب المصانع والمخازن والمرور على المحلات التجارية، خاصة التي تطرح مواد غذائية وسلعا أساسية مغشوشة قد تسبب ضررا على صحة المواطنين.
وقاد العميد إيهاب مكاوي، رئيس حي الهرم، واحدة من كبرى
وترتكز الجهود الأمنية في أحد محاورها على الحملات التموينية المكبرة التي تستهدف التصدي لظاهرة الغش التجاري من قبل أصحاب المصانع والمخازن والمرور على المحلات التجارية، خاصة التي تطرح مواد غذائية وسلعا أساسية مغشوشة قد تسبب ضررا على صحة المواطنين.
وقاد العميد إيهاب مكاوي، رئيس حي الهرم، واحدة من كبرى حملات التموين على المطاعم ومحلات بيع الأغذية واللحوم ومخازن إعداد وبيع الوجبات الجاهزة بمنطقة هضبة الأهرام "حدائق الأهرام"، ترافقه لجان التفتيش من الصحة والأغذية والتموين، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.
الحملة شهدت مشاركة مسؤولي الطب البيطري والصحة والتموين بالهرم وشؤون البيئة والعلاقات العامة بحي الهرم بقيادة سميح عبد الجواد، نائب رئيس الحى للقطاع، وتركزت الجهود على التأكد من جودة وصلاحية اللحوم المطبوخة والمعدة للاستخدام والمعبأة والمحفوظة والمجمدة، ومراجعة تواريخ الصلاحية وشروط النظافة وتصاريح وتراخيص المكان والالتزام بقواعد الدفاع المدنى والتموين والسلامة المهنية، فضلا عن الشهادات الصحية للعاملين.
وحررت اللجنة محاضر عدة، أبرزها 4 إعدام لحوم وأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات المنشأ وتاريخ الإنتاج والصلاحية، بالإضافة إلى محاضر مخالفات بيئية وغلق وتشميع لبعض المنشآت لمخالفة اشتراطات المنطقة.
في سياق متصل واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام لضبط جرائم الغش التجاري.
إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
خلال الـ48 ساعة الماضية أسفرت تلك الحملات عن ضبط 260 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته بدائرة قسم شرطة إمبابة محافظة الجيزة؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 600 ستمائة كيلو جرام زيت طعام سابق الاستخدام بمصانع الشيبسى ومعبأة داخل جراكن وغير مدون عليها أي بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وضبط المدير المسئول عن ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ وتجارة الأسماك بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من أسماك الحبار المُجمد (السبيط) ذات منشـأ أجنبى مستوردة من إحدى الدول العربية، وحلها من التجميد وبيعها على أنها أسماك محلية طازجة خلافاً للحقيقة للاستفادة من فارق السعر، وتم ضبط كمية قدرها خمسة أطنان وأربعون كيلوجراما سبيط "مجمد ، غير مجمد"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
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