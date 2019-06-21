تعرف على ميزانية وزارة العدل والهيئات القضائية بالموازنة الجديدة

ناشدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بأن يتم التنسيق بين الوزاراتين لتحقيق مطالب وزارة العدل فى ضوء الإمكانيات المتاحة بقدر الإمكان.?
وأكدت اللجنة في تقريرها حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة العدل، وهيئاتها الخدمية لعام 2019/2020، على ضرورة دعم السلطة القضائية والاستمرار فى تطوير وتجديد وسائل العمل بهذه السلطة الحيوية والتوسع فى استخدام الأجهزة الحديثة والتطوير الإدارى بما يتناسب مع النمو المطرد فى حجم العمل حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة.
وأضافت اللجنة، أن ذلك يحقق تيسير إجراءات التقاضى لسرعة الفصل فى المنازعات والوصول بخدمات العدالة إلى أعلى مستويات القدرة والكفاءة لتحقيق عدالة سريعة وناجزة وميسرة لكافة المواطنين ولتحقيق الأمن والأمان.وأبدت اللجنة في تقريرها عدة ملاحظات جاءت كالتالي، اُعتمد لديوان وزارة العدل بخطة العام المالي 2018/2019
وأضافت اللجنة، أن ذلك يحقق تيسير إجراءات التقاضى لسرعة الفصل فى المنازعات والوصول بخدمات العدالة إلى أعلى مستويات القدرة والكفاءة لتحقيق عدالة سريعة وناجزة وميسرة لكافة المواطنين ولتحقيق الأمن والأمان.
وأبدت اللجنة في تقريرها عدة ملاحظات جاءت كالتالي، اُعتمد لديوان وزارة العدل بخطة العام المالي 2018/2019 مبلغ 2.139.472.000 جنيه، وقد تم الموافقة على مقترح خطة العام المالي القادم 2019/2020 مبلغ 2.245.502.000 جنيه، وذلك لتليبة طلبات وزارة العدل والجهات المعاونة والتابعة لها، لتلبية جميع المشروعات المقدمة بخطة 2019/2020.
وفيما يتعلق بالهيئات والجهات القضائية الأخرى، فقد اعتمد للقضاء والنيابة العامة، بخطة العام المالي 2018/2019 مبلغ 10.420.550.000 جنيه، وقد تم الموافقة على مقترح خطة العام المالي القادم 2019/2020 مبلغ 11.446.550.000 جنيه.
أما مجلس الدولة، اُعتمد له بخطة العام المالي 2018/2019 مبلغ 1.922.150.000 جنيه، وقد تم الموافقة على مقترح خطة العام المالي القادم 2019/2020 مبلغ 2.087.200.000 جنيه.
فيما اعتمد لهيئة قضايا الدولة، بخطة العام المالي 2018/2019 مبلغ 1.627.080.000جنيه، وقد تم الموافقة على مقترح خطة العام المالي القادم 2019/2020 مبلغ 1.895.550.000 جنيه، واُعتمد لهيئة النيابة الإدارية بخطة العام المالي 2018/2019 مبلغ 2.187.100.000 جنيه، وقد تم الموافقة على مقترح خطة العام المالي القادم 2019/2020 مبلغ 2.472.100.000 جنيه.
واُعتمد للمحكمة الدستورية العليا: مبلغ 127.540.000 جنيه، وقد تم الموافقة على مقترح خطة العام المالي القادم 2019/2020 مبلغ 150.375.000 جنيه.
فيما اُعتمد لدار الافتاء المصرية، مبلغ 117.510.000 جنيه، وقد تم الموافقة على مقترح خطة العام المالي القادم 2019/2020 مبلغ 136.010.000 جنيه.
وأوصت اللجنة بضرورة إعطاء الأولوية لتوفير الاعتمادات اللازمة لجميع قطاعات وزارة العدل وخاصة أبنية المحاكم أسوة بمبانى الوزارات الأخرى فهى واجهة الدولة وهيبتها.