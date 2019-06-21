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الاتحاد الأوروبي: عقاب صارم ضد تركيا بسبب أنشطتها بمياه قبرص

٢١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعد إجراءات عقابية صارمة ضد تركيا لسلوكها في مياه قبرص، حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر". وكلف مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، المفوضية الأوروبية ومفوضية السياسة الخارجية والأمن للاتحاد بصياغة إجراءات للرد على الأعمال التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وجاء في نص القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "المجلس يعبر عن قلقه إزاء نشاط الحفر غير الشرعي لتركيا في شرق المتوسط ويعبر عن أسفه لعدم استجابة تركيا لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف هذا النشاط".
ودعا مجلس الاتحاد الأوروبي تركيا إلى ضبط النفس واحترام حقوق قبرص السيادية والامتناع عن أي خطوات من هذا القبيل. وأضاف المجلس أن الاتحاد الأوروبي سيتابع عن كثب تطورات الأوضاع وسيكون مستعدا للرد بشكل مناسب وبالتضامن التام مع قبرص. كانت دول الاتحاد الأوروبي قد دعت تركيا للتخلي عن خططها لاستثمار حقول الغاز
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الصين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

دعا نائب المبعوث الصيني الدائم بالأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الالتزام بحل الدولتين في التعامل مع قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن "حل الدولتين هو الطريق الصحيح الوحيد لحل المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، ويجب على المجتمع الدولي العمل على أساس مبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتسهيل وجود حل شامل وعادل ودائم للمسألة الفلسطينية مع رؤية إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
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نائب وزير الدفاع السعودي: ندعم عقوبات أمريكا ضد إيران

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية بريان هوك، دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة. وقال الأمير خالد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة: "سعدت بلقاء بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
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التحالف العربي يستهدف قوارب مفخخة للحوثيين باليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن قيامه بعملية نوعية طالت أهدافا عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية شمالي محافظة الحديدة، من بينها قوارب مفخخة كانت تعد لتهديد الملاحة الدولية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال التحالف العربي إن الأهداف تشمل قوارب مفخخة تم تجهيزها للأعمال الإرهابية ولتهديد الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية تتخذ من المواقع المدنية في شمال الحديدة والتي وردت في إعادة الانتشار انطلاقا لعملياتها.
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السعودية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين بجازان

أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي طائرتين بدون طيار (درونز) أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان جنوب غرب المملكة، بحسب "سي إن إن" عربي. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي: إن قوات الدفاع الجوية السعودية اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين: الأولى عند الساعة 08:40، والثانية عند الساعة 09:06، من مساء الخميس، بحسب ما جاء في بيانين منفصلين على موقع وزارة الدفاع السعودية. وأضاف أن "ميليشيا الحوثي تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة".
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خبراء: أمريكا لم تعد حليف المستقبل لأوروبا

لم تعد الخلافات الدبلوماسية والسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي وحدها ما يشغل بال السياسيين في القارة العجوز، والتي على مدى سنوات طويلة رأت في الانصياع لواشنطن خير وسيلة لضمان أنها ستدافع عنها ضد أي مخاطر أو تهديدات. الأزمة التي باتت واضحة المعالم في الاتحاد الأوروبي هي خشية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه الاستعداد الكافي للوقوف في وجه أي مخاطر أمنية أو سياسية تهدد حلفاءه في أوروبا، وهو ما بات شعورًا عاما لدى الخبراء والسياسيين المعنيين.
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وثائق عسكرية «مسربة» تكشف خطة أردوغان في قبرص

تحت عنوان "وثائق مسربة تكشف تغييرات أردوغان الكبرى بقوات تركيا في قبرص"، نشر موقع "سكاي نيوز - عربية"، اليوم السبت، تقريرا حول أطماع تركيا في البحر المتوسط، وسعيها للتنقيب عن الغاز دون أي احترام لجزيرة قبرص وحدودها البحرية، إذ كشفت وثائق عسكرية مسربة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ بتنفيذ عملية كبرى بالجيش، تم بموجبها إقالة العديد من الضباط القياديين في القوات التي تحتفظ بها بلاده في قبرص المقسمة بموجب "أدلة واهية"، حسب "سكاي نيوز - عربية".
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ترامب يملي شروطه التجارية المجحفة على بريطانيا

بقدر ما انتظرت بريطانيا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد، نظرًا لما تحمله من أهمية اقتصادية وسياسية على مستوى العلاقات بين البلدين، فإنها أيضًا تنتظر شروطا أمريكية مجحفة للتعاون فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، التي بدأت اليوم الإثنين، وسط غضب من التعليقات التي أدلى بها سفيره، قد تشير إلى أن الولايات المتحدة عازمة على استغلال الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها بريطانيا، بعد تعثر مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
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ترامب يتدخل في أزمة البريكست: يجب إنهاء هذه الصفقة

آمال كبيرة يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارته، غدا الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية، إذ سبق الزيارة تصريحات لترامب قلل فيها من جهود تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، التي قدمت استقالتها منذ أيام، لفشلها في التوصل إلى حل بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كما تطرقت تصريحات ترامب إلى مطالبة ماي بأن تكون أكثر صرامة في التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، التي أعلنت أمريكا مؤخرا عن منع برنامج التشغيل "أندرويد" عن أجهزتها، في ظل أزمة مستمرة بين الصين وأمريكا حتى الآن.
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