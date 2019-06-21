«انسَ القديم».. تفعيل خط 15008 لجرائم الإنترنت

تحرير:محمد الأشموني ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

ورشة عمل خاصة بشائعات الإنترنت

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنه ابتداءً من أول يوليو 2019، سيتم تفعيل الخط التليفونى 15008 للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية بدلا من الخط رقم 108، إذ تقرر العمل بالخط التليفونى 15008 الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، ابتداءً من 1 يوليو 2019، وذلك للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية والإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها حيال المحاضر المحررة بشأنها، وذلك بدلا من الخط التليفونى (108) السابق تخصيصه لذات الغرض.

ويأتي ذلك في إطار استعانة وزارة الداخلية بالتكنولوجيا الحديثة، والاهتمام بخدمة المواطن، خاصة في مجال الأمن الإلكتروني والتهديد عبر الإنترنت، تسهيلا على المواطنين وتيسيرا عليهم في إيصال بلاغاتهم. أكد اللواء الدكتور على حسني، وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن هناك ملايين الصفحات