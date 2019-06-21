تعرف على ميزانية وزارة العدل والهيئات القضائية بالموازنة الجديدة

تحرير:أحمد جاد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

البرلمان

ناشدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بأن يتم التنسيق بين الوزاراتين لتحقيق مطالب وزارة العدل فى ضوء الإمكانيات المتاحة بقدر الإمكان.? وأكدت اللجنة في تقريرها حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة العدل، وهيئاتها الخدمية لعام 2019/2020، على ضرورة دعم السلطة القضائية والاستمرار فى تطوير وتجديد وسائل العمل بهذه السلطة الحيوية والتوسع فى استخدام الأجهزة الحديثة والتطوير الإدارى بما يتناسب مع النمو المطرد فى حجم العمل حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة.

وأضافت اللجنة، أن ذلك يحقق تيسير إجراءات التقاضى لسرعة الفصل فى المنازعات والوصول بخدمات العدالة إلى أعلى مستويات القدرة والكفاءة لتحقيق عدالة سريعة وناجزة وميسرة لكافة المواطنين ولتحقيق الأمن والأمان.وأبدت اللجنة في تقريرها عدة ملاحظات جاءت كالتالي، اُعتمد لديوان وزارة العدل بخطة العام المالي 2018/2019