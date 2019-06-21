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تعرف على ميزانية وزارة العدل والهيئات القضائية بالموازنة الجديدة

تحرير:أحمد جاد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
البرلمان
البرلمان
ناشدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارتي المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بأن يتم التنسيق بين الوزاراتين لتحقيق مطالب وزارة العدل فى ضوء الإمكانيات المتاحة بقدر الإمكان.? وأكدت اللجنة في تقريرها حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة العدل، وهيئاتها الخدمية لعام 2019/2020، على ضرورة دعم السلطة القضائية والاستمرار فى تطوير وتجديد وسائل العمل بهذه السلطة الحيوية والتوسع فى استخدام الأجهزة الحديثة والتطوير الإدارى بما يتناسب مع النمو المطرد فى حجم العمل حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض بأعبائها المتزايدة.
وأضافت اللجنة، أن ذلك يحقق تيسير إجراءات التقاضى لسرعة الفصل فى المنازعات والوصول بخدمات العدالة إلى أعلى مستويات القدرة والكفاءة لتحقيق عدالة سريعة وناجزة وميسرة لكافة المواطنين ولتحقيق الأمن والأمان.وأبدت اللجنة في تقريرها عدة ملاحظات جاءت كالتالي، اُعتمد لديوان وزارة العدل بخطة العام المالي 2018/2019
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البابا فرنسيس

هل تتجه الكنيسة الكاثوليكية لرسامة متزوجين كهنة؟

مراعاةً لظروف الخدمة والرعاية في منطقة الأمازون بأمريكا الجنوبية، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن مناقشة أمر رسامة كهنة متزوجين خلافًا للتقليد الغربي الذي تتبعه الكنيسة الرومانية بأن يكون الكهنة والأساقفة من المتبتلين غير المتزوجين، وسيتم طرح هذا الأمر للنقاش في سينودس (مجمع) أساقفة منطقة الأمازون في أكتوبر المقبل، وهو أمر ليس بجديد على الكنيسة الكاثوليكية، التي اتخذت خطوات إصلاحية كثيرة تبلورت بشكل واضح منذ مجمع الفاتيكان الثاني الذي بدأ من نهاية عام 1962 إلى عام 1965م، وخلاله تمت مراجعة الكثير من الأمور التي تخص الكنيسة وعقائدها وطقوسها.
طقس-حار (1)

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم الجمعة، أول أيام بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، والذي يشهد مبارة مصر ضد زيمبابوي، متوقعة أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
حوار-عبد-المحسن-سلامة (3)

هاكر تركي يخترق موقع جريدة الأهرام

تعرض موقع جريدة الأهرام اليومية، لمحاولة اختراق من مهاجمين وقراصنة أتراك. وقال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، فى تصريحات صحفية، الجمعة، إن قراصنة أتراك حاولوا اختراق الموقع الخاص بالجريدة اليومية، لكن المؤسسة نجحت فى السيطرة على الأمر فى أسرع وقت وتم غلقه بشكل مؤقت بهدف تأمينه وسيعود للعمل مجددًا فى أقرب وقت ممكن. وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن قراره الذى اتخذه حيال الواقعة، إذ تمت إحالتها برمتها للتحقيق الداخلي، وذلك لمعرفة المسؤول عن هذا الخطأ ومحاسبته.
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التموين: عاصفة ترابية سبب ارتفاع سعر الليمون (فيديو)

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن سبب ارتفاع سعر الليمون الفترة الماضية بسبب عاصفة ترابية في موسم إزهار الليمون، ما أدى إلى سقوط نصف المحصول وبالتالي قلة الإنتاج وأحدث فجوة لمدة 15 يومًا. وأضاف "حسام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن سعر الليمون انخفض لـ25 و30 جنيها بعد 10 أيام من الأزمة، مؤكدًا أن هذه الارتفاعات تكون استثنائية. وأثار ارتفاع أسعار الليمون الفترة الماضية موجة غضب كبيرة، خصوصا بعدما اقترب سعر الكيلو في بعض المناطق من 100 جنيه.
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مجلس-النواب (3)

تعرف على قيمة العلاوة الدورية للموظفين بالموازنة الجديدة

يناقش البرلمان في جلسته العامة، والمقرر لها السبت المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومن المقرر أن يستعرض التقرير على الجلسة العامة، النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة. كما تناقش الجلسة، التقارير الخاصة باللجان النوعية، منها مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 - 2019 / 2021 - 2022"
مجلس-النواب

الموازنة والعلاوة.. تقارير اللجان على مائدة البرلمان

يناقش البرلمان في جلسته العامة، والمقرر لها السبت المقبل، عددا من التقارير الخاصة باللجان النوعية، على رأسها التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 - 2019 / 2021 - 2022"، وخطة العام الثاني "2019 / 2020"، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قـانون الحكـومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
عمال-تشجير

عمال التشجير.. 20 عاما على "باب الحكومة"

ما زال المجهول يحيط بـ34 ألف أسرة من عمال التشجير المؤقتين بوزارة الزراعة، الذين ينتظرون أن تنتهى معاناتهم التى دامت لأكثر من عشرين عامًا، على أمل التثبيت فى وظائفهم التى لا يتقاضون بها إلا جنيهات معدودة تقدر بـ40 جنيها شهريًّا. الأزمة ليست حديثة العهد، وهى تتجدد بين الحين والآخر إلا أن أحلام العمال فى التثبيت تذهب أدراج الرياح فى كل مرة، حتى ضاقوا ذرعًا، وما زالوا حائرين بين وزارتي الزراعة والمالية والجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، حيث تلقي كل جهة منها اللوم على الجهة الأخرى وتحملها المسئولية وتؤكد على أنها السبب فى تأخير تعيينهم.
موظفين-الدوله-القطاع-العام-

«قوى عاملة البرلمان» توافق مبدئيا على قانون العلاوات

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مبدئيًّا على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة، بتقرير حدٍّ أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون: "الهدف من هذه العلاوة هو تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، سواء المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين".
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