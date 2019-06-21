إرهاب

سيد نصير.. فنان تشكيلي بدرجة مهندس تفجيرات

قاتل مائير كاهانا الحاخام المتعصب.. متورط بالتخطيط لتفجيرات برج التجارة العالمي 93.. ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في كاليفورنيا.. ويؤكد أن الحبس ليس عقابا
تحرير:مروة السيد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
سيد نصير
سيد نصير
في 16 نوفمبر عام 1955 ولد المواطن الأمريكي مصري المولد، سيد نصير، بمحافظة بورسعيد، درس الفن بكلية الفنون التطبيقية، وحصل على البكالوريوس من جامعة القاهرة عام 1979، متخصصا في النحت، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981، ومارس أعمالا مختلفة في نيوجيرسي، وعمل في مدينة نيويورك، في تصليح مكيفات الهواء بمبني المحاكم الجنائية، وتمكن من الحصول على الجنسية الأمريكية عام 1989، وبعد أقل من عام اغتال -دون مقدمات- الحاخام اليهودي اليميني مائير كاهانا، تحديدا في نوفمبر 1990م.
مراوغة فإدانة فسجن أبدي حوكِم نصير في قضية اغتيال كاهانا، ولم تتوصل التحقيقات لما يدينه، حتى وقوع تفجيرات مركز التجارة العالمي بنيويورك، في 26 فبراير 1993، نتيجة انفجار سيارة مفخخة في جراج تحت مبنى المركز، وتورط نصير بالتخطيط لها، ليتم التضييق عليه، ويعترف في ذلك الوقت باغتيال كاهانا، ويُحكم عليه بالسجن
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افغانستان (1)

مقتل شخص وإصابة 20 شخصًا في انفجار شرق أفغانستان

لقي شخص مصرعه، وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين؛ إثر انفجار وقع بمدينة جلال آباد في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. وأكد مسئولون محليون بحسب ما نقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، أن الانفجار نفذ بواسطة قنبلة مغناطيسية كان قد تم زرعها في سيارة من طراز "تويوتا هاي لوكس"؛ ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث أو الجهة التي تقف خلفه حتى الآن. وفي مايو الماضي، قُتل 4 مدنيين على الأقل، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح؛ إثر قيام القوات الباكستانية بقصف الجانب الأفغاني من خط ديورند الحدودي.
كمين-شرطه-في-سيناء

6 أسباب تدفع الإرهابيين لاستهداف الأكمنة الثابتة

استهداف الأكمنة الثابتة في المناطق الحدودية وداخليا في مصر بات قصة معروفة وتتكرر بصورة مستمرة، والسيطرة عليها أمر في غاية الصعوبة، لا سيما أن تلك الهجمات يسبقها رصد ومراقبة للأكمنة من قِبَل الإرهابيين، وتعتمد على عنصر المفاجأة الذي ينتفي معه القدرة على المواجهة والتصرف، ورغم الردود القوية والصفعات التي تسددها قوات الأمن المصرية للعناصر الإرهابية ردا على الاستهداف المتكرر، تستمر الهجمات على نقاط التفتيش والأكمنة، وتُستَهدَف بصورة أكبر من أي مواقع أخرى، لذلك؛ تستعرض "التحرير" الأسباب التي تدفع الإرهابيين لتكرار الهجوم على الأكمنة.
تفجيرات-سريلانكا (1)

الإنتربول: توقيف مشتبه به رئيسي في تفجيرات سريلانكا

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اليوم الجمعة، عن توقيف مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا الدامية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. فيما قال مصدر بالإنتربول، إن المشتبه به يدعى أحمد ملهان حياتو محمد، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو سريلانكي الجنسية، وكان يهرب في بلد شرق أوسطي، ومعه 4 آخرين، رافضا الإفصاح عن هوية البلد، ولكنه تم إلقاء القبض عليه، بعدما كانت قد وضعته ضمن "الإشعار الأحمر" لأهمية وخطورة القبض عليه، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".
حزب-التحرير

