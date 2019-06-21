الأمن يلاحق تجار الكيف بمنطقة السحر والجمال

تحرير:محمد الأشموني ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

أسلحة وذخائر

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، منطقة السحر والجمال بالشرقية، وذلك لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من المنطقة مكانا لترويج المواد المخدرة. وأسفر ذلك عن ضبط عاطل وربة منزل خلال استقلالهما سيارة ملاكى بالمجاورة الرابعة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما 60 جراما من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفان محمولان، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدر بقصد الاتجار، وتم تحريز المضبوطات بحوزتهما وإحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما.

بينما تم ضبط شخص حال وجوده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته فرد خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع. وتمكنت القوات من ضبط 3 عاطلين، اثنان منهم لهما معلومات جنائية مسجلة، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة