جريمة

سطو بالأسلحة الآلية على مزرعة دواجن

تحرير:محمد الأشموني ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
المتهمون
المتهمون
حلت مباحث القليوبية لغز السطو على مزرعة دواجن والاستيلاء على 300 ألف جنيه من داخلها، إذ ورد بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق بالشرقية من أحد الأشخاص بأنه خلال وجوده بمزرعة دواجن (مستأجرة) بدائرة المركز، فوجئ بحضور أربعة أشخاص ملثمين بحوزة أحدهم بندقية آلية، مستقلين سيارة ملاكى واستولوا منه على مبلغ مالى قدره 300 ألف جنيه كرها وفروا هاربين، وبناءً عليه تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص "لهم معلومات جنائية".
كما تبين أن اثنين منهم مقيمان بالشرقية، وباقى المتهمين مقيمون بالدقهلية، كما أسفرت الجهود عن تحديد أماكن اختبائهم بمحافظتى الدقهلية والإسكندرية.   تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات تنسيقا مع إدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن (الدقهلية، الإسكندرية)، حيث أسفرت جهودهم عن ضبط 5 من مرتكبى الواقعة. وبمواجهتهم
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توك-توك

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
الانتحار شنقا - أرشيفية

مريض نفسي ينتحر على «جذع شجرة» في الشرقية

أقدم نجار مسلح، في نهاية العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته شنقًا، اليوم الجمعة؛ وذلك لمروره بأزمة ألمت به جراء إصابته بمرض نفسي، حيث علق نفسه بواسطة حبل ربطه في «جذع» شجرة داخل أرض زراعية بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
القبض-على-متهم

عاطل يلقي نجل جاره من الطابق الثالث في الخانكة

«ما ينوب المخلص غير تقطيع هدومه».. لكن هذه المرة كاد أن يتسبب في فقدان نجل أحد المواطنين تدخل لفض مشاجرة بين اثنين من جيرانه، فقام أحدهما بإلقاء نجله من الطابق الثالث فأصيب بجروح وكسور خطيرة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغا من عمليات النجدة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء طفل من علو بناحية الكراكات أبو زعبل دائرة المركز وانتقلت قوة من مركز الشرطة لمكان البلاغ لكشف ملابسات الحادث.
حلقة-نقاشية-تنظمها-وزارة-الداخلية-عن-ترويج-الشائعات-عبر-وسائل-التواصل-الاجتماعى (2)

«انسَ القديم».. تفعيل خط 15008 لجرائم الإنترنت

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنه ابتداءً من أول يوليو 2019، سيتم تفعيل الخط التليفونى 15008 للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية بدلا من الخط رقم 108، إذ تقرر العمل بالخط التليفونى 15008 الخاص بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، ابتداءً من 1 يوليو 2019، وذلك للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن جرائم الحاسبات الإلكترونية والإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها حيال المحاضر المحررة بشأنها، وذلك بدلا من الخط التليفونى (108) السابق تخصيصه لذات الغرض.
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قتل

نجار مُسلح يقتل زوجته ويحاول الانتحار في الشرقية

أقدم نجار مُسلح، في العقد الثالث من العمر، على محاولة الانتحار، اليوم الاثنين؛ بعدما قتل زوجته إثر خلافات بينهما بقرية «الحكماء» التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بمحافظة الشرقية، فيما أفاد شهود عيان بأن الزوج ذبح زوجته. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى «الزقازيق» الجامعي، بوصول المدعو «محمد.ن.ع» نجار مُسلح، مُقيم بقرية «الحكماء» بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، مصابًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
حبس-متهمين-ارشيفية

تجديد حبس قاتلي «ضحية المحمول» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطلين اثنين، شقيقين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإزهاق روح شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، في قضية ضحية «المحمول»، بعدما أصاباه إصابات بالغة بالرأس، لخلافات على تصليح هاتف محمول داخل محل المجني عليه بدائرة المركز، حيث تعديا عليه بـ«شومة»، ليسقط مضرجا بدمائه، قبل أن يفارق الحياة فور نقله إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
اسلام من منيا القمح

تجديد حبس المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح فى الشرقية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات، على خلفية إقدام اثنين جزارين بسحله وقتله أثناء تواجده داخل محل عمله في محل هواتف محمولة في منيا القمح، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة بالكامل، خاصة بعدما أرهب المتهمون الأهالي بالسلاح الأبيض والشوم ومارسوا أفعال البلطجة بشارع هندسة الرى.
تزوير-أموال-عامة (2)

«كيدهن عظيم» كيف باعت «كوافيرة الجيزة» أراض لنفسها؟

نجح ضباط مباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، اليوم الاثنين، فى القبض على كوافيرة، بعدما أكدت التحريات اتهامها بتزوير المستندات الرسمية المتمثلة في عدد من التوكيلات الخاصة بالأراضي والعقارات مملوكة لبعض الأشخاص المقيمين خارج البلاد، وضبط بحوزتها عدد من المستندات والأوراق والتوكيلات المزورة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معها، وقررت حجزها احتياطيا على ذمة تحريات المباحث لبيان تفاصيل وكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة تحريز عدد من المستندات المضبوطة بحوزتها.
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