جريمة

«انسَ القديم».. تفعيل خط 15008 لجرائم الإنترنت

تحرير:محمد الأشموني ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنه ابتداءً من أول يوليو 2019، سيتم تفعيل الخط التليفونى 15008 للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية بدلا من الخط رقم 108، إذ تقرر العمل بالخط التليفونى 15008 الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، ابتداءً من 1 يوليو 2019، وذلك للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية والإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها حيال المحاضر المحررة بشأنها، وذلك بدلا من الخط التليفونى (108) السابق تخصيصه لذات الغرض.
ويأتي ذلك في إطار استعانة وزارة الداخلية بالتكنولوجيا الحديثة، والاهتمام بخدمة المواطن، خاصة في مجال الأمن الإلكتروني والتهديد عبر الإنترنت، تسهيلا على المواطنين وتيسيرا عليهم في إيصال بلاغاتهم. أكد اللواء الدكتور على حسني، وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن هناك ملايين الصفحات
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الانتحار شنقا - أرشيفية

مريض نفسي ينتحر على «جذع شجرة» في الشرقية

أقدم نجار مسلح، في نهاية العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته شنقًا، اليوم الجمعة؛ وذلك لمروره بأزمة ألمت به جراء إصابته بمرض نفسي، حيث علق نفسه بواسطة حبل ربطه في «جذع» شجرة داخل أرض زراعية بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
القبض-على-متهم

عاطل يلقي نجل جاره من الطابق الثالث في الخانكة

«ما ينوب المخلص غير تقطيع هدومه».. لكن هذه المرة كاد أن يتسبب في فقدان نجل أحد المواطنين تدخل لفض مشاجرة بين اثنين من جيرانه، فقام أحدهما بإلقاء نجله من الطابق الثالث فأصيب بجروح وكسور خطيرة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء طفل من علو بناحية الكراكات أبو زعبل دائرة المركز وانتقلت قوة من مركز الشرطة لمكان البلاغ لكشف ملابسات الحادث.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (1)

كيف تصدى حي الهرم لمطاعم ومحلات الموت في الهضبة؟

حي سكني يقطنه الملايين، يحظى بمتابعة دقيقة وحملات تفتيشية مكبرة لا تتوقف من قبل الأجهزة المعنية في مقدمتها قوات الشرطة يتبعها القائمون على إدارة حي الهرم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع، الذي يولي اهتماما كبيرا بمنطقة الهرم نظرا لكثافتها السكانية المرتفعة، فضلا عن أنها تضم منشآت حيوية بعضها أثري يقصده السائحون من مختلف البلدان للاستمتاع بالحضارة الفرعونية في حضرة أهرامات الجيزة الثلاثة وتمثال أبي الهول.
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رفع حالة الاستعداد بالطرق والمنافذ الحدودية

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، استقرار حالة المرور، بالشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، عدا بعض الحوادث، التي تسببت في توقف بعض الطرق بشكل جزئي، حيث تم رفع حطام تلك الحوادث، ونشر خدمات أمنية وإعادة الحركة المرورية لسابقها، فيما واصلت قيادات الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، شن حملات مكبرة على الطرق الرئيسية بين المحافظات "زراعي- صحراوي" للتقليل من حوادث السير والحد من السرعات الجنونية، ونشر خدمات إضافية.
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إستعدادات-كأس-الأمم (11)

انتشار قوات تأمين فعاليات كأس الأمم الإفريقية (صور)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الأمنية الشاملة، التى تستهدف تأمين كافة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفرييقة التي ستقام في مصر بداية من 21 يونيو الجاري، من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة والاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب، تكثيف الدوريات الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية والأثرية.
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عقوبة و12 ميزة للملصق السحري بالسيارات.. تعرف عليها

ملصق سيارة صغير، يعد بمثابة مفتاح إلى قاعدة بيانات كاملة عن السيارة، يربطها بنظام المرور والمنظومة الأمنية على وجه العموم، ومن المقرر أن يتم تعميم استخدامه فى كل تعاملات السيارة، للتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية، سواء فى الحصول على التراخيص أو توقيع الغرامات والمخالفات المرورية، إنه "الملصق الإلكتروني" ونوضح طبيعته ومميزاته فى النقاط التالية، بعد إعلان تطبيق وزارة الداخلية لتجربة تركيبه لكل المركبات على مستوى الجمهورية من خلال كل الوحدات المرورية المختلفة.
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وداعا لسرقة السيارات.. بدأ تعميم الملصق الإلكترونى

طبقت وزارة الداخلية تجربة تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات على مستوى الجمهورية من خلال كل الوحدات المرورية، حيث يتم لصقه فى مكان مخصص على الزجاج الأمامى للمركبة -يتلف عند محاولة نزعه-.. ويحتوى الملصق على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، ليتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم من خلالها أجهزة وزارة الداخلية المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، وكذا تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها ومدى أحقيتها فى السير فى المسار المخصص لها.
تزوير-مستندات (4)

«عاوز أسافر».. الأموال العامة كشفت حيلة سائق بالجيزة

بثقة وهدوء يحسد عليهما، خطا السائق نحو باب سفارة إحدى الدولة العربية الواقعة في نطاق محافظة الجيزة، ممسكا بورقة "التأشيرة" التي ستقربه من الحصول على وظيفة جيدة خارج البلاد بحثا عن تحقيق المال، قابل الموظف المسؤول بابتسامة اعتلت وجنتيه لكن ما إن أمسك الأخير بالأوراق المطلوبة لاعتماد التأشيرة حتى تبدلت الأمور، طالبه الموظف بالانتظار لمراجعة بعض البيانات؛ مما أثار شكوكه بأن الأحوال ليست على ما يرام وغير ما أعده سلفا حتى فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه بتهمة التزوير.
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