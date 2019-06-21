جريمة

الأمن يلاحق تجار الكيف بمنطقة السحر والجمال

تحرير:محمد الأشموني ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
أسلحة وذخائر
أسلحة وذخائر
داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، منطقة السحر والجمال بالشرقية، وذلك لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من المنطقة مكانا لترويج المواد المخدرة. وأسفر ذلك عن ضبط عاطل وربة منزل خلال استقلالهما سيارة ملاكى بالمجاورة الرابعة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما 60 جراما من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفان محمولان، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدر بقصد الاتجار، وتم تحريز المضبوطات بحوزتهما وإحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما.
بينما تم ضبط شخص حال وجوده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته فرد خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع. وتمكنت القوات من ضبط 3 عاطلين، اثنان منهم لهما معلومات جنائية مسجلة، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة
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قتل

شومة ومطواة| مقتل سمكري على يد شقيقي زوجته بالدقهلية

لفظ سمكري سيارات من قرية تمد الحجر التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، أنفاسه الأخيرة، بعد مشاجرة عنيفة مع شقيقي زوجته بسبب غضب شقيقتهما منه، فتربصا به وطعنه الأول في بطنه وضربه الثاني بشومة على رأسه سببت له جروحا عميقة وشرخا في الجمجمة. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط قسم شرطة السنبلاوين بعثور الأهالي على "محمد. أ. م" 25 عاما، مصابا، فهرعوا به إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
طعن-بالسكين

اعترض على سعر الأنبوبة.. بائع يقتل معلما بالإسكندرية

عاقب بائع أسطوانات بوتاجاز في العقد الرابع من العمر جاره "المُعلم" الستيني بالقتل، إذ سدد له طعنات نافذة، بعد أن قام الأخير بتقديم شكوى ضده احتجاجا على عدم التزام الأول بالأسعار المقررة والرسمية بتسعيرة أنبوبة البوتاجاز، حيث نشبت بينهما مشادة قوية في محل سكنيهما بمنطقة المندرة، بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه، شرق محافظة الإسكندرية، فيما لقى "المُعلم" مصرعه بسبب طعنة في القلب وباءت محاولات إنقاذه بالفشل، بعد نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من محل سكنه بمنطقة سيدي بشر شرق المدينة.
توك-توك

دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
الانتحار شنقا - أرشيفية

مريض نفسي ينتحر على «جذع شجرة» في الشرقية

أقدم نجار مسلح، في نهاية العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياته شنقًا، اليوم الجمعة؛ وذلك لمروره بأزمة ألمت به جراء إصابته بمرض نفسي، حيث علق نفسه بواسطة حبل ربطه في «جذع» شجرة داخل أرض زراعية بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
محكمة

السجن 3 سنوات لشخص أخفى حشيش في بنطلونه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من المستشارين أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن 3 سنوات للمدعو"إ.ي.م" مدير جودة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة. تعود الواقعة في القضية رقم 2245 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، والمقيدة برقم 141 غرب، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مطار برج العرب الدولي، يفيد بالقبض على شخص أثناء تهريبه مخدر حشيش في ملابسه داخل المطار.
ضبط-حشيش

ضبط 10 كيلو حشيش قبل توزيعها في العيد

أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الخميس، توزيع وبيع كمية من مخدر الحشيش بالمرج، وزنت 10 كيلوجرامات من الحشيش، وذلك عقب القبض على عاطل، 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته الكمية المضبوطة من المخدرات، كان في طريقه لتوزيعها خلال العيد، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
ضبط-طن-بانجو (1)

مخدرات العيد سقطت في قبضة الشرطة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، فجر اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن طن تقريبًا، أثناء محاولة تهريبها إلى محافظة الإسماعيلية، عبر أحد المنافذ الشرقية وقبل توزيعها خلال عيد الفطر على المدمنين والمتعاطين لذلك المخدر، وتم إخطار النيابة بعد التحفظ على المتهمين المضبوطين والمواد المخدرة والسيارة ومبلغ مالي وتليفونات محمولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وللتحقيق مع المتهمين في ملابسات الواقعة.
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