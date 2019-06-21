كيف تصدى حي الهرم لمطاعم ومحلات الموت في الهضبة؟

شكاوى مستمرة واستغاثات عدة أطلقها سكان منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة من انتشار مطاعم وثلاجات حفظ لحوم وأسماك مخالفة مما يهدد صحة الأهالي وذويهم

تحرير:محمد الشاملي ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

لحوم ودواجن فاسدة

حي سكني يقطنه الملايين، يحظى بمتابعة دقيقة وحملات تفتيشية مكبرة لا تتوقف من قبل الأجهزة المعنية في مقدمتها قوات الشرطة يتبعها القائمون على إدارة حي الهرم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع، الذي يولي اهتماما كبيرا بمنطقة الهرم نظرا لكثافتها السكانية المرتفعة، فضلا عن أنها تضم منشآت حيوية بعضها أثري يقصده السائحون من مختلف البلدان للاستمتاع بالحضارة الفرعونية في حضرة أهرامات الجيزة الثلاثة وتمثال أبي الهول.

وترتكز الجهود الأمنية في أحد محاورها على الحملات التموينية المكبرة التي تستهدف التصدي لظاهرة الغش التجاري من قبل أصحاب المصانع والمخازن والمرور على المحلات التجارية، خاصة التي تطرح مواد غذائية وسلعا أساسية مغشوشة قد تسبب ضررا على صحة المواطنين. وقاد العميد إيهاب مكاوي، رئيس حي الهرم، واحدة من كبرى