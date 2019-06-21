مفاجآت في تشكيل الفراعنة المتوقع أمام زيمبابوي

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

المنتخب الوطني

يستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.

واستقر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، وفي ما يلي التشكيل المتوقع للفراعنة: - حراسة المرمى: محمد الشناوي. - خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - باهر المحمدي - أحمد المحمدي. - خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - محمود تريزيجيه - عبد الله السعيد