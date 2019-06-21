سطو بالأسلحة الآلية على مزرعة دواجن

تحرير:محمد الأشموني ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

المتهمون

حلت مباحث القليوبية لغز السطو على مزرعة دواجن والاستيلاء على 300 ألف جنيه من داخلها، إذ ورد بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق بالشرقية من أحد الأشخاص بأنه خلال وجوده بمزرعة دواجن (مستأجرة) بدائرة المركز، فوجئ بحضور أربعة أشخاص ملثمين بحوزة أحدهم بندقية آلية، مستقلين سيارة ملاكى واستولوا منه على مبلغ مالى قدره 300 ألف جنيه كرها وفروا هاربين، وبناءً عليه تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص "لهم معلومات جنائية".

كما تبين أن اثنين منهم مقيمان بالشرقية، وباقى المتهمين مقيمون بالدقهلية، كما أسفرت الجهود عن تحديد أماكن اختبائهم بمحافظتى الدقهلية والإسكندرية. تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات تنسيقا مع إدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن (الدقهلية، الإسكندرية)، حيث أسفرت جهودهم عن ضبط 5 من مرتكبى الواقعة. وبمواجهتهم