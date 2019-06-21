إيرادات أفلام العيد.. «الممر» 10 أضعاف «حملة فرعون»

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

الممر

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم السابع على التوالي، حيث حقق أمس الخميس، إيرادا 2 مليون و14 ألفا و414 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني، محققا مليونا و700 ألف و401 جنيه، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة، وإخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد 655 ألفا و454 جنيها، وهو من بطولة رامز جلال،