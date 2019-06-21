سيد نصير.. فنان تشكيلي بدرجة مهندس تفجيرات

قاتل مائير كاهانا الحاخام المتعصب.. متورط بالتخطيط لتفجيرات برج التجارة العالمي 93.. ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في كاليفورنيا.. ويؤكد أن الحبس ليس عقابا

تحرير:مروة السيد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

في 16 نوفمبر عام 1955 ولد المواطن الأمريكي مصري المولد، سيد نصير، بمحافظة بورسعيد، درس الفن بكلية الفنون التطبيقية، وحصل على البكالوريوس من جامعة القاهرة عام 1979، متخصصا في النحت، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981، ومارس أعمالا مختلفة في نيوجيرسي، وعمل في مدينة نيويورك، في تصليح مكيفات الهواء بمبني المحاكم الجنائية، وتمكن من الحصول على الجنسية الأمريكية عام 1989، وبعد أقل من عام اغتال -دون مقدمات- الحاخام اليهودي اليميني مائير كاهانا، تحديدا في نوفمبر 1990م.

مراوغة فإدانة فسجن أبدي حوكِم نصير في قضية اغتيال كاهانا، ولم تتوصل التحقيقات لما يدينه، حتى وقوع تفجيرات مركز التجارة العالمي بنيويورك، في 26 فبراير 1993، نتيجة انفجار سيارة مفخخة في جراج تحت مبنى المركز، وتورط نصير بالتخطيط لها، ليتم التضييق عليه، ويعترف في ذلك الوقت باغتيال كاهانا، ويُحكم عليه بالسجن

مراوغة فإدانة فسجن أبدي

حوكِم نصير في قضية اغتيال كاهانا، ولم تتوصل التحقيقات لما يدينه، حتى وقوع تفجيرات مركز التجارة العالمي بنيويورك، في 26 فبراير 1993، نتيجة انفجار سيارة مفخخة في جراج تحت مبنى المركز، وتورط نصير بالتخطيط لها، ليتم التضييق عليه، ويعترف في ذلك الوقت باغتيال كاهانا، ويُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

أسباب الاغتيال

كان مائير كاهانا أحد الحاخامات المعروف عنهم التعصب، وزعيم حركة "كاخ" اليمينية المتطرفة، أحد أشد الحركات كراهية للعرب عموما والفلسطينيين تحديدا، التي كانت تنادي دائما بالتضييق عليهم وطردهم لصالح الكيان الصهيوني، ما دفع نصير لإطلاق الرصاص عليه في أحد فنادق نيويورك، يوم 5 نوفمبر 1990، ليرديه قتيلا.

دولة إبراهيم الفيدرالية

فكرة عرضها نصير على مسئولين أمريكيين من داخل محبسه، أسسها على إفشاء السلام بمنطقة الشرق الأوسط تحت مسمى "دولة إبراهيم الفيدرالية"، إذ نشرت وسائل إعلام أمريكية من قبل معلومات عن مراسلات بينه وبين مسئولين أمريكيين عن فكرته، وهو ما أكده نائب ديك تشيني، نائب رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش في الفترة من 2001 إلى 2009، الذي أوضح أنه تلقى رسالتين من نصير وأمر بإيداعهما في ملفه الخاص بمصلحة السجون.

رسائل نصير من داخل السجن

كلما سنحت له الفرصة، كان يبعث نصير برسائل من داخل سجنه، تؤكد راحته والمعاملة الحسنة التي يلقاها، حيث شدد مرارا على قضاء وقته اليومي بنشاط مستمر، سواء في التريض أو القراءة والرسم، أو الاطلاع على ما يدور من أحداث في العالم الخارجي بواسطة الوسائل السمعية والمرئية المتاحة.

السجن فرصة للمعرفة

بتحد كبير، أعلن نصير من محبسه أنه لا يعتبر احتجازه في السجن الأمريكي امتحانا وابتلاء من الله لعباده الصابرين، ولكنه فرصة لالتقاط الأنفاس وقراءة كتب عن التاريخ المصري القديم بالإضافة إلى الغوص في معاني القرآن الكريم، واستكمال ما كان يبحث عنه من معرفة بعد تخرجه في كلية الفنون التطبيقية.

البحث عن الأهرامات الثلاثة

في واحدة من رسائله التي كان يبعث بها من داخل السجن، قال نصير إنه في وقت احتجازه في سجن لومبوك بولاية كاليفورنيا خصصت له إدارة السجن وقتا داخل الزنزانة للدراسة والبحث، موضحا أنه كان له 6 ساعات على الأقل يوميا، يستطيع خلالها القراءة والبحث والكتابة، وأنه تمكن من مطالعة الكتب الأثرية عبر مكتبة سجن تيراهوت بولاية إنديانا، الذي نُقل إليه من سجن لومبوك، وخصص كل الوقت المسموح له به لكتابة البحث الأثري الذي تناول من خلاله فكرة ماهية بناء القدماء المصريين للأهرامات بمنطقة الجيزة، مؤكدا أن إدارة السجن لم تبخل في توفير أي من الكتب التي طلبها سواء بالعربية أو الإنجليزية.

نصير يثير الجدل من محبسه

أثار بحث نصير الذي أنهاه داخل السجن جدلا كبيرا، إذ تمكن من قراءة العشرات من الكتب عن أهرامات الجيزة في السجن، وربط في تفسيراته بين بناء الأهرامات الثلاثة، وآيات من القرآن الكريم، باعتبار أن القرآن شرح في آياته أحوال من سبقوه من أقوام وشعوب، ليرسل بحثا من داخل محبسه باللغتين العربية والإنجليزية، تحت عنوان "أوتاد مصر الثلاثة"، يؤكد فيه أن الأهرامات بنيت أساسا بسبب حدوث زلازل في الزمن القديم، مما استدعى تشييد هذه الأهرامات لتقف ضد ثورات الزلازل، وقال نصير في رسالة سابقة: "أعرف أن البحث يفتح طاقة من الجدل الحاد بين علماء الآثار والأديان، لأن الجميع تقريبا يعتقدون بأن زمن النبي موسى في مصر، كان في حدود 1430 سنة قبل الميلاد، وهو ما هدمه البحث وأتى بغيره".