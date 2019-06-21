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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» 10 أضعاف «حملة فرعون»

تحرير:التحرير ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
الممر
الممر
يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم السابع على التوالي، حيث حقق أمس الخميس، إيرادا 2 مليون و14 ألفا و414 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
ويستمر تراجع فيلم "كازابلانكا" للمركز الثاني، محققا مليونا و700 ألف و401 جنيه، ويشارك فى بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة، وإخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد 655 ألفا و454 جنيها، وهو من بطولة رامز جلال،
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سعاد -حسني (2)

ثنائيات سعاد حسني.. تنازلت عن أجرها لأجل رشدي أباظة

في 26 يناير 1943، ولدت سعاد محمد كمال حسني البابا، والتي اشتُهرت فيما بعد بـ"سعاد حسني" منذ انطلاقتها في السينما من خلال فيلم "حسن ونعيمة" (1959) مع محرم فؤاد، لتصير نجمة مصر الأولى في حقبة الستينيات، بالعديد من الأفلام والأدوار الشهيرة والتي نصبتها حتى يومنا هذا إحدى أهم نجمات السينما المصرية طوال تاريخها، حيث كانت الشمس بحضورها النابض بالحياة، والبهجة المشرقة والكبرياء المترفع والحزن الدافئ، ملأ دنيا الفن بنورها قبل أن تغيب في ظروف لا زالت غامضة. ومنذ بداية مشوار السندريلا الفني، واشتُهرت بكونها طرفًا في عدة ثنائيات مع نجوم آخرين، وأبرزهم:
عبد الحليم حافظ وسعاد حسني

زي انهاردة.. وُلد العندليب الأسمر وتُوفيت السندريلا

في مثل هذا اليوم 21 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: ولد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ. وفي عام 2001: توفيت سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني. وفي عام 1932: توفي الشاعر المصري حافظ إبراهيم، الملقب بشاعر النيل. وفي عام 1976: قوات الردع العربية تبدأ بالوصول إلى لبنان بعد قرار الجامعة العربية إرسالها لوقف الاقتتال الدائر هناك. وفي عام 1958: إعلان الجمهورية في موريتانيا.
امير-كرارة

أفلام حصدت 50 مليون جنيه| أمير كرارة كسر الرقم مرتين

«شباك التذاكر» أصبح هو الترمومتر الذي يقيس به النجوم نجاحهم بالشارع المصري، وهذا يفسر سر الاهتمام الكبير من قبل الفنانين بالإيرادات ومن المتربع على عرش قائمة الأعلى إيرادات، وتحول الأمر إلى هوس لدى الكثيرين، لا يتحدثون إلا بالأرقام والمشاهدات كونها المعيار الذي لن يكذبه أحد، ويفتخرون فيما بينهم بلقب بطل الفيلم الأعلى إيرادا خلال مواسم العرض المختلفة، ويعود السبب فى هذا الهوس إلى المنتجين، فهم من صنعوا أسطورة «نجم الشباك»، وقام برفع أجره فى السوق، كونه يمثل لهم الكارت الرابح، لأن الجمهور تتدافع على السينما لمشاهدة أفلامه فقط لتواجد اسمه عليه.
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الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يكتسح لليوم السادس

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم السادس على التوالي، حيث حقق أمس الأربعاء مليونا و605 آلاف و419 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
فيلم-الممر

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يواصل تقدمه

يواصل فيلم "الممر" حصده النصيب الأكبر من إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الخامس على التوالي، حيث حقق أمس الثلاثاء مليونا و642 ألف جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كازابلانكا (1)

إيرادات أفلام العيد: «كازابلانكا» مستمر فى تراجعه

لازال فيلم الممر يواصل اكتساحه لإيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع على التوالي، حيث حقق أمس الاثنين مليونا و627ألفا و914 جنيها، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، بطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كازابلانكا

إيرادات أفلام العيد.. كازابلانكا يتصدر بـ23 مليونا

نحو 53 مليون جنيه هي إجمالي حصيلة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، في أيام العيد الثلاثة، وشهد الموسم منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وكان لفيلم "كازبلانكا" النصيب الأكبر، فحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى نحو 23 مليونا و247 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وفقًا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".
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