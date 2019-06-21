الاتحاد الأوروبي: عقاب صارم ضد تركيا بسبب أنشطتها بمياه قبرص

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعد إجراءات عقابية صارمة ضد تركيا لسلوكها في مياه قبرص، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر". وكلف مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، المفوضية الأوروبية ومفوضية السياسة الخارجية والأمن للاتحاد بصياغة إجراءات للرد على الأعمال التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وجاء في نص القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "المجلس يعبر عن قلقه إزاء نشاط الحفر غير الشرعي لتركيا في شرق المتوسط ويعبر عن أسفه لعدم استجابة تركيا لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف هذا النشاط".

ودعا مجلس الاتحاد الأوروبي تركيا إلى ضبط النفس واحترام حقوق قبرص السيادية والامتناع عن أي خطوات من هذا القبيل. وأضاف المجلس أن الاتحاد الأوروبي سيتابع عن كثب تطورات الأوضاع وسيكون مستعدا للرد بشكل مناسب وبالتضامن التام مع قبرص. كانت دول الاتحاد الأوروبي قد دعت تركيا للتخلي عن خططها لاستثمار حقول الغاز