التحرير الإسلامي.. حزب محظور يسعى لإقامة دولة الخلافة

حزب التحرير الإسلامي يعد من أبرز تيارات الإسلام السياسي الداعية إلى عودة نظام الخلافة، ويتبع نهجًا انقلابيا، أي أنه لا يريد إصلاح الأنظمة الحاكمة القائمة، لكنه يسعى لإحداث التغيير -من وجهة نظره- وإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وحظر الحزب في العديد من الدول العربية والأجنبية ودول أوروبا الشرقية وآسيا. ويُطارَد أعضاؤه في العديد من الدول، كان آخرها روسيا، حيث داهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مجموعة من أعضاء الحزب المحظور في روسيا، في شبه جزيرة القرم، وهذه ليست المرة الأولى، إذ اعتقل الأمن الروسي 20 عضوًا من الحزب في مارس الماضي.
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كمين-شرطه-في-سيناء

6 أسباب تدفع الإرهابيين لاستهداف الأكمنة الثابتة

استهداف الأكمنة الثابتة في المناطق الحدودية وداخليا في مصر بات قصة معروفة وتتكرر بصورة مستمرة، والسيطرة عليها أمر في غاية الصعوبة، لا سيما أن تلك الهجمات يسبقها رصد ومراقبة للأكمنة من قِبَل الإرهابيين، وتعتمد على عنصر المفاجأة الذي ينتفي معه القدرة على المواجهة والتصرف، ورغم الردود القوية والصفعات التي تسددها قوات الأمن المصرية للعناصر الإرهابية ردا على الاستهداف المتكرر، تستمر الهجمات على نقاط التفتيش والأكمنة، وتُستَهدَف بصورة أكبر من أي مواقع أخرى، لذلك؛ تستعرض "التحرير" الأسباب التي تدفع الإرهابيين لتكرار الهجوم على الأكمنة.
تفجيرات-سريلانكا (1)

الإنتربول: توقيف مشتبه به رئيسي في تفجيرات سريلانكا

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اليوم الجمعة، عن توقيف مشتبه به رئيسي في هجمات سريلانكا الدامية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. فيما قال مصدر بالإنتربول، إن المشتبه به يدعى أحمد ملهان حياتو محمد، ويبلغ من العمر 29 عاما، وهو سريلانكي الجنسية، وكان يهرب في بلد شرق أوسطي، ومعه 4 آخرين، رافضا الإفصاح عن هوية البلد، ولكنه تم إلقاء القبض عليه، بعدما كانت قد وضعته ضمن "الإشعار الأحمر" لأهمية وخطورة القبض عليه، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".
الجيش-المصرى-يطهر-سيناء-من-الارهاب

مقر فروع داعش.. «جهاد أبو طبل» أخطر بؤر الإرهاب بمصر

أضحت كمائن الجيش والشرطة، خصوصًا الكمائن الثابتة، مُستهدَفًا للإرهابيين في شمال سيناء، خصوصا خلال الأعياد والمناسبات، وكان آخر هذه الهجمات الاعتداء على كمين 14 بمدينة العريش، وبعد كل عملية إرهابية يفر المسلحون إلى مخابئهم وجحورهم التي اتخذوها أماكن للتدريب والإيواء، ويقول شهود عيان بالعريش بجانب صفحات الأخبار التابعة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإرهابيين فروا إلى منطقتي "المسمى" و"جهاد أبو طبل"، اللتين تعدان من أخطر البؤر الإرهابية التي تداهمها القوات المسلحة منذ أكثر من أربع سنوات.
ابو بكر-البغدادى

تكهنات عديدة.. أين يختبئ زعيم داعش أبوبكر البغدادي؟

18 دقيقة هي مدة الفيديو الذي بثته الشبكة الإعلامية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، عبر تطبيق "تليجرام"، والذي ظهر من خلاله زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي "أبوبكر البغدادي"، بعد غياب تام عن الأنظار دام لنحو 5 سنوات، كانت تلك الدقائق كافية جدا لإشعال التكهنات حول مكان تواجد البغدادي حاليا، وانتشار التحليلات التي تتحدث عن الدول التي ربما تمثل مخبأ آمنا لزعيم أحد أخطر التنظيمات الإرهابية عالميا في الوقت الحالي، والتي من المحتمل أن يكون ذلك الفيديو نُقل منها إلى العالم.
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