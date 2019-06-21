رياضة

مفاجآت في تشكيل الفراعنة المتوقع أمام زيمبابوي

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
واستقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، وفي ما يلي التشكيل المتوقع للفراعنة: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - باهر المحمدي - أحمد المحمدي. - خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - محمود تريزيجيه - عبد الله السعيد
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ميسي (2)

سيناريوهات تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا

تعاني الأرجنتين كثيرًا في نسخة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، حيث تتذيل ترتيب المجموعة الثانية بعد جولتين، بعد أن خسرت في المباراة الأولى أمام كولومبيا بهدفين دون رد، وتعادلت في الجولة الثانية أمام باراجواي 1-1، لتنتظرها مباراة مصيرية في الجولة الأخيرة أمام قطر يوم الأحد المقبل، وتحتاج إلى الانتصار بشدة من أجل تعزيز حظوظها في التأهل إلى ربع النهائي وتفادي الخروج المبكر من دور المجموعات، خاصة أن كولومبيا ضمنت التأهل في صدارة المجموعة حيث تملك في رصيدها 6 نقاط، مقابل نقطتين لباراجواي في المركز الثاني ونقطة وحيدة لكل من قطر والأرجنتين.
شريف إكرامي

كيف دعم شريف إكرامي الفراعنة قبل انطلاق كان 2019؟

دعم شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، نجوم المنتخب الوطني، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
كأس-الأمم-الأفريقية

تاريخ البلد المضيف والمباراة الافتتاحية لـ«كان»

تنطلق اليوم النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها مصر، ويستهل المنتخب الوطني بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، وتملك المنتخبات المضيفة تاريخا مميزا مع المباريات الافتتاحية من خلال تفادي الهزيمة، ومع استعراض تاريخ المباريات الافتتاحية، نجد أن الجابون تعادلت مع غينيا بيساو 1-1 في نسخة 2017 التي استضافتها على أرضها، وفي نسخة غينيا الاستوائية عام 2015، تعادل البلد المضيف مع الكونغو 1-1، وكذلك الحال في نسخة 2013 عندما تعادلت جنوب إفريقيا على أرضها سلبيا مع كاب فيردي، أما غينيا الاستوائية فتغلبت على أرضها على ليبيا (1-0).
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شريف إكرامي

كيف دعم شريف إكرامي الفراعنة قبل انطلاق كان 2019؟

دعم شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، نجوم المنتخب الوطني، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (14)

الفراعنة يؤدون صلاة الجمعة في فندق الإقامة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن الفريق القومي سيؤدي صلاة الجمعة في فندق إقامته بجوار مطار القاهرة، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
محمد-صلاح-وعصام-الحضري‎

عصام الحضري يدعم الفراعنة قبل انطلاق كأس الأمم

دعم عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، نجوم الفراعنة، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (1)

مكافأة مالية ضخمة لأجيري حال التتويج بكأس الأمم

يبحث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني عن التتويج باللقب الأول له مع الفراعنة، وذلك حين يخوض الفريق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